30代をピークに腎臓は小さくなっていく！人生100年時代に、腎臓専門医が「メチオニンの制限」に注目する理由

人間の生物としての寿命は55歳!?

「人生100年時代」という言葉を、よく耳にするようになりました。厚生労働省が2024年に発表した数字では、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性では87.14歳となっています。

また、その推移を見るとコロナ禍によって平均寿命は一時的に下がったものの、日本人の平均寿命は延び続けているということができ、100歳まで生きるのが当たり前の時代がくると考えられています。

人間の生物としての寿命は55歳だ、と日本の生物学者である小林武彦博士は述べています。他の生物には人間のような長い老化の期間はなく、生殖が可能な期間が終わると寿命が尽きて死んでしまうのが一般的です。

生物としての寿命に合わせて、臓器にもその機能を維持できる期間があります。加齢とともに細胞の機能が徐々に低下し、分裂しなくなって、やがて臓器の機能低下や異常が起こり死に至るのです。老化は細胞レベルで起こる、後戻りのできない現象なのです。

腎臓についても、大きさは30代がピークで加齢とともに減っていきます。60歳を超えると、1年で16立方センチメートルずつ腎臓の容積が減っていくとされています。変化するのは、大きさだけではありません。

腎臓の内部の組織が壊れたり、硬くなったりして、腎臓がスカスカの密度の低い状態になるのです。腎臓の糸球体は、血液を濾過するために非常に高い血圧を受け続けています。言い換えると、時間の経過とともに壊れることが前提の組織なのです。

現代人の生活が、腎臓の機能を損なっている

700万年という人類の歴史の中で、安価な精製塩が手に入るようになったのは、ほんの60年程度のことです。この短い期間で、人類は塩分をたくさん摂取する生活を送るようになりました。こうした生活に人間の体は適応していないため、高血圧という症状があらわれたということです。

厚生労働省が実施している「国民健康・栄養調査」（2023）によると、日本人の1日当たりの食塩摂取量は平均9・8グラム（男性10・7g、女性9・1g）となっており、この量は多いと私は思います。高血圧だけでなく肥満や糖尿病も同様に考えられます。

人類は塩分不足だけでなく、飢えとも戦ってきました。摂取したものを脂肪としてストックできることは生存に有利だったわけです。こうして生き延びた祖先をもつ私たちは、体の機能として、体内に脂肪をため込みやすくなっています。

内臓脂肪が蓄積する内臓脂肪蓄積型肥満は、おなかがぽっこりと出てくることから、リンゴ型肥満とも呼ばれています。米国腎臓学会の学会誌に発表された研究によると、内臓脂肪蓄積型肥満の人はそうでない人に比べ、腎臓の機能が低下して血圧が高めであり、年齢が進むと慢性腎臓病を発症するリスクが高い傾向があるとのことです。

腎臓のために注意するべき現代人の生活習慣

●リンの摂り過ぎ

日本については、昭和の初めまでは飢えに苦しめられることがめずらしくなく、飽食の時代になったのは戦後の高度成長期以降のことです。同じ頃に、食品の保存・加工技術も向上してきたことから、食品添加物が大量に使われるようになりました。食品添加物に含まれている無機リンの摂り過ぎは腎臓の機能を低下させます。

●運動不足

高度成長期には交通網が整備されて、自動車保有台数も増えています。自分の足を使わなくても、電車や自動車で簡便に移動できるようになりました。さらに、インターネットが発達し、体を動かさずに情報が得られ、買い物までできるのが現在の私たちです。当然、運動量が減ります。運動不足で肥満が加速するのはもちろん、全身の血流が悪化することで心臓や腎臓にかかる負担が増えてしまいます。

●喫煙

また、喫煙は血管を収縮させて、腎臓の血流量を減らすので、タバコを吸う本数が増えれば増えるほど腎機能障害は進みます。1日20本以上吸っている人は、吸わない人に比べて末期腎不全に至る率が2・3倍になるというデータもあります。また、禁煙で慢性腎臓病の進行を抑えることができるという報告もあります。

