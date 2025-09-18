著者は壊れて、編集は死亡、女子大生は失踪……「読むと死ぬ本」がリアルの世界でも「タイトルに偽りなし」の意味とは

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。前回に続いて今回もモキュメンタリーホラーをピックアップ。タイトルがそもそも非常に不穏で、作品に関わる人が次々に壊れていくのですが、「死と呪いの恐怖」以外のメッセージ性をようへい氏が読み取っていきます。2週続けて「呪いの本」を扱うということで、これが最後の連載にならないと良いのですが……。

幻の本を読んだ女子大生は失踪、編集は事故死……

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。

先週書店に行きましたら、まさにその日発売になったばかりの本があって、時短ブッククラブで紹介するのがベストという本だったんです。なぜ今回紹介したいのかというと、前回紹介した『書店怪談』と非常に親和性が高く、ホラー小説ということでセットで読むと恐怖と面白さがより深まるであろう作品なんです。そんなセット読みをお勧めしたい作品とは。

彩藤アザミ 著『読むと死ぬ本』

シンプルですが、非常に挑発的なタイトルですよね。このタイトルからわかるように、いわゆる「呪いの本」がテーマのモキュメンタリーホラー小説、フェイクドキュメンタリーの作品です。

これ、一応フィクションですよ。フィクションですけど“タイトルに偽りなし”で、本当に読むと死んでしまう本について書かれているので、それを覚悟して読んでください……と、注意書きをしてからのストーリー紹介です。

小説家としてなかなか芽が出ない著者が、セージャ・ダビニフスという今から100年以上前のロシア人作家の評論を執筆することになります。セージャ・ダビニフスは寡作の作家で、一冊にまとまった本は3作ぐらいしかありません。

その中に「読むと死ぬ本」というタイトルの作品があるんですが、この本は近しい人たちだけに配ったいわゆる私家版で、最初は数十冊、それを写したり翻訳したものを入れても、世の中には200冊ぐらいしか出ていない。

100年以上経っていますから、現存しているものとなると、本当に数少ない稀覯本（きかんぼん）なんですね。その名の通り、この本を読んだ人は不審な死を遂げるという伝説があります。

著者がセージャ・ダビニフスの評論を仕上げた時、講談社の担当編集者から、日本語に翻訳された幻の「読むと死ぬ本」が1冊、神保町の古書店で見つかったと聞かされます。その本は現在、担当編集者が育てている、作家志望で古書収集が趣味の女子大生の手元にある、と。そして女子大生はもちろん、担当編集者も既に読んでしまっているというんです。

「読むと死ぬ」という曰く付きの本ですから、著者が担当編集者に心身に異常がないか聞くと、購入した女子大生が文字を読むことも書くこともできなくなってしまっておかしな状態だという。さらに、それは単に小説が上手く書けないことのストレスじゃないかと思っていたが、ある時からその女子大生と連絡すら取れなくなり、行方不明になってしまったと。

そしてその後、自分は異常が無いと言っていた担当編集者も事故で亡くなってしまいます……。

セージャ・ダビニフスの「読むと死ぬ本」とは、本当に死んでしまう呪いの本なのか。そんな著者のもとに、担当編集者が生前に送っていたのか、女子大生が写したと思われる「読むと死ぬ本」が送られてくるんです。

これね……著者もどうしたって好奇心には抗えないんですよね。結局著者もその本を読んでしまい、彼女の日常が怪異にまみれて崩壊していくことになります。

さあこの呪いの連鎖はどのような結末を迎えるのかというところなんですけど、この小説が丁寧なのは、「呪いの本はセージャ・ダビニフスというロシア人作家が書きました」という薄い情報だけではなく、著者が書いたセージャ・ダビニフスの評論を作中作としてしっかり載せているんですよ。ですからセージャ・ダビニフスがどんな人物でどんな生涯であったのかを読者に詳細に伝えることで、リアリティーを高めてくれている。

それから名前。これ、洒落になっていますよね。セージャ・ダビニフス＝「生者（せいじゃ）・荼毘に付す（だびにふす）」ということでしょう。つまり生きている人が火葬される、荼毘に付すということで、名前にも死の香りを漂わせている。

さらに、作品内で著者が終盤に壊れてしまうので、本の最後を著者が締めることはできないんです。じゃあ誰がこの本を締めくくっているのかというと、あるオカルトライターが、ことの顛末をまとめていて、さらに巻末に一連のご報告として、講談社の編集者が追記して1冊終わるという凝った作りになっているんですよ。

でも……結局のところフィクション・作り話なんでしょって思いますよね？ ところが、この後ちょいとショッキングな話をします。怖いもの見たさで触れてみたい方は、ここからは自己責任で読んでください。

このホラー小説には、終盤で一気に緊張感が高まるシーンがあります。その時点で著者自身はすでに壊れてしまっているのですが、まさにその場面こそが作品の肝であり、出色の名場面です。そこでは「生きる」ということへの著者の覚悟が示され、強いメッセージ性を帯びています。このシーンがあることで、『読むと死ぬ本』というホラー小説が、まるで山本常朝の『葉隠』のような仕上がりになっている。「武士道とは死ぬことと見つけたり」という心境ですよ。

死を前提とするなら、私たちはいかに生きるべきなのか。この問いが突きつけられることで、作品はホラー小説でありながら啓発書のような趣を持ちます。もちろんこの時点で著者は壊れているため、彼女の行為が良いことなのか悪いことなのかは判断できません。ただ一度、強烈に「生きる」ということにロックオンさせるんですよね。

作中作のセージャ・ダビニフス「読むと死ぬ本」。そしてそれをテーマに扱った彩藤アザミの『読むと死ぬ本』。これらはすべてフィクションです。

でも残念ながら……タイトルに嘘はないのよ。この本は"読むと本当に死ぬ本"だと、私は思います。どうしてこの本を読むと死ぬのかについては、その理由も本の中でちゃんと書いてくれています。読んだ後、理由がわからないまま死ぬのは嫌でしょう……？

そういう意味ではこの作品、真実の本になってしまったんですよ。お手に取るかどうかは自己責任でお願いします。本の帯に「今後あなたの身にいかなる事象が訪れた場合も、作者・出版社および関係各所は一切の責任を負いかねます」と書いてありますが、私も責任は負いかねますのでご了承下さい……。ここまで覚悟を持って聞いてくださってありがとうございました。皆様は同志でございます。

この記事を最後まで読んでくださった皆さん、「読むと死ぬ本」に携わった縁があるということですから、何卒公式Xアカウントのフォローをしてもらいたいと思います(笑)。よろしくお願いします。350人という数字が天井なのか、フォロワー数がその先超えて行かないのよ！ 「350人超えると死ぬX」って言われてんのかな(笑)

