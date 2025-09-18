「死んだら宝石をあげる」と娘たち全員に言ってしまった結果…きょうだい関係をも壊しうる「親の死」と「遺品整理」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

親の死後は「きょうだい関係」がカギ

親が残した物を含め「親の死後、順調に必要な処理ができるかどうか」は、一人っ子でない場合、「きょうだいの良い関係が築けているか」「事務的な内容のことを普通に話すことができる関係なのか」がキーになるのかもしれません。

これは簡単ではありません。ドイツでは生前、親が文書に残さずに口頭だけで子どもに対して「あの宝石はあなたにあげる」と話し、死去した後に、子どもたちで喧嘩になることがあります。形見ひとつで「自分よりもきょうだいのほうが優遇されていたのではないか」と悩むことになることもあるのです。

親自身が生前、「複数の子どもに同じことを言っていた」（つまり娘たち全員に「あの宝石はあなたにあげる」と言っていた）というケースもあります。全員が両親の死後に手を取り合って物事を進められるわけではありません。

仲の良かった姉妹

親の死亡により残された家族同士の関係が変わる場合もあります。オランダの国境に程近いドイツ西部で育ったニコル（Nicole）さんは57歳。3人姉妹の末っ子で、夫の仕事の関係でハンガリー、チュニジア、日本など様々な国に住んできました。それでもドイツにいる両親や二人の姉と、長年良い関係が築けていました。

海外にいる時もビデオ電話を通して、長姉や次姉、そして両親と密に連絡を取ってきました。互いの誕生日をお祝いするのはもちろん、多くのドイツの家庭がそうであるように、毎年クリスマスには家族全員が両親の家に集まり、数日間を過ごしました。特に長姉は面倒見がよく、必ずこの長姉がクリスマス料理を作ってくれていたそうです。

ニコルさんが夫の仕事の関係で日本に住むようになってからも、長姉とはマメに連絡を取っていました。夫が様々な国に転勤になる商社マンだったこともあり、ニコルさんはずっと専業主婦。子どももいないことから時間の融通がきき、頻繁にドイツに里帰りしては、「家族時間」を楽しんでいました。「ずっと仲良し姉妹」だったのです。

そんな状況が一変したのは、父親が2 0 2 1年に83歳で亡くなってからです。

誤解から生じた軋轢

父親が亡くなって、すぐにでも日本から駆けつけたかったニコルさんですが、当時はコロナ禍の真っ最中。実家のあるノルトホルン（Nordhorn）は人口5万5 0 0 0人弱の街で、日本から直行便はありません。一番近いのはデュッセルドルフの空港ですが、便数が減っていたため、夜遅くに到着する便しかない。その晩はホテルに泊まろうにも、日本から問い合わせたところ、コロナ禍の規制で宿泊を断られてしまいました。

「ホテルがダメなら空港から実家までタクシーで来ればいいんじゃない？」と長姉は提案しましたが、やはり規制によって「タクシーが州をまたぐことはできない」ことが判明します。事情をニコルさんが伝えると、長姉はこう言ったのです。

「なんだかんだ言って、来たくないのね」

さらに運が悪いことに、ニコルさんは日本で手術を受け、主治医に飛行機移動を止められてしまいました。自分の体調、そしてコロナ禍……。

「行きたくても行けなかったのに、姉に『自己中心的』だと誤解されたことが辛かった」

ニコルさんの健康状態と未曽有のコロナ禍においての移動の難しさを理解していなかった長姉にとって、「妹は父親の葬儀に顔も出さず、（実家の）片付けにも来なかった存在」になってしまいました。

