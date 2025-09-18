〈《再放送が話題》「北の国から」を名作にした脚本家・倉本聰とフジテレビのバトルとは…「偽物でかまわない」と言われて激怒し、自ら書いた“極限のリアリティ”〉から続く

この夏、連続ドラマ版『北の国から』（1981〜1982／フジテレビ）の全24話が再放送された。その後8編制作されたスペシャルドラマの起源である連続ドラマ版は今もなお、我々に生きることの意味を問いかけてくる。（全2本の2本目）

【写真】ひざ下まで雪に埋もれた主演の田中邦衛さんと脚本家・倉本聰さんの貴重なツーショット

こんなにも生々しく人間の業を描いた作品が「国民的ドラマ」と呼ばれ、多くの人に長く愛され続けていることは、ある意味奇跡だと言える。

『北の国から』の「泥臭さ」の象徴とも言えるのが、田中邦衛が演じる主人公・黒板五郎だ。連続ドラマを未見で、スペシャルドラマのみを見た視聴者の中には、純（吉岡秀隆）が主人公だと思っている人も多いらしい。たしかに『’87初恋』『’89帰郷』『'92巣立ち』など、純の恋や挫折にスポットが当たるスペシャルドラマだけを見ればそう思われても致し方ない。



「北の国から 2002遺言」

しかし、このドラマの主人公は、連続ドラマから最後のスペシャルドラマ『2002遺言』に至るまでずっと変わらず、五郎なのである。純や蛍（中嶋朋子）がフィーチャーされるスペシャルドラマにおいても、その底流には絶えず五郎の物語がある。朴訥で不器用で、子どもらへの愛情の発露がいつも空回りし、地べたと格闘し続けるおじさんの物語が。

妻に浮気されて東京を離れ、富良野に一体化していく

連続ドラマの第1回は、妻の令子（いしだあゆみ）に浮気され、五郎が小学生の純と蛍を連れて東京から富良野へ帰郷するところから始まる。以降、このドラマはずっと「富良野（地方）」と「東京（都会）」を対比させながら「人はいかに生きるべきか」を問いかけ続ける。

電気も水道も通っていない廃屋を建て直し、原始的な生活を良しとする父・五郎と、五郎の「業」の巻き添えを食らって富良野に連れてこられた純。「富良野」と「東京」という題材が、そのまま五郎と純に投影されている。

いかにも都会のもやしっ子の純は第1回からずっと東京に帰りたいと思っている。父と息子が互いに写し鏡になっているのが面白い。純を狂言回しとして配置することで、彼を介して五郎の愚直な生き様があぶり出されるという仕掛けだ。

五郎は、彼の子離れの物語でもあった『'92巣立ち』あたりから『2002遺言』にかけて、富良野の大地を体現する存在へと円熟していく。一方純は、行きつ戻りつしながらも『2002遺言』で結婚して身を固めるまで、長いモラトリアム期を過ごす。『北の国から』は不動（＝五郎）と変動（＝純）の物語と言えるのかもしれない。

時代とともに人々の価値観は変容する。しかし、どんなに時が流れても変わらない「本質」がこの世界のどこかにあるのではないか。そんな問いかけが、このドラマにはある。

狂言回しの役割を担う純による「拝啓、恵子ちゃん」「拝啓、母さん」などの語り出しから始まるナレーション（ときにモノローグ）もこのドラマの持ち味のひとつだ。令和の今では絶滅危惧種となった「手紙」というモチーフは、『北の国から』の抒情性をより一層高めている。

といっても、ナレーションのほとんどは純が実際に東京のガールフレンド・恵子（永浜三千子）や母・令子に宛てて送った手紙ではない。人は誰しも、心の中で書いた手紙を抱えて生きている。「あのとき言えなかった言葉」というのも、『北の国から』というドラマを形づくる重要な要素だ。

ちなみにこの「手紙形式の語り出し」と「〜と思われ」「〜なわけで」などの独特な言い回しのナレーションは倉本聰氏のお家芸で、『前略、おふくろ様』シリーズ（1975〜1976／日本テレビ）にはじまり、『北の国から』の純に踏襲され、のちに『拝啓、父上様』（2007／フジテレビ）にも受け継がれている。

