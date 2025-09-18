交通渋滞をすり抜けられ維持費も安いバイクはホーチミン市民にとって不可欠の「足」。だが、事故や大気汚染、騒音などの弊害も急増しており、政府は2026年から大幅規制に乗り出すという（筆者撮影）

今年、「独立80周年」「ベトナム戦争終結50周年」とダブルの節目に沸くベトナム社会主義共和国。トランプ関税による悪影響も懸念されるが、ASEAN（東南アジア諸国連合）屈指の成長センターとして、さらなる国の発展に期待がかかる。ジャーナリストの深川孝行氏が、ベトナム最大の都市・ホーチミン市を訪れ、その実情に迫った。

トランプ関税で景気減速を危ぶむ声も

2025年9月4〜7日の日程で、急成長するベトナム南部のホーチミン市を訪れた。

中国への過度な依存によるリスクを避けるため、周辺国に生産拠点・調達先をシフトする戦略「チャイナプラスワン」が、日本の経済界でも再熱している。その最有力地となっているのがベトナムだ。

不透明さを増す中国・習近平体制に加え、アメリカの第2次トランプ政権誕生による米中対立激化が主因で、海外ビジネスの代替先としてベトナム、中でも商都のホーチミンに熱い視線が注がれる。

多くの日本人にとって、ベトナムは「バインミーとフォーがおいしいASEANの中堅国」とのイメージが強いだろうが、同国の国際的な存在感は近年急速に増している。

2024年の世界銀行データによれば、面積約32.9万km2、人口約1億100万人で、日本（面積約37.8万km2、人口約1億2300万人）と大差ないボリューム感にまず驚く。

GDP（国内総生産）は約4800億ドル（約72兆円）で、日本の約4兆ドル（約600兆円）の1割強だが、2024年にフィリピンを抜き、タイ（約5300億ドル／約80兆円）やシンガポール（約5500億ドル／約83兆円）に迫る勢いだ。

コロナ禍が響いた2020年、2021年などごく一部の例外を除き、GDP成長率は1988年以来、毎年前年比5％増以上をマーク。2024年は7.1％増を達成した。

チャイナプラスワンを念頭に置いた日本企業のベトナム進出も活発だ。ベトナム市場調査会社のB&Companyによると、ベトナムに進出する日系企業は、2019年に約2800社に達し、コロナ禍で2021年は一旦落ち込むものの、2023年には約3250社に拡大している。

進出企業の内訳は製造業が多く、中でも自動車・バイク、産業機器、家電、電子部品関連企業が、チャイナプラスワンの受け皿として、製造拠点・部品サプライチェーンの再構築を図る事例が目立つ。トヨタ自動車やホンダ、パナソニック、シャープ、三菱電機などが、ベトナムでの新規進出・規模拡大・ローカル化などを行っている。

だが、今年トランプ氏はベトナムの対米輸出品に「基本20％、第三国（主として中国）の積み替え品40％」の高い相互関税を宣告したため、高度成長へのマイナス影響が心配される。

トランプ関税の悪弊で、2025年の経済成長率を同国政府は当初8％と強気に見積もっていたが、その後6.6％に下方修正。IMF（国際通貨基金）も5.4％と予測するなど、景気減速を危ぶむ声も出ている。

「東洋のパリ」の異名を誇るホーチミン市

ベトナムの高度成長のけん引役は、GDPのほぼ半分を叩き出すホーチミン市で、市域人口は約950万人、周辺の衛星都市を加えた都市圏人口は1400万人（2024年ベトナム統計総局）を超え、東京都の人口（約1430万人／2025年7月）とほぼ同じだ。首都ハノイ（約860万人）を抜き名実ともに同国最大の巨大都市となっている。

ホーチミン市は半世紀前の1975年までは「サイゴン」と呼ばれ、ベトナム共和国（南ベトナム）の首都だった。

今年はベトナムにとって、「独立80周年（1945年9月2日）」、「ベトナム戦争終結50周年（1975年4月30日）」の節目の年で、ホーチミン市内は真紅に黄色い星をあしらった国旗一色で、お祭り騒ぎの雰囲気が漂っていた。

