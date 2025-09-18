専門家による解説付きツアー！和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ

「絶景の宝庫・和歌の浦」では歴史・文化の町ならではイベントを開催。

和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ

「和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ」では、専門家による解説付きツアー、和歌の文化に関するシンポジウムを実施。

万葉薪能では、炎と海が織りなす幻想の舞台「和歌の浦万葉薪能」が上演され、訪れる人々を幽玄の世界へと誘います。

歴史・芸術・自然が響き合う“日本遺産和歌の浦でしか味わえないイベントです。

■和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ＆万葉薪能の見どころ！

見どころ(1)│【“万葉衣装で巡る”非日常のまち歩き(和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ)】

有識者の解説とともに玉津島神社や不老橋を巡る「和歌の聖地万葉巡り」。

希望者は万葉衣装を着用でき、千年前の世界観を体感しながら歩けます！

見どころ(2)│【世界へ発信！「和歌サミット」開催(和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ)】

シンガーSAYAKA氏と和歌山児童合唱団による音楽ステージで開幕。

有識者たちが集まり、和歌の文化の魅力や未来を語ります。

“和歌を世界へ”を掲げたシンポジウムは、和歌の聖地でもある和歌の浦でしか聞けない貴重な講演です！

見どころ(3)│【篝火(かかりび)に浮かぶ“和歌の浦万葉薪能”】

夕刻の和歌の浦を背景に、篝火の明かりで能を上演。

海と炎がつくり出す幻想的な空間は、写真・映像映えすること間違いなしです！狂言、能の魅力が味わえる特別な舞台となっています。

万葉薪能(1)

万葉薪能(2)

■参加者募集案内(1) (和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ)

1. 和歌の聖地万葉巡り

日時：令和7年10月12日(日)10:30〜12:00

定員：30名(抽選)／参加無料

解説：村瀬 憲夫 氏(近畿大学名誉教授)、上野 誠 氏(國學院大學特任教授)

特典：希望者は万葉衣装の着用可

概要：万葉集について、有識者の解説を聞きながら、玉津島神社や不老橋などを巡ります。

2. 和歌サミット

日時 ：令和7年10月12日(日)13;00〜16:30

会場 ：和歌の浦アート・キューブ 多目的ホールA

定員 ：100名(抽選)／参加無料

登壇者：村瀬 憲夫 氏、ピーター・マクミラン 氏、上野 誠 氏、巽好幸 氏

概要 ：「和歌の文化を世界へ！」をテーマに、有識者が登壇し、

和歌の文化の継承や「和歌の聖地」としての魅力発信についてシンポジウムを行います。

申込方法 ：9月19日(金)までに市HP申込フォーム、またはハガキでお申し込みください。

■参加者募集案内(2) (和歌の浦万葉薪能)

日時 ： 令和7年10月5日(日)夕刻

会場 ： 和歌の浦片男波公園野外ステージ

料金 ： 【前売】一般 4,000円 / 学生 1,500円

【当日】一般 4,500円 / 学生 2,000円

概要 ： 秋の夕べ、和歌の浦の美しい風景の中に幽玄の世界が生まれます。

【第1部】能楽ワークショップ 指導 小林慶三・橋本忠樹・前川光範

【第2部】観世流能「葵上(あおいのうえ)」 片山九郎右衛門 他

大蔵流狂言「千鳥(ちどり)」 茂山千五郎 他

