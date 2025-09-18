国葬問題、裏金問題、旧統一教会…次々に浮かび上がる安倍元首相の「遺産」　自民党を揺るがした衝撃

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

国葬問題、裏金問題、次々に浮かび上がる安倍の"遺産"

安倍が凶弾に斃れてから6日後にあたる7月14日、岸田は安倍の国葬を実施することをいち早く表明し、22日には閣議決定する。岸田としては、安倍を国葬することで、安倍の根強い岩盤支持層と、最大勢力を誇る安倍派の支持を獲得し、弔問外交などで得点を挙げる狙いがあったと思われる。しかしこれが完全に裏目に出た。

第二次世界大戦後、日本で皇族を除いて国葬が行われたのは吉田茂元首相のみであり、有力政治家であってもその葬儀は、内閣葬や党葬などが一般的であった。歴代最長の長期政権の総理を務めた要人が凶弾に斃れたとはいえ、国葬をするのであれば、首相の判断だけではなく、国会の承認が必要だという意見も多く、独断で国葬を決めた岸田への批判は高まった。

その後も、安倍と旧統一教会をめぐる新事実が次々に明らかになり、「それでも安倍は国葬に値するのか」という疑問と、国葬を強行する岸田への不信が強まる一方だった。この頃から岸田内閣の支持率は急激に低下していく。

弱り目に祟り目というべきか、2023年に入ると、自民党最大派閥である安倍派と岸田派、二階派で、パーティー収入を所属議員にキックバックしながら、政治資金収支報告書に記載していなかった、いわゆる「裏金」疑惑が明るみに出た。安倍派の総額は6億円以上。しかもこの疑惑には、安倍派の座長を務める塩谷立・元文部科学相と、「5人衆」とされる派閥実力者で当時の松野博一官房長官、高木毅・党国会対策委員長、世耕弘成・党参院幹事長、萩生田光一・党政調会長、西村康稔経済産業相が関与していた。

二階派で同じ期間に約2億6000万円、岸田自身の派閥でも18年から20年に約3000万円の不記載が発覚した。東京地検特捜部は、2024年1月に3派閥の国会議員や会計責任者ら10人を、政治資金規正法違反の罪で立件したのである。

迷走を続ける岸田内閣

岸田の対応は後手に回った。岸田は、党と教団との関係を断絶する宣言をしたが、「臭いものに蓋」のような対応に、野党の追及は止まなかった。岸田は、安倍と教団との関係が深まった経緯や、自民党との具体的な関係性など、実態を解明するように国会でも厳しく求められたが、「（安倍が）お亡くなりになった今、確認するには限界がある」と繰り返しただけだった。

裏金問題でも防戦一方だった。追い込まれた岸田は、他派閥に先駆けて、12月7日に自身が会長を務めてきた岸田派からの離脱表明を行い、年が明けた1月18日には岸田派自体を解散させると表明した。こうした動きに他派閥も追随し、安倍派や二階派、森山派も自主解散し、野党側の要求に応じて政治倫理審査会まで開いた。それでも国民の怒りは収まることなく、NNN世論調査によると支持率は20%台に低迷したままだった。

第2次安倍政権が発足して以来、内閣の支持率は浮き沈みがあったが、不人気だった菅内閣の末期でも30%付近（菅内閣の最低支持率は2021年9月の31%）で踏みとどまった。それを思えば、状況は危機的だった。

安倍が凶弾に斃れて以降は、岸田は旧統一教会問題と裏金問題という安倍が残した「負の遺産」の処理にひたすら追われ、自らの政策を遂行するどころではなかった。在任中、岸田は安倍の影に終始苦しんだ。

