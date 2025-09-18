【食物アレルギーの症状の現れ方】アナフィラキシーの危険な兆候、重症度を徹底解説！

近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。

食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。

皮膚や粘膜に赤みや腫れが現れることが多い

食物アレルギーの症状の起こりかたはさまざまです。即時型アレルギーの症状だけをみても、赤みなどの皮膚症状が８割強を占めますが、重複して起こるケースを含めて呼吸器、消化器、粘膜症状もそれぞれ３割以上と、広範囲に現れることがわかります。

また、症状の程度についても千差万別です。軽いものもあれば、呼吸困難やショック症状など深刻なものもあります。原因となる食物の特定とともに、重い症状が出たときの対処法を普段から医師と相談しておくことが大切です。

さらに、症状が出るまでの時間もさまざまです。食物を摂取・接触した直後に出ることもあれば、時間をかけて現れることもあります（小児では少ない）。

■症状

食物アレルギーの症状は非常に多様です。皮膚症状がもっとも多く、呼吸器、粘膜、消化器症状と続きます。なかでも、血圧が低下し、意識がもうろうとして脱力するような場合をショック症状と呼びます。

■症状の強さは体調で変わる

食物に対するアレルギー反応は、そのときの体調によって変わることがあります。疲れ、寝不足、ぜんそくなどは、症状を悪化させる要因です。また、ほかの病気で鎮痛薬を飲んでいる場合も、悪影響を及ぼします。普段の10分の１ほどの量で、症状を起こすこともあります。

全身に症状が現れるアナフィラキシー

食物アレルギーの症状のなかでもっとも重症なものがアナフィラキシーです。

アレルギー症状がほぼ同時に急激に全身の臓器に現れます。下記のように重症度分類されます。

原因となる食物を摂ったあと、皮膚・呼吸器・消化器など全身にさまざまな症状が同時に急激に現れるものがアナフィラキシーです。

瞬く間に症状は悪化し、ひどくなると血圧は低下し、意識を失うアナフィラキシーショックを引き起こす危険な状態です。

一刻も早い手当てが必要なので、日ごろから、アナフィラキシーが起きたときの対応は知っておきたいものです。

■危険の兆候

アナフィラキシーが起こると、短時間でショックに陥る危険があります。中等症でも、下記のような場合には、アドレナリンの自己注射薬（エピペンⓇ）の使用を検討します。

・循環器症状がある

・症状の進行が激烈

・過去にアナフィラキシーを起こした

・呼吸器症状で気管支拡張薬を吸入しても効果がない

顔色が真っ青になり、息を吸うたびにのどがくぼむようなら、窒息の危険があります。

■アナフィラキシーショック

ショック症状を起こし、生命にかかわる状態です。アナフィラキシーを起こす原因食物としては、木の実類、鶏卵、牛乳、小麦の例が多いです。

・血圧低下

・意識がない

・失禁

■ハチの毒や医薬品で起こることも

ハチの毒や医薬品もアナフィラキシーの大きな原因になります。とくに危険なのはスズメバチやアシナガバチ。ハチの活動が盛んな夏から秋には注意が必要です。

医薬品によるアナフィラキシーにも死亡例が報告されています。

オススメ【増える食物アレルギー】軽いものから命にかかわるものまで、症状を年齢別に5タイプ紹介！