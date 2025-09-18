¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡½¡½ºÊÉ×ÌÚÁï¡õ·¦ÅÄÀµ¹§¡¢²Æì¤ÎÎò»Ë¤Èº²¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡Ú±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡Àï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤Àï²Ì¡×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¥°¥¹¥¯¡¢¥ä¥Þ¥³¡¢¥ì¥¤¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿Í¤¬¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î·ìÄ¬¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë¤¿¤®¤ë¤â¤Î¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Êº²¤ò¹þ¤á¤¿±ÇÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥°¥¹¥¯Ìò¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¥ì¥¤Ìò¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬¡¢²Æì¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÈÎò»Ë¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢ÁÔÀä¤Ê»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë°ÕÌ£¤ä¡¢±Ç²è¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¾Ð´é¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¢£²Æì¤ÎÎò»Ë¤Èº²¤Ë¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤«
¡½¡½¡ØÊõÅç¡Ù¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ×¤¹¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢µÓËÜ¤ä¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê°Ê²¼¡§ºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡§ ÌòÊÁ¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¸¶ºî¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇµÓËÜ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤«¡¢¤½¤â¤½¤â±Ç²è²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ²Æì¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢´ðÃÏ¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Ìòºî¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Àè¤ËÆ¬¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ²Æì¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¡¢Åö»þ¤òÀ¸¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËËÍ¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤¬Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿º´´îâÃÈþ½Ñ´Û¤Ç¡Ö²ÆìÀï¤Î¿Þ¡×¤È¤¤¤¦³¨¤ò¸«¤¿»þ¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿³¨¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£³¨¤Ë¡Ö¤É¤³¤«¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ½é¤á¤Æ¡¢¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê°Ê²¼¡§·¦ÅÄ¡Ë¡§ ËÍ¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤È¡Ê¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù°ÊÍè¡Ë¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¤¹¤´¤¯´Ø·¸À¤Î¿¼¤¤ÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢·ÈÂÓ¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡¢ÎÙ¿Í¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤Ê¤¤À¤³¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦Íî¤È¤·¹þ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤«¤éÆÉ¤à¤È¡¢¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬É³²ò¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½ÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤À¤È¡£Àï¸å80Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âÇÔÀï¹ñ¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÞº¯¤Ï²Æì¤ò»Ï¤á¡¢º£¤ÎÆüËÜÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ë°ÕÌ£¤ò¤¹¤´¤¯»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¶¦ÌÄ¤·¤¿¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®
¡½¡½¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Ç²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤äÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§ ¤¤¤ä¡¢º£²óËÜÅö¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç²¿¤«ÏÃ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
·¦ÅÄ¡§ ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§ ¤â¤È¤â¤È·¦ÅÄ¤¯¤ó¤È¤ÏÃç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£·¦ÅÄ¤¯¤ó¤ÏÈà¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¤ÎÀµµÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ç¥°¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÀµµÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë´ðÃÏ¤Ç´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Ë¸½¾ì¤ÇÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Æ÷¤¤¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§ ´ÆÆÄ¤«¤éÆ°¤¤Î±é½Ð¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤ÎÌÌ¤Ç¡Ö¤¢¤¢¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¤â¤Î¤òÁ´°÷¤¬¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
·¦ÅÄ¡§ ´ÆÆÄ¼«¿È¡¢¥»¥ê¥Õ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤²¿¤«¤òÙ±¡Ê¤¨¤°¡Ë¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇOK¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²ÆìÊÛ¤¬¾å¼ê¤¯Ãý¤ì¤¿¤«¤é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£´ÆÆÄ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦±Ç¤·½Ð¤¹¤«¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¢£º²¤Î¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡½¡½ÁÔÀä¤Ê¥³¥¶Ë½Æ°¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦
¡½¡½¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥¶Ë½Æ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢±ä¤Ù2000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬»²²Ã¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§ ¤â¤È¤â¤È¤ÏÀéÍÕ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìÊõ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é°ì¿Í°ì¿Í¤Ë±é½Ð¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥Õ¥¯¥é¥¹¤Î½õ´ÆÆÄ¤¬3¡¢4¿Í¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¼Çµï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£²Æì½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¥Ý¥Ã¥Ý¥Ã¤ÈÌ¿¤Î±ê¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎË½Æ°¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦º²¤Î¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥³¥¶Ë½Æ°¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°Ê³°¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥«¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¡Ê²Æì¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¡Ë¤òÍÙ¤ë¤ª¤Ð¤¢¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¿¤Î±ê¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÅö¤ËÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î²ô¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·¦ÅÄ¡§ ´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â°ìÈÖ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÍè¤Î¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Åö»þ¤Î²Æì¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¿¤Á¤ËµÔ¤²¤é¤ì¡¢½÷À¤ÏÈÈ¤µ¤ì¡¢íà¤Æ¨¤²¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎËèÆü¤Ç¡¢²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²Æì¤Îº²¡¢²Æì¤ÎÀ¼¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î·Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤é
¡½¡½ËÜºî¤ÏÆóÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§ ¤â¤¦¡¢¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²ÌÏÀ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£±ä´ü¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µÕ¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¯¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»îÎý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Á´¤Æ¤ÏÆ³¤«¤ì¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»£±Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·¦ÅÄ¡§ËÜÅö¤Ëç±Ãå¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤ÁÌò¼Ô¤ÏÂÔ¤Ä¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ´Ö¤òµÕ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ËGO¤¬½Ð¤¿¤È¤¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ËÌá¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»£±Æ¤Ç²Æì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¿åÃå¤Ê¤ó¤«¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¯¤Æ²Æì¤Î³¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢Ìò¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¾¯¤·»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤â¸«Ä¾¤¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§ºÇ½é±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢·¦ÅÄ¤¯¤ó¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë»£±Æ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
·¦ÅÄ¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§¤¢¤Î»þ¤ÏÀµÄ¾¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·¦ÅÄ¡§·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ä´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î·Á¤Ç±Ç²è¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¸À¤¦ÉôÊ¬¤Ï¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ý¤ÄÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡§ ¤ä¤Ï¤ê±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÎÁÛ¤¤¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¡¢ËÍ¤Ï¥³¥¶¤È¤¤¤¦³¹¤Ë±ï¤¬¤¢¤ê¡¢²Æì¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬ºÇ¸å¤Ë¥ì¥¤¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥°¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤¬¾è¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«´ÆÆÄ¤Ë²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï±é¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¤Íè¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î·Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£±Ç²è¤ÎÎÏ¤ò¡¢ÀµÄ¾º£¤Ï¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
·¦ÅÄ¡§ ±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤À¤±¸½¼Â¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤ÏºîÉÊÁª¤Ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¡£°ìÊý¤ÇËÍ¤é¤ÏÌò¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã¯¤«¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï±Ç²è¤¬Ã¯¤«¤Î¿´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾Úµò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤ÎÂ¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î»Ñ¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤Ï½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§»³ÅÄ·ò»Ë¡Ë
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