市内には2つの節目の年を祝う、社会主義国ならではのスローガン的看板も目立つ。写真の看板では「統一、統合、発展」「ホーチミン市の幹部、共産党員、市民は強靭な政府を築く決意だ」と謳う（筆者撮影）

ホーチミン市の主要通りはどこも名物“バイクの洪水”に圧倒され、エネルギッシュと言う以上に実に騒々しい。信号機のない横断歩道を渡るのは至難の業で、たとえ歩行者用信号機が青でも油断は禁物。バイクは平気で無視して突っ込んでくる。

バイクで溢れ返りそうなホーチミン市内の大通り（筆者撮影）

ホーチミン市随一のスタイリッシュな街と言われるドンコイ通りを訪ねる。ここは市のど真ん中のサイゴン区にある。これまで「第1区」と呼ばれた区域だが、ベトナム戦争終結50周年にちなんだのか、今年7月に馴染みある「サイゴン」の名を復活させたばかりだ。

通りには街路樹が茂り、フランス植民地時代に造られたコロニアル様式の荘厳な老舗ホテルがいくつも看板を掲げ、どこかパリの香りが漂う。この都市が「東洋のパリ」との異名を誇るゆえんだ。

ホーチミン市で一番おしゃれなドンコイ通り。コロナ禍で観光客が激減した結果、店舗の閉店・撤退が相次ぎ、かつての活気は見られない（筆者撮影）

日本人観光客相手と思われるおしゃれな店舗が軒を連ね、旅行雑誌・サイトでは「日本人旅行客に大人気の…」と紹介される。東京なら銀座、日本橋といったところだろう。

だが残念ながら、5年前のコロナ禍で観光客が激減。閑古鳥が鳴く状況が数年間続き、店舗の閉鎖や撤退が相次いだ。現在はかなり復活したが、「コロナ以前の活気に戻っていないし、この街を訪れる日本人観光客の姿もめっきり減った」とベトナム人ガイドのN氏は肩を落とす。

ベトナム統計総局によれば、ベトナムの2024年における海外来訪者数は約1758万人で、そのうち日本人は約71万人だった。かつては海外来訪者で日本がトップを保持していたが、2024年は1位韓国（約457万人）、2位中国（約374万人）、3位台湾（約129万人）で、日本は4位に順位を落としている。

「最近は韓国の勢いがすごいが、ここ数年はインド人旅行者も急増している」（前出のN氏）

都市交通を担う地下鉄「1号線」がようやく開通

現在、ホーチミン市民にとっての自慢は、昨年12月22日に悲願の部分開通を果たしたばかりの地下鉄「HCMC（ホーチミン市）メトロ1号線」だ。

2024年12月に開業したばかりのメトロ1号線。大半が地上の高架線。車両は日立製作所製（筆者撮影）

ベトナム初の地下鉄で、通勤・通学の足となる「都市鉄道」としては、2021年に開業した高架鉄道路線のハノイ・メトロに次いで2番目となる。都心（ベンタイン駅）と北東部で車両基地があるスオイティエン駅を結ぶ約20kmの路線に14駅を設け、うち地下部分は3駅（約2.6km）ある。

沿線はかつて港湾・工業地域や低所得者居住地、田園地帯だったが、1号線開業に合わせ再開発を実施。コンテナ船向けの広大なコンテナ・ヤードだったタンカイ駅周辺も、超近代的な街へと変貌した。2018年には東南アジアで最も高いビル「ランドマーク81」（高さ約461m、地上81階）が完成した。

メトロ1号線の車窓から眺めた超高層ビル「ランドマーク81」（筆者撮影）

サイゴン河を渡った先のアンフー駅には、“ベトナム版ららぽーと”とも言える「ビンコム・メガ・モール」と、“ベトナム版コストコ”「MMメガ・マーケット・アンフー」の2大商業施設がある。休日には両店舗目当ての市民が地下鉄を使って大挙押し寄せ、その光景は東京圏・大阪圏の郊外を彷彿とさせる。