『北の国から』は群像劇なので、登場人物が多い。しかも「富良野のどこかに、こんな人が本当にいそう」という、一人一人の実在感が際立っている。倉本聰氏は「登場人物の詳細な履歴書を作ってから執筆にあたる」という脚本スタイルで知られるが、その逸話のとおり、それぞれの人物の言動からその人の来し方が見えてくる。

「そんなことは、全然知らなかった」というナレーションの意味

人物の数だけ物語がある。それらを目撃するのは視聴者だけで、登場人物どうしは必ずしも各々の事情を共有しない。

純のナレーションがよく「そんなことは、全然知らなかった」と言う。初出は連続ドラマ第12回。麓郷では有名な偏屈者である杵次（大友柳太朗）が蛍のかわいがっていた狐を、毛皮として使う目的でトラバサミにかけてしまう。杵次の孫で純の親友・正吉（中澤佳仁）が初めて祖父に対して反抗心を抱き、「チョッキはもういらん！」と告げるシーンだ。

並のドラマならばこれを純に立ち聞きさせたりするだろう。しかし正吉には正吉の人生があり、彼だけの世界がある。このドラマには「他者領域の尊重」、つまり「その人の心はその人のもの」という大人の作劇が随所に見てとれる。

「他者領域の尊重」は、きょうだいである純と蛍の間にももちろんある。第4回、「令子と煙草とハイ・ファイ・セットの記憶」の描写が白眉で、何度見ても唸ってしまう。

黒板家がまだ東京にいた頃、仕事が早く終わった五郎は蛍を伴って、令子の職場である美容室に行く。五郎が裏口のドアを開けると、下着姿の令子が煙草の煙をくゆらせながら男と楽しそうに談笑している。その姿を蛍も目撃してしまう。そこでかかっていたのはハイ・ファイ・セットの「フィーリング」。

一方純は、ある日夜中に目が覚めると居間のステレオからハイ・ファイ・セットの「雨のステイション」が流れていることに気づく。ドアの隙間から覗くと令子が誰かと長電話をしている。片手には、灰が長くなった煙草。純はそのときの令子の様子を「いつもと違う、別の人みたいで」とナレーションで振り返る。

蛍と純が共に目撃した、「女」の顔をした母と、煙草。そのとき流れていた音楽はハイ・ファイ・セット。しかし受け取ったものはまったく違う。蛍は母の浮気の決定的瞬間を見てしまったのに対し、純は事の全容を理解するまでには至っていない。双方の体験の違いが、富良野に来てからの2人のひとつひとつのリアクションの違いにつながっている。さらに言えば、その後大人になる2人の行く末にまで影響している。

蛍は五郎の言うことを素直に聞き、富良野の過酷な環境にもすぐに順応していくが、純は早々に東京に帰りたがる。ラベンダーの季節に令子が富良野を訪ねてきたとき、蛍はずっとつれない態度をとり、そんな蛍を純は責める。蛍の心の中に令子への愛憎が渦巻いていることがわかる。だからこそ、令子の乗った列車を蛍が全速力で走って追いかける第17回の名シーンが胸に突き刺さる。

純と蛍はこのことについての答え合わせなど一生しないだろう。視聴者は目撃しているけれど、兄と妹は互いに「そんなことは、全然知らなかった」。子どもを単に無垢で清らかな存在として置かず、子どもは子どもで事情も「ずるさ」も葛藤も抱えていると描く。

子どもを作り手の都合で動く「装置」ではなく、年の若い「人間」として造形している。これもまた本作の魅力のひとつだ。

「その1万とちょっと、わしら、稼ぐ苦しさ考えちゃうんです」

シリーズを通して同じモチーフを繰り返す「再演」の仕掛けも巧みだ。その種蒔きもまた、連続ドラマ全24回の中にしっかりとなされている。

『’87初恋』の「泥のついた1万円札」はファンの間で「泣ける名シーン」の筆頭に挙がる。純を東京まで乗せていってくれるトラック運転手（古尾谷雅人）が五郎から礼として渡されたピン札の2万円に泥がついていた。それは、お金を下ろす直前まで五郎が泥にまみれて労働していたことを意味し、五郎の生き様をも象徴している。

