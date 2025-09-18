この夏、『北の国から』シリーズの第一投である「連続ドラマ版」全24話がフジテレビ（関東ローカル）昼の「ハッピーアワー」枠で一挙再放送された。

【写真】ひざ下まで雪に埋もれた主演の田中邦衛さんと脚本家・倉本聰さんの貴重なツーショット

「人間」を描いた、噛みごたえのあるドラマが少なくなったと感じることの多い昨今だが、「敷居は低く、奥行きは深く」というエンターテインメントの理想を実現した本作は、放送開始から44年が経った現在もその輝きを失わない。それどころか、今だからこそ突き刺さるメッセージを発していた。

本稿では、連続ドラマ版を起点として、『北の国から』の魅力に迫ってみたい（全2本中の1本目）。



『北の国から』FOD公式サイトより

「ほのぼの」の対極にあるテレビ史上最大の泥臭さ

1981年10月から1982年3月まで、2クールの連続ドラマとして放送され、その後『'83冬』から『2002遺言』に至るまで全8作のスペシャルドラマが放送された『北の国から』。「国民的ドラマ」と称され、多くの昭和世代にとって人生の記憶の一部といっても過言ではない名作である。

21年間にわたり続いたシリーズの中で、ほぼすべての役を同じ俳優が継続して演じている（『2022遺言』に登場した中畑すみえのみ、以前とは別のキャストが演じた）。これが功を奏して、視聴者は登場人物たちと同じ時間を重ねた親戚のような気持ちになるし、ある種ドキュメンタリーを見ているような感覚にも陥る。特にスペシャルドラマにおける純（吉岡秀隆）と蛍（中嶋朋子）については、俳優本人の成長に応じて脚本家・倉本聰氏が当て書きしたところも多分にあるので、なおのことだ。

この作品について大多数の人がまず思い浮かべるのは、北海道・富良野の美しい風景と、その地を溌剌と駆け抜ける純と蛍、さだまさしによる「♪ア〜ア〜アアアアア〜ア〜」という劇伴……といったところだろうか。

ともすればこの作品は、ぱっと見の印象で「北海道を舞台にしたほのぼのホームドラマ」と思われるのかもしれない。もちろんこうしたパブリックイメージも重要で、これらがあったからこそ『北の国から』は「国民的ドラマ」と言われるまでに成長したに違いない。

ところが「ホームドラマ」というパッケージをめくって芯の部分を味わってみれば、『北の国から』は「日本のテレビ史上最も」と言っていいほど泥臭く、人間の業を色濃く描いたドラマだということがわかる。富良野を定点観測地としながら、そこに根を下ろして住まう人、訪れる人、去っていく人、戻ってくる人の姿を通じて、終始「本質とは何か」という問いを投げかけている。実は「ほのぼの」とは対極にある骨太なドラマなのだ。

連続ドラマ『北の国から』の企画が動き出したのは1970年代の終盤。後期高度経済成長を経て都市部に人口が集中し、地方が過疎化の一途をたどりはじめた頃だ。

78年にはディスコブームに由来する「フィーバー」が流行語となり、79年には現代的で都会的なセンスを讃える「ナウい」という言葉が流行った。のちに「シティ・ポップ」と呼ばれ現在も世界各地で愛聴される音楽ジャンル（当時は「ニューミュージック」とカテゴライズされた）もこの時期に隆盛した。誰もが「都会」や「都会的なもの」に憧れた時代だった。

つまり、黒板五郎（田中邦衛）が東京から我が子を連れ、生まれ育った北海道・富良野の麓郷に帰郷し、電気も水道もない片田舎で生活するという筋立ては、当時の時流に逆行するものであり、強烈なアンチテーゼだった。この形に落ち着くまでにも、フジテレビ側と脚本家・倉本聰氏の間で一悶着あったのだという。

「それっぽく見えればいい」というテレビ局の意向に抵抗して…

当初倉本氏はフジテレビから、ロサンゼルスからロッキー山中に移住した家族が大自然の中で生きる姿を描いた映画『アドベンチャー・ファミリー』（77年）に似せたドラマを北海道を舞台に作れないか、と打診されたという。

しかし北海道にロッキー山脈に相当するような場所はない。倉本氏がその案を一蹴するとフジテレビ側は「偽物でかまわない」、つまり都市部の視聴者から見て「それっぽく見えればいい」と食い下がった。

これに倉本氏は激怒。「地元の人が見ても納得する内容でなければならない」と自ら企画書を書き、北海道の厳しい自然の中で生きる人々の姿を、極限までリアリティを追求して描くドラマの草案が出来上がったという。どんな時代も「名作」と呼ばれる作品の陰には必ず「戦い」があった。

そしてこのリアリティこそが『北の国から』の屋台骨であり、本作が不朽の名作と呼ばれる所以である。

『北の国から』の作劇の中心には「自然への畏怖」と「人間の可笑しさ」という2本柱がある。このドラマの登場人物の中には聖人君子もスーパーマンもおらず、誰もが不完全で弱くて、しくじるし、やらかす。

「大自然という存在を前にすれば無力なもの」という前提において、すべての人間は平等だ。人々は常に自然に試され、鞭打たれ、ときにその大きな懐に包み込まれる。

シリーズの中で何度も描かれた、重要人物たちの「死」

シリーズ全9作の中で様々な人の死に様も描かれた。富良野の生き証人・杵次（大友柳太朗）、純と蛍の母で五郎の妻・令子（いしだあゆみ）、純と蛍の兄貴分・草太（岩城滉一）、五郎の親友・中畑（地井武男）の妻で、いつでも黒板家のことに親身になってくれたみずえ（清水まゆみ）など。

自然、そして物語という大きなうねりの中で、彼らの死もまた「人の営み」の到達点なのだ。生と死と、性、そして人間の業。人の営みを通じて「命の循環」を泥臭くも色彩豊かに叙述している。

シリーズ中でこうした「泥臭さ」が最も色濃く出ているのが、この夏再放送された連続ドラマなのである。そして連続ドラマこそが『北の国から』の基盤であり、物語の「土」だ。以降8編続くスペシャルドラマは全てこの「土」に蒔かれた種から芽を出し、木となり、枝葉を伸ばし、実ったストーリーである。つまり連続ドラマを見ておけば、スペシャルドラマの各エピソードの味わいが倍増するというわけだ。

題材の泥臭さとは裏腹に、『北の国から』の作劇は実に洗練されている。特に連続ドラマ版のシナリオの精緻さはシリーズ9作品の中でも突出していると感じる。後編では、独特な手紙形式のナレーションや有名なシーンの土台となる名場面について、さらに深掘りしていきたい。

（佐野 華英）