「地味だと侮るなかれ」しゃぶしゃぶ木曽路、高級路線でも地道にファンを生み出す《明快なカラクリ》

食べ放題でもなければ、値段もけっして安くはない。しかも郊外やロードサイドの店舗が中心で、都心部に店は少ない――。だが、安定した経営を維持しているのが「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」だ。

同チェーンを人気足らしめている理由に、提供するしゃぶしゃぶへの強いこだわりがある。全国各地から厳選された肉、創業当時から受け継がれる「秘伝のごまだれ」、さらに美味しさを引き立てる空間づくりまで抜かりない。

こうして見ると、木曽路はチェーン店の中でもめずらしく「敷居の高さ」を感じる。ただ、けっして間口を狭めているわけではない。中長期視点の下、顧客獲得のため様々な施策を講じているのだ。

【前編記事】『《閉店しない、新店も出さない》謎チェーン・木曽路の渋すぎる魅力とは…「食べ放題なし、値段も高い」しゃぶしゃぶでも選ばれる理由』よりつづく。

年に１度のイベントで新規顧客を開拓

少子高齢化に伴う日本の人口減少をインバウンド客が補う。そんな昨今の外食業界の構造において、中長期的視野に基づいた持続経営をしていくには、何よりも店を支える顧客基盤の盤石化が必須だ。

ただでさえ高齢・富裕層の常連客が占める割合が大きい「木曽路」にとっては、次世代の顧客の確保と維持が重要になってくる。

その解決策として、木曽路が打ち出しているのが「しゃぶしゃぶ祭り」だ。年に1度、顧客開拓のため、しゃぶしゃぶを通常よりお値打ちで楽しめる2日間限定のイベントを実施している。

イベント期間中の販売価格を見てみると「国産牛ロース肉」を使ったしゃぶしゃぶが2178円（税込、以下同）。これが「和牛霜降肉」になると2750円、さらにランクの高い「和牛特選霜降肉」になると3850円という設定だ。

料理内容は、先付、しゃぶしゃぶ（肉・野菜盛）、きしめん・餅、ご飯、香の物、デザートとなっており、追加肉も通常より安く提供しているという。いつもなら、国産牛ロース肉でも3000円を超える値付けであることから、いかに破格かがわかる。

このイベントは概ね木曽路の狙い通り、成功している。例年、期間中はほぼ満席になるほどの人気を博し、「しゃぶしゃぶ祭りで初めて行って以来、ファンになった」というリピート客も多いという。

高級路線を維持しつつも、敷居の高さを感じさせない取り組みは他にもある。それが木曽路の「ランチ」だ。

お得な「ランチ」が効果的に機能している

木曽路はランチメニューも非常に充実しており、昼から豪華な気分がお手頃価格で味わえるとあって好評を博している。

ランチメニューの値段は店舗ごとによって異なるものの、たとえば東京の上野店を参考にすると、「季節の昼御膳」は1760円から、人気の「刺身定食」も1980円で楽しめる。2000円あればお釣りがくるのは、“プチ贅沢”という意味合いなら納得の値段設定だろう。

なにより、他のチェーンではまず有り得ないような高級感ある盛り付けや、落ち着いた雰囲気のなかで過ごせることもあって、特にご年配の女性客を中心に支持を得ている。また、個室の手配に関しても、ちょっとした利用条件はあるものの予約は容易とくれば、使い勝手も良い。

通常、高単価の店というのは、昼夜の価格差が大きいがために、ランチ客をディナーに誘導するのは難しいと言われている。実際、客側も「ランチで十分満足したから、わざわざ高いおカネを出してまで夜に行こうとは思わない」と考える人が大半だろう。

店側も食材の有効活用や、たとえ赤字覚悟でも集客を目的とした、いわば「広告宣伝」としてランチ営業しているが、人材の確保などの諸問題も多く、長く続けることには困難を伴う。しかし、木曽路にランチで来店した客は、その後、お祝い事などハレの場でディナー帯に再来店するケースが少なくない。つまり、木曽路にとってランチは、効果的な広告宣伝として機能しているのだ。

高級しゃぶしゃぶチェーンのリーディングカンパニーとして、さらなる成長を目指している木曽路。来年、節目となる創業60周年を迎えるが、地道に築き上げてきた信頼とブランドを未来永劫持ち続けるよう、頑張ってほしい限りだ。

