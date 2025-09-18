脳腫瘍を公表した5人組ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢の妻で、元モーニング娘。の石黒彩が16日、自身のインスタグラムを更新。夫の病状公表後、初の投稿で「これからも精一杯サポートしていきます」などと思いをつづった。



【写真】激レア！一家5人で…タキシードの真矢とウエディングドレスの石黒彩

石黒は「皆様から私にまであたたかいメッセージを沢山いただきました。本当にありがとうございます」と感謝。「先日、夫であるLUNA SEA真矢の現在の病状が本人より公に発表されました」とつづった。真矢は今月8日、バンドの公式サイトを通じて、脳腫瘍と診断されたことを公表。さらに、2020年にステージ4の大腸がんと診断されたことも明かしていた。



夫の大腸がん発覚以降の日々を振り返って、石黒は「この五年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました。常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています」と思いを記した。



これからについて「回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢をこれからも精一杯サポートしていきます」とし、「今後とも夫婦共によろしくお願い致します」と結んだ。



2人は2000年5月に結婚し、1男2女をもうけている。今年5月、石黒は自身のインスタグラムで、結婚25周年を記念したタキシードとウエディングドレスでの「ウエディングフォト」を披露していた。