この「泥つき1万円札」と併せて味わいたいエピソードが、連続ドラマ第23回にある。令子が急死し、五郎は3人分の飛行機代だけなんとか工面して純と蛍と雪子（竹下景子）を先に飛行機で東京へ向かわせる。

五郎自身は一昼夜かけて列車で向かい、遅れて到着して、葬儀が終わるやいなやすぐに富良野へ帰った。このことを、令子の親戚は「誠意がない」と責める。しかし、その場にいた五郎の従兄・清吉（大滝秀治）が五郎の事情を代弁する。

「飛行機と汽車の値段の違い、わかりますか？ あなた。1万円とちょっとでしょ。けどその1万とちょっと、わしら、稼ぐ苦しさ考えちゃうんです」

このシーンを見ているのと見ていないのとでは、のちの「泥つき1万円札」の重みが変わってくる。また、純がタマ子（裕木奈江）を妊娠させてしまう『’92巣立ち』でも、お金の重みと「誠意」というキーワードに焦点が当たる。

『2002遺言』で五郎は、自分の畑で採れる野菜の物々交換で暮らし、賃金の発生する労働をほぼしていない。堆肥を作り、炭を焼き、木酢液を作って農業を営む仲間に配る。「手間返し」という労働交換で生きている。最終章で五郎とこの物語が行き着いたのは、究極の誠意とは金で払えることではなく、「この身ひとつで人の役に立つことをして生きることである」という結論だった。

「情けない」と嘆いていた父・五郎にどんどん似てくる息子

親子の血縁による「再演」もある。純は、あれだけずっと「情けない」と嘆いていた父・五郎に、歳を重ねるごとにどんどん似てくる。女性にすぐ惚れるけれど、なかなか愛が実らない。

血縁からは話が逸れるが、連続ドラマ第23回で、令子の恋人・吉野（伊丹十三）が純に向けた「（君はこれから女性を）何度もいっぱい好きになる」という言葉が現実のものとなるのも趣深い（ちなみにその後に吉野が続けた「おじさんは終わった。もう、みんな終わった」も連続ドラマ屈指の名台詞だ）。

まだ「富良野の大地」のように円熟する前の五郎に似た純は、向き合わねばならない問題から目を背け、流される。しかしやがて富良野に戻ってきて、ごみを拾ってきて再利用して暮らし、五郎の生き方をなぞっていく。そして、全シリーズ21年の歳月をかけてやっと純は五郎を「素敵だ」と心の中で言う。

また、皮肉な「再演」もある。純は小学生の頃、父とねんごろになったこごみ（児島美ゆき）に対して「水商売の女」と蔑みの言葉を向けて五郎に叱られた。それがやがて自身の身に返ってくる。『'89帰郷』では茶髪だというだけで「不良」のレッテルを貼られた。『'95秘密』『'98時代』で純は富良野市の臨時職員としてごみ収集業に従事しているが、世間から「小さな差別のようなものを感じ、傷つき」とモノローグで語っている。

小さい頃あれだけ「父さん子」で優しい娘だった蛍がやがて道ならぬ恋をし、家族に背を向け、母・令子と同じ道を辿ってしまうというのも因果な話だ。演じる中嶋朋子が意識したか、『2002遺言』で三十路になった蛍のふとした表情や物言いが、ドキッとするほど在りし日の令子に似ている瞬間がある。こんなことも、連続ドラマから見ていると味わえる「楽しみ」のひとつだ。

『北の国から』は決して「正しくあれ」とは言わない。正論を語らない。しかし、連続ドラマ放送開始から44年の歳月が経った今も変わらず、見る者の心に「本質とは何か」を問い続ける。夏休み期間中に放送されたこの昭和ドラマは、現代の視聴者の目に果たしてどのように映ったのだろうか。

（佐野 華英）