皮肉なことに、食事や嗜好品に恵まれ、便利な生活を送るようになったことが腎臓の老化を早めることになっているのです。

年代で摂取する栄養素を見直す！

私たちの体は、赤ちゃんから子ども、成人、老人と年を取るにつれて変化します。そのため、成長期には必須とされていた栄養素が、高齢期では腎臓を傷つけてしまう場合もあります。たとえ必要とされている栄養でも、年齢を重ねると体内でうまく利用されず、蓄積していくことで血管などにダメージを与えるのです。

成長期の子どもや20〜30代の健康常識が、そのまま40代以降にも当てはまるわけではありません。

たとえば、たんぱく質を構成しているアミノ酸の中で、体内で合成されないものが必須アミノ酸です。必須アミノ酸は体の外から補わなければならず、栄養学的には積極的に摂取することが推奨されています。しかし、必須アミノ酸でも摂り過ぎると、逆に、老化を促す場合もあります。

腎臓専門医が「メチオニン」に注目する理由

そんな必須アミノ酸として注目されているものがメチオニンです。メチオニンは卵や乳製品、肉、魚など、多くの動物性食品に含まれています。体の成長に必要なため、これを制限することは成長阻害を起こします。

しかし、アメリカのペンシルバニア州立大学教授のジョン・リッチー博士などの研究者は、充分に成長した大人では、メチオニンを摂らないほうが健康効果は期待でき、体への悪影響もないと語っています。

1990年代に、メチオニンを制限した食事の健康効果が明らかになってきました。たとえば、メチオニンを80パーセントカットしたエサをラットに与えると、その寿命が42〜44パーセント延びたという研究報告があります。そのほか、体重や脂肪の減少、酸化ストレスの低下、がん（悪性腫瘍）の減少なども報告されています。

メチオニンは体内で利用される過程で、肝臓によってホモシステインというアミノ酸に変わります。ホモシステインは、再びメチオニンに変化することで、肝機能の調整など体に有用なはたらきをしています。

しかし、このホモシステインがメチオニンに変わらずに滞ると、血液によって肝臓の外へ運ばれます。そして、血管の中に蓄積し、LDLコレステロールと結合することで動脈硬化を引き起こします。また、血中のホモシステイン濃度が一定レベルを超えた状態である高ホモシステイン血症では心臓病との関連も報告されています。

たんぱく質は「量」より「質」を主体とした食事へ

日本でも、メチオニンについての研究が進められています。

2型糖尿病と肥満を起こすように遺伝子を組み換えられたラットに、たんぱく質をほとんど含まないエサを与えると腎臓が正常な状態で保たれるのに対し、エサにメチオニンを添加するとその効果がすべて打ち消されるという報告もされています。

また、メチオニンが体内で利用される過程でできた物質が、腎臓の尿細管の細胞に悪影響を及ぼしている可能性も発見されました。

慢性腎臓病の治療では、たんぱく質を制限するように指導されてきましたが、今後はたんぱく質の「量」より「質」を主体とした食事療法の有用性の研究が必要だと指摘されています。

メチオニン制限については、さまざまな研究データを踏まえて、初期の慢性腎臓病の患者さんにも試してもらいました。

50代の慢性腎臓病の男性については、血圧・体重の低下、 怠感・疲労感・便臭の改善が報告されました。また、80代の糖尿病性腎症の女性では、血圧が低下し、ヘモグロビンA1c（血液中のヘモグロビンに結合したブドウ糖の割合をパーセントで表した値で、過去1〜2ヵ月間の血糖値を反映する指標）も改善しています。

このように、腎臓の機能低下と関連の深い症状の改善が見られました。

生物として想定された寿命は55歳ではないかと言われます。現代の日本人はそれよりもはるかに長く生きていきます。そのために必要なことは、やはり腎臓をケアする生活を心がけることです。