アンフー駅に隣接する”ベトナム版ららぽーと”、ビンコム・メガ・モール（筆者撮影）

ビンコム・メガ・モール内の吹き抜けに真紅に黄色い星のベトナム国旗を無数に掲げて、2つの節目の年を祝っていた（筆者撮影）

アンフー駅直結の”ベトナム版コストコ”、MMメガ・マーケット・アンフー（筆者撮影）

それもそのはずで、1号線は日本のODA（政府開発援助）をベースに、JICA（ジャイカ。国際協力機構）主導の下、住友商事や三井住友建設、日立製作所、東京メトロなどが参画してプロジェクトが進められた。

このため、都市鉄道を基軸にオフィスビルや商業施設、住宅を配置する“日本スタイル”の沿線開発が多い。駅構内のレイアウトや表示板、車内デザインなどもどこか和風で、ホーチミン市における「メイド・イン・ジャパン」の存在感は絶大だ。

メトロ1号線地下駅の1つ「バソン駅」。完全ホームドアで、駅構内はどこか日本的雰囲気が漂う（筆者撮影）

また、ビンコム・メガ・モール内にも、「無印良品」「マツモトキヨシ」「ニトリ」「ワコール」など日本ブランドがズラリ。

ビンコム・メガ・モール内にあるニトリ（筆者撮影）

ビンコム・メガ・モール内にある無印良品（筆者撮影）

ビンコム・メガ・モール内にあるマツモトキヨシ（筆者撮影）

地下鉄（都市鉄道）は、現在2号線を建設中で、都心（ベンタイン駅）から北のタンソンニャット国際空港方面へ約11kmの路線が2030年に完成予定となっている。

だが、1号線は2007年にプロジェクトが始動し、当初2018年の開業を目指したが、非効率なお役所仕事や土地収用の遅れ、コロナ禍などで大幅に建設が遅れ、昨年ようやく完成させた経緯があり、2号線も計画通りに竣工するかは全くの未知数だ。

HCMCメトロを統括するホーチミン市都市鉄道管理局（MAUR）は、近い将来に都市鉄道8路線、路面電車（ライトレール）1路線、モノレール2本を開業する計画を打ち出し、地下鉄駅の路線案内板には早くもその路線網をアピールする。だが、全路線の完成は「早くて半世紀後になるのでは」との声も出ている。

「ベトナム南部の人はのんびりしている。熱帯でコメは年3回も収穫でき果物も豊富で食料には困らない。特にベトナム南端のメコン・デルタ地域の住民はおおらかで、訪れた人にタダで寝食を提供するのが風習。昨今は世界中のバックパッカーたちにとっての“聖地”となっている」

と前出のN氏は話す。1号線開業の大幅延期も、南部ベトナム人気質が関係しているのかもしれない。

だが困惑しているのがプロジェクトに参画する日本企業で、工事費の支払い遅延などに苦しめられているという。状況打開のため、日立製作所はやむなく4兆ドン（約240億円）の請求申し立てを行った。このように契約不履行は日本企業の進出に悪影響を及ぼしかねない、いわば“ホーチミンリスク”だ。

もっとも、東京都の人口に匹敵する超巨大都市に、公共交通機関の都市鉄道（地下鉄）が1本だけで、あとは既存の中長距離鉄道の駅が市内に数箇所とバスだけという実情は、成長のアキレス腱となりかねない。

超高層ビルが立ち並ぶホーチミン市中心部のグエンフエ通り（筆者撮影）

30年にわたり死闘を繰り広げたインドシナ・ベトナム両戦争

発展し続けるホーチミン市だが、半世紀前までは30年にわたりほぼ全土で死闘を繰り広げ、その凄惨な爪痕を後世にも語り継ごうと、大切に保管されている。

1945年に第2次大戦が終わり、ベトナムの独立を認めず再植民地化を強行する宗主国フランスとの間で「インドシナ戦争」注1を展開。1950年代半ばに勝利したものの、間髪を