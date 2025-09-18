¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎËÜÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¼ã¾¾±ÑÊå»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¡×¤È¤Ï¡©
¾ôÅÚ¿¿½¡¤ÎÁÎÎ·¤Ë¤·¤Æ½¡¶µ³Ø¼Ô¤Î¼áÅ°½¡»á¡£
ÈãÉ¾²È¡¦¿ïÉ®²È¤Ë¤·¤Æ·ÉéÊ¤Ê¥¥ê¥¹¥È¼Ô¤Î¼ã¾¾±ÑÊå»á¡£
¡Ö¿®¶Ä¡×¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤ÎÏÀµÒ2¿Í¤¬¡¢
¡Ö½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ò¤ï¤·¤¿¼î¶Ì¤Î±ýÉü½ñ´Ê¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡¢¼ã¾¾»á¤«¤é¼á»á¤Ø¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë
Á°²óµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Ø½¡¶µ¤Ë¤Ï¡¢¿´¿È¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ã¤ÆÄ·¤Ð¤Í¤Ð¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¡Ä¼áÅ°½¡»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¡×¤È¤Ï¡©¡Ù
º£¤³¤½½ñ´Ê¤Î¤È¤
¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê»æ¡¢ÇÒ¼õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÇÒÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ö»þ¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃÌ¤«±ýÉü½ñ´Ê¤È¤¤¤¦¤ª¿½¤·½Ð¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤³¤½½ñ´Ê¤Î¤È¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤³¤½¡¢½ñ´Ê¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤À¤«¤é¸ì¤ê¤¢¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À÷¿¥²È¤Ç¿ïÉ®²È¤Î»ÖÂ¼¤Õ¤¯¤ß¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»í¿Í¤ÎÏÂ¹çÎ¼°ì¤µ¤ó¤È¤Î±ýÉü½ñ´Ê¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â°ì¤Ä¤ÎÁÇËÑ¤Ê·è¤á»ö¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼ê»æ¤Î±ýÉü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤¯ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ê»æ¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤È¤¨°ìÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°ìÆü¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¡¢¿Í¤ÏÉ®¤ò¼¹¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ½ñ¤±¤Ê¤¤¤½¤Î¤È¤¤â¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ¤ÎÎ®¤ì¤â¼ê»æ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²¸·Ã¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢¼«¸Ê¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ðÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¹ðÇò¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Æ¥£¥Ì¥¹¤¬¤¤¤¦¤½¤ì¤Ç¡¢¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ô¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Æâ¿´¤ÎÅÇÏª¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦±Ä¤ß¤¬¿¿¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¡¢¿Í¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ýÉü½ñ´Ê¤¬¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï²¿¤«
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤Ù¤¤«¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®¤¸¤ë¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¡¢¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÉ¤à¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë²¿¤òÆÉ¤à¤Ù¤¤«¤ÈËÜ¤òÃµ¤·¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤É¤¦½ñ¤¯¤«¤Îµ»Ë¡¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈÜ¶á¤Ê±Ä¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤Ï²¿¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤¤ÆÇ¤ò¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ°û¤ß¹þ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬ÌÔÆÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Í¤Ï»à¤Ë¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤È¤¢¤ë¿Í¤Ï¾Ð¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿©Êª¤¬¿ÈÂÎ¤ÎÎÈ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÎÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÛ¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢º²¤Î»à³èÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÉ¤à¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ëÊ¸»ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë±Ä°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤È¤¤½¤ì¤Ï¡¢¿´¤Î³é¤¤òÌþ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¾×Æ°¤È¤·¤Æ¤â¤Ï¤¿¤é¤¯¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿¤ò¡ÖÆÉ¤ß¡×¡Ö½ñ¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤«¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÈÂÎÅªÀ¸Ì¿¤òÊñ¤à¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
²¿¤«¤ò¿®¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°
¸½Âå¤Ï´ñÌ¯¤Ê»þÂå¤Ç¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò²£¤Ë¤ª¤¤Ä¤Ä¡¢½¡¶µ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¿®¡×¤¬¡ÖÃÎ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃá½ø¤òÍð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡¢½¡¶µ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÎ¤ë¡×ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¿®¡×¤Ï¡¢²¿¤«¤ò¿®¤¸ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤ò¿®¤¸¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤«¤ò¿®¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¡¶µ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âµðÂç¤Ê¡ÖÃÎ¡×¤ÎÎÎ°è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¿½¤·¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢½¡ÇÉ¤òÌä¤ï¤º¡¢¿À³Ø¤¢¤ë¤¤¤Ï¶µ³Ø¤ÎÎò»Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿®¡×¤ÎÈâ¤ÎÈàÊý¤Ë¤·¤«»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ÖÃÎ¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿®¡×¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃÎ¤ò¤¢¤¨¤