レコードの音楽に包まれながら、お食事と共に“ワインのマリアージュ”を堪能！Katsunuma Vinyly Vol.3

【概要】

◆日時 ： 2025年11月3日(月・祝)10時〜17時(ラストエントリー：16時)

◆会場 ： 勝沼醸造株式会社

所在地 ： 山梨県甲州市勝沼町下岩崎371

アクセス ： 中央本線「勝沼ぶどう郷」駅よりタクシーで8分

中央本線「勝沼ぶどう郷」駅より勝沼周遊バス

「下岩崎」下車 停留所より徒歩3分

◆料金 ： 大人 9,900円(税込)

小学生以下は 4,400円(税込)

未就学児無料

勝沼醸造は、ワインと音楽が融合したフリーイベント「Katsunuma Vinyly Vol.3」を自社ワイナリーで11月3日(月・祝)に開催します。

2025年に収穫したぶどうから生まれた最初のワイン“ヌーボー”の解禁日。

みんなで一緒に2025年の実りに感謝して、にぎやかにお祝いするイベントとなっています。

この日は特別「ヌーボー」飲み放題です！

レコードの音楽に包まれながら、お食事と共に“ワインのマリアージュ”を堪能できます。

◆見どころ ： ・勝沼醸造のヌーボーを解禁日に楽しめます

・テイスティングカード付

・グラス(トライタン)付

※先着100名様へオリジナルロゴ入りグラスプレゼント

・レコードの良質な音楽♪

・直営店レストランテ風のビュッフェ

・焼き鳥【焼鳥ジャーニー】主宰「斉藤太一」氏の焼き鳥

(※別途料金がかかります)

・職人が握る寿司(※別途料金がかかります)

◆チケット情報： 前売券：Peatixにて販売中

受付方法 ： 当日、受付でPeatixの二次元コードをご提示ください

【キャンセルについて】3日前30％、2日前50％、前日100％

※コンビニ・ATM支払いの場合、返金手数料がかかります。

詳しくは「主催者にチケットのキャンセルを依頼する」

(参加者ヘルプ)を確認してください。

ワイナリー外観

