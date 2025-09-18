「制御室が暗闇に包まれ、状況は一変した」…事故から5年を経て明らかになった福島第一原発の「真実」

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

2011年3月11日、東日本大震災発生直後、東京電力福島第一原発は、外部電源喪失という緊急事態に見舞われた。しかし、福島第一原発の作業員たちは、用意された緊急対応マニュアルに従って、冷温停止に向けて着実に歩み始めていた。

ところが、午後3時41分、津波が同発電所を直撃したことで全電源を喪失、状況は一変する。緊急対応マニュアルの範疇を超えた未曾有の事態に陥った中央制御室では、いったい何が起こっていたのか――。

災害発生時はマニュアル通りに対応できていた

午後2時46分の地震発生から、午後11時50分に吉田がイソコン停止を確信するまで9時間あまり。事故対応の最前線で操作にあたる中央制御室も、事故対応の指揮をとる吉田をリーダーとする免震重要棟もイソコンを巡る情報やデータを的確に取り扱うことができず、節目節目ですれ違うかのように情報共有に失敗し、イソコン停止に気が付くチャンスを失っていく。その深層には何があるのだろうか。

津波直撃までは、マニュアル通りの対応がとられていた。

巨大地震に襲われ、外部から電力を供給する送電線の受電装置が故障したことで、外部電源が失われるが、非常用ディーゼル発電機が起動。電源は確保される。地震によって、吉田ら社員がつめていた事務棟も大きく壊れるが、8ヵ月前に完成した免震棟に移動し、すぐに緊急対応にあたっている。1号機は、緊急停止した6分後の午後2時52分にイソコンが自動起動し、原子炉の冷却が始まる。運転員は、マニュアル通りにイソコンを操作し、冷温停止に向けて着実に歩み始めていた。

事態は、ほぼ想定通りに進んでいたのである。

マニュアル対応を揺るがした「津波の直撃」

ところが、午後3時41分、津波の直撃ですべての電源を失ってから状況が一変する。

中央制御室は暗闇に包まれ、制御盤や計器盤は一切見えなくなる。東京電力が最悪の事態を想定して準備していた緊急対応のマニュアルは、中央制御室の計器盤を見ることができ、制御盤で操作が可能なことを前提に記されていた。事態は、マニュアルを超えた未知の領域に入り込んだのである。

ここから本当の危機が始まった。中央制御室は、原子炉や冷却装置がどのように動いているのか、判断する情報がない状況に追い込まれた。このとき、イソコンの動作はどうなっていたのだろうか。

この危機の最初動に中央制御室は大きく躓いている。実は、津波に襲われた時点で、イソコンを操作していた運転員は、イソコンは動いていないと認識していたのである。電源喪失直前にイソコンを停止する操作をしていたためだった。

イソコンは急速に原子炉を冷却するため、津波の直撃を受ける前、マニュアルに沿って、原子炉をあまりに急速に冷却させないように弁を一定時間開けた後、いったん閉じ、再び開けるという操作を繰り返していた。そして電源喪失の直前には、弁を閉じる操作をしていたのである。さらに計器を確認していた別の運転員もイソコンは動いていないと認識していた。

ところが、中央制御室を束ねるリーダーの当直長は、そのことを知らず、イソコンの動作状況は不明だと思っていたのである。

事故から5年で明らかになった「事実」

この事実は、事故後公表された政府や国会、東京電力などの各事故調査報告書には記されていない。吉田調書にもまったく語られていない。事故から5年近くを経た2015年11月下旬になって明らかにされた思わぬ真相だった。突き止めたのも意外な組織だった。新潟県の「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」である。

新潟県は、福島第一原発と同じ沸騰水型の柏崎刈羽（かしわざきかりわ）原発を抱え、福島第一原発事故の徹底した検証なくしては、再稼働の判断はできないという立場から、大学教授やメーカーの技術者など15人の専門家からなる技術委員会で独自の検証調査を続けていた。

技術委員会は、吉田調書をはじめ、政府や東京電力の調査報告書を読み込んで時系列に整理したうえで、それぞれの場面で、誰がどのような対応をとったのか、関係者から改めて聞き取り調査をするよう東京電力に求めた。