Æ¡ÖÃÒ¡×¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÎ¡×¤È¡Ö¿®¡×¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤½¤³¤Ë±ÃÃÒ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖÃÒ¡×¤Î¶°è¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¡ÖÃÎ¡×¤Ï¡¢¤â¤Î¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÖÃÒ¡×¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÒ¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÍý(¤³¤È¤ï¤ê)¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¼á²à¤ËÀâË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê©¶µ¤Ç¤Ï¡ÖÂç±ß¶ÀÃÒ¡×¡¢¡ÖÊ¿ÅùÀÃÒ¡×¡¢¡ÖÌ¯´Ñ»¡ÃÒ¡×¡¢¡ÖÀ®½êºîÃÒ¡×¤Î¡Ö»ÍÃÒ¡×¤òÀâ¤¤Þ¤¹¡£»ÍÃÒ¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤¤ë¤Ë¤ÏÃÎÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¡Ö¿®¡×¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ÍÃÒ¡×¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¤Î½ª¤ï¤êº¢¡¢»³ºêÊÛ±É¡Ê1859¡Á1920¡Ë¤Î½ñÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¾ôÅÚ½¡¤ÎÁÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¸÷ÌÀ¼çµÁ¤ò¼ù¤Æ¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢ÎëÌÚÂçÀÛ¤Î¡ØÆüËÜÅªÎîÀ¡Ù¤è¤ê¤â»ÍÈ¾À¤µª¤âÁ°¤Ë¡ÖÎîÀ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿Ê©¶µÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ±É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¿ô³Ø¼Ô¤Î²¬·é¤Ç¡¢»ä¤â²¬·é¤Î½ñÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¿ÍÊª¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢Âç±ß¶ÀÃÒ¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î4»ú¤¬¡ÖÃÎ¡×¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®¡×¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡Ö¿®¡×¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¤¡¢¿Í¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¤³¦¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¼º¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁÓ¼º¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿·À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬Àº³Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥í¤Î²ó¿´¤Ç¤¹¡£¥À¥Þ¥¹¥³¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥Ñ¥¦¥í¤Ï¸÷¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢À¤³¦¤¬È¿Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½¡¶µ·Ð¸³¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¥ê¥¹¥È¼Ô¤òÇ÷³²¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¦¥í¤¬¡¢¥¥ê¥¹¥È¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë»ÈÅÌ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ñ¥¦¥í¤Ï3Æü´Ö¡¢»ëÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â°û¤à¤³¤È¤¹¤é¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¡Ù¤Î¡Ö»ÈÅÌ¸À¹ÔÏ¿¡×¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤â¸«¤¨¤º¡¢¿©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ½Ò¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¹¤é¥Ñ¥¦¥í¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Î¤Á¤Î¥Ñ¥¦¥í¤ÎÀ¸³¶¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸ÀÍÕ¤¬¿·À¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤½¤Î´ü´Ö¤¬¡¢¥¥ê¥¹¥È¤Î»à¤ÈÉü³è¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡Ö»°Æü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢²¿¤«¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
²ó¿´¸å¤Î¥Ñ¥¦¥í¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë°æ¾åÍÎ¼£¿ÀÉã¤Î¥Ñ¥¦¥íÏÀ¤Ï¡Ø¥¥ê¥¹¥È¤ò±¿¤ó¤ÀÃË¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î½ñÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¦¥í¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿®¡×¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¢¤ë¿¼¤¤Ìµ¤ÈÄÀÌÛ¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¿®¡×¤Î·Ð¸³¤¬·ë¼Â¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¸Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¼Ô¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÊ¬¤«¤Á¤¢¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÍ¤·¤¿¤È¤¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Å¯³Ø¼Ô¤Î¥¢¥ó¥ê¡¦¥Ù¥ë¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢¡ØÆ»ÆÁ¤È½¡¶µ¤ÎÆó¸»Àô¡Ù¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿®¡×¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¤³¤¦½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂÎ¸³¤«¤éÆÀ¤¿¿®Ç°¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ÇÅÁÇÅ¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢¸À¤¤É½¤ï¤·Æñ¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤É½¤ï¤¹¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¿ÀÈë²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¯¤³¤ê¤µ¤¨¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¿¿Íý¤¬¤½¤Î¸»Àô¤«¤éÆ¯¤¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÎ®¤ì¤³¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÂÀÍÛ¤¬¤½¤Î¸÷¤òÊü¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¿¿Íý¤ò¹°¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Èà¤¬¤½¤Î¿¿Íý¤ò¹°¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¿»³¹â¼¡Ìõ¡Ë
¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢½¡¶µ¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥¯¥½¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ä¤â»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë´û¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë³«²Ö¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎËÜÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÆ¿®¡¢ÌÕ¿®¡¢¶¸¿®¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ú¿®¤Ê¤É¡Ö¿®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â¡Ö¿®¤»¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤«¤»¤ë¡×¤ÈÆÉ¤à¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¿®¡×¤Î°ì¸ì¤ò¤á¤°¤ë°ÕÌ£¤Î¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¿¿¼Â¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸Ê¤ì¤ÎÀ¸³¶¤òÅÒ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ú¤·¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¹³¤¤¤¬¤¿¤¤¾×Æ°¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤¬¿´Ãæ¤Ç¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ÎËÜÀ¤È¤Ï¡©
