¢¡£Ë£Å£Î£Ë£Ï¡¡£Ã£Õ£ÐÂè£±£¸²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÄ¹Ìî¸©»ÙÉô¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¡ÊÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñÍ½Áª¡Ë¢¦£±²óÀï¡¡¿®½£ÃÞËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º£´¡½£³¾¾ËÜ¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢´¢±©Â¼¡¦¸»ÅÚ±¿Æ°¹¾ìÌîµå¾ì¡Ë
¡¡£²Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Ç½©¤ÎÅìÆüËÜ²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂè£³£·²óÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñ¡Ê£±£°·î£±£±¡Á£±£³Æü¡¢Ê¡Åç·´»³»Ô¡¦¥è¡¼¥¯³«À®»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë¤Î³Æ»ÙÉôÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ìî¤Ç¤ÏÁÏÀß£²Ç¯ÌÜ¤Î¿®½£ÃÞËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡£¾¡¤Á¾å¤¬¤ê£±£µÆü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¾å±Û¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¡£ËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÁÏÀß£²Ç¯ÌÜ¤Î¿®½£ÃÞËÌ¤¬½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¶²ó£±»àÆóÎÝ¤«¤é£¶ÈÖ¡¦¾®ÎÓÍ´æÆ¤ÎÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢ÎÐÀîÎµÆó´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¸ì¤ëÂåÂÇ¡¦ÃæÂ¼¤Îº¸Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£±ÅÀº¹¤Ë¡££±ÈÖ¡¦ÂçÆâ¤¬±¦±Û¤¨¤ËµÕÅ¾¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÆâ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ØÂçÆâ¤Ë²ó¤»¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÃæÂ¼¤â¡Ö½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¡£´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£±Ç¯À¸¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê·Ð¸³ÃÍ¤â¹â¤¤¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î½¸ÃæÂÇ¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤È¶¥Áè¤â·ã²½¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤âºÇ¹âÄ¬¤À¡£
¡¡¡Ú¿®½£ÃÞËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¢¨¤Ï¼ç¾
¡¡¢¦£²Ç¯À¸¡¡¸Å²ÏÎ¼²ï¡¢Âíß·Âó¿Í¡¢¾¾ÅÄÏÂÊâ¡¢ÅÄÃæ¿´ÊË¡¢¸ÅÀîæÆÎ°¡¢µÜºäÍÛÍª¡¢ÂçÆâÍ¥´õ¡¢¾®ÎÓÂç²í¡¢¾®ÎÓÍ´æÆ¡¢¾®ÎÓÍ´¼ù¡¢¸ÍÄÅÎËºÈ¡¢ËÙÆâÍãÍè¡¢ÃæÅçµ±¡¢ÃæÂ¼ÂçæÆ¡¢ÄÍÅÄ·ëÅÍ¡¢Ä¹ºäÍ¥µ±
¡¡¢¦£±Ç¯À¸¡¡»ûÂô²¢»ÖÏ¯¡¢²¬Â¼ÍÚÂç¡¢ÃçÌî·ëæÆ¡¢¾®ÎÓÎ¼æÆ¡¢À¶¿å¼î±©¡¢¶¶ËÜæÆ
¡¡¡Ú¿®½£ÃÞËÌ¤ÎÀïÀÓ¡Û
¡¡²óÀï¡¡¡¡¥¹¥³¥¢¡¡Áê¼ê
¢¦£±²óÀï¡¡£´¡½£³¡¡¾¾ËÜ
¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡£±£°¡½£³¡¡¿·³ã
¢¦½à·è¾¡¡¡£¶¡½£µ¡¡Àé¶Ê
¢¦·è¡¡¾¡¡¡£²¡½£±¡¡¾å±Û