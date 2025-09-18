もう爆買い中国人は戻ってこない…そして雇用・所得環境の悪化続く中国にとどめを刺しかねない習近平の悪政が始まる

前編：『苦境のトヨタ1社にボロ負け…世界を席巻しているはずの中国自動車産業すら疲弊させる、中国経済の異常なデフレ化』で見てきたように、不動産バブル崩壊を背景に中国では出口の見えない不況が続いている。

国有銀行発の金融危機の恐れも

元凶である不動産業界では、民間最大手万科が日本円にして3兆円超の短期債務残高を持っていることがわかった。

また、EV世界最大手のBYDなどを要する中国の自動車産業の先行きも芳しくない。過剰な価格競争ゆえか、純利益が極めて低いのだ。8月に発表された上場自動車企業16社の今年上半期の純利益がトヨタ1社、それも第一四半期の純利益を大きく下回ることが明らかになった。

だが、肝心の国の舵取りを担う習近平は見当違いの方向に歩みを進めようとしているようだ。

「泣き面に蜂」ではないが、地方政府が抱える巨額債務も国有銀行にとって頭痛の種だ。 ブルームバーグは11日、「地方政府の民間企業への未払い金問題を解決するため、中央政府は国有銀行などに融資を行わせることを検討している」と報じた。

地方政府の未払い金は合計で1兆ドル（約1468兆円）を超えるとの推計がある。巨額債務を肩代わりさせられる国有銀行の不良債権が急拡大するのは必至だ。

中国で金融危機が発生するのは時間の問題なのかもしれない。

ゼロ消費旅行がトレンドに

不動産バブルの崩壊が災いして、中国人は貧しくなった感が強い。

米農務省によれば、中国の今年の牛肉消費量は前年比3％減の1117万トン、来年はさらに1104万トンまで減少する見込みだ。中産階級の台頭に伴い、世界の牛肉需要を牽引してきた中国だった。だが、今は昔だ。

中国のネット上では「ミネラルウオーター1本だけのゼロ消費旅行の様子」や「大都市に置かれたゴミ箱に群がる市民の姿」などを映す動画があふれている有様だ。

若者の雇用環境も悪化の一途を辿っている。

各地で面接が実施されているが、給料が少ない企業ばかり。買い手市場であることに乗じて、面接後に学生を10日間ほどタダ働きさせ、その後「職務に適していない」などを理由に不採用にする企業も横行しており、若者の怒りは募る一方だ。

雇用問題を解決せずAI頼み

若者の雇用難を尻目に、中国で人工知能（AI）やロボットの導入が急速に進んでいることも気がかりだ。

5年前に約1400社だった中国のAI関連企業は5000社を超えた。約11時間ごとに新しい企業が誕生している計算だ。

ロボットの社会への進出もめざましい。中国のUBテック・ロボティクスは3日、「ヒト型ロボットに関して世界最大の受注（約52億円）を獲得した」と発表した。中国ではロボットが店員に代わって客にサービスするのが当たり前の光景になりつつある。

若者のさらなる雇用難に備え、大学ではAI・ロボットが代替しづらいとされる「子育て」や「高齢者ケア」に関連する学科の新設がブームとなっている。

皮肉にも少子高齢化が急速に進む中国で若者の職探しは一層難しくなっているのだ。

自らの統治が西側諸国と比べて優位であることを示すため、習近平指導部が科学技術の発展に前のめりになっている中、国家発展改革委員会傘下のシンクタンク研究員は「AI・ロボットの開発・導入と併せて適切な失業対策を講じなければ、深刻な社会不安を引き起こす恐れがある」と警鐘を鳴らしている。

習氏の悪政が改まらない限り、中国の明るい未来は期待できないのではないだろうか。