¤ª¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢À»¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À»¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¿®¤Î·Ð¸³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¸¤Ä¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¡ÖÀ»¡×¤È¡Ö¿®¡×¤ÎÉü¸¢¤³¤½¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢À»¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Îî°íð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¼ê»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¤¥µ¥¯¤ÎÊô¸¥¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤â¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ØÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥ª¥Ã¥È¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃøºî¤Ï¡¢À¸¤±¤ë½¡¶µ¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤âÇíÀ½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶áÂåÃÎÀ¤Î¤ª¤´¤ê¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤Ù¤¯¸²¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥ª¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÌÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡Í¹çÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤òÙû¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³µÇ°Åª¤ÊÇÄ°®¤¬Á´¤¯ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¸À¤¤Æñ¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê²Ú±àæâËûÌõ¡Ë
À»¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¹çÍý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÄ¶¡¦¹çÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢³µÇ°ÅªÍý²ò¤òµö¤µ¤Ê¤¤²¿¤â¤Î¤«¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö³µÇ°¡×¤Ï¡¢ÇíÀ½¤Î¤è¤¦¤Ê»àÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÛÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿³µÇ°¤³¤½¡¢½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¤«¤é±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¤È¤¤¤¦±Ä¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥Ã¥È¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÌÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡Í»ä¤¿¤Á¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢mysterium tremendum¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö°Ú¤ë¤Ù¤¿ÀÈë¡×¤Î´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¿¼¤¯ÄÀÀø¤·¤¿µ§Ç°¤ÎÉº¤¦¤è¤¦¤ÊÀÅëí¤Êµ¤Ê¬¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤ËÄ¬¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¾ð¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ÖÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤È¤ÎÁø¶ø¤È¤Ï¡Ö°ÚÉÝ¡×¤Î·Ð¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥ª¥Ã¥È¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤êµ¢·ëÅÀ¤Ç¤¹¡£°ÚÉÝ¤Î´¶¾ð¤Û¤ÉÈó¹çÍý¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°ÚÉÝ¡×¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÚÉÝ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤ÀïØË¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤²¿¤«¤ò¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÚÉÝ¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈóÏÀÍýÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¶±Û¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏÅÀ¤Ç¡¢ÎÑÍý¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»×º÷°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¯Íý¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤´¤¦Êý¤Ê¤¯ÀÝÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÌÂÌÑ¤Ï¡¢½¡¶µ¤¹¤é¤âÏÀÍý¤ÈÅ¯Íý¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÎ¡×¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤À¤±¤Ç¹Í¤¨ÆÀ¤ë¤È¸íÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â½¡¶µ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡ÖÃÎ¡×¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¼Á¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²þ¤á¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÎ¡×¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÎ¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐÏÃ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ê»æ¤Î±ýÉü¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎÀ¤¬¡¢ÍýÀ¤ä´¶¾ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎîÀ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÎ¥¤ì¤ÆÆÈÊâ¤¹¤ë¤È¤¡¢Èá·àÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÈÝÄê¤·¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤ÈÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»æÉý¤¬¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤ªÊØ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°ÅÙÌÜ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¤Õ¤¿¤¿¤ÓÂç¤¤Ê°Å±À¤¬Êñ¤ß¹þ¤àµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¸æ¿ÈÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤´Ìµ»ö¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯5·î5Æü
½¡¶µ¤Ë¤Ï¡¢¿´¿È¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ã¤ÆÄ·¤Ð¤Í¤Ð¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¡Ä¼áÅ°½¡»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¡×¤È¤Ï¡©