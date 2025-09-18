【専門家の目｜高萩洋次郎】ブラックバーン日本人コンビ弾に脚光

イングランド2部ブラックバーンは現地時間9月13日、第5節でワトフォードと対戦し1-0で勝利を収めた。

ともに先発した日本代表FW大橋祐紀のアシストからMF森下龍矢が移籍後初ゴールを挙げての勝利を挙げたが、元日本代表MF高萩洋次郎氏が「シュート落ち着いてますね」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

今夏にブラックバーンへと完全移籍を果たした森下は、移籍2試合目となったワトフォード戦で先発。すると0-0で迎えた後半2分、左サイドから中央へ運んで攻撃を展開し、味方からのパスを受けた大橋が右足アウトサイドでポストプレーからフリック。エリア内左へ抜け出した森下が、GKとの1対1を冷静に沈めた。

「前目のポジションから飛び出してゴール前にというシーンをたくさん作ってるし、ポケットのところを取りに行くのは求められているのかなっていう印象。得点のところはやっぱり最後の動きだしが注目で、まず大橋選手に入る前にもらおうと思って背後の抜け出しを狙っていた。ペナルティエリア内からポケットのところあたり、ゴールエリアの角あたりに向かって動き出していて、常にゴールへ向かって背後に飛び出すっという動きができている。大橋選手もそこが見えててしっかりワンタッチフリックでタイミングを逃さなかった。相手の後ろ側を通して決定機っていうシチュエーションなので、チームとしてのやることもはっきりしてるというか、ゴール前で3人目が動き出して、縦パス入れたらもう1人走ってるよねっていう共通認識がある印象です。あとシュート落ち着いてますね。なんか得点感覚あるんだろうなっていうようなプレーですね」と一連の流れを解説した。

森下はサガン鳥栖や名古屋グランパス時代はサイドバックやWB、そしてポーランドでウィングやFWなど前線でプレーしていたが、「下がってくる人はいるけど、前に行くのはプロでは珍しいですね」と触れ、「フィジカルとかスピードのところもさらに磨きがかかってるんじゃないかなっていう印象で、どんどんああいうシーンで得点を重ねていってほしいなって。大橋選手とコンビネーションもいいと思うんで。2人で得点、アシストをどんどん増やしていってほしいなと思いますね」と期待を寄せた。

さらに「名古屋でWBやってる時も得点に絡むようなプレーが多かったと思うんで、海外行ってもその特徴が出てると思いますし、そういう意味では複数ポジションできるっていうのはすごく代表に絡む、近づく要因の1つなのでまたどこかで呼ばれる可能性ありますね。そういうプレーが続いていると」と、W杯本番まで1年を切っているが、代表招集の可能性にも言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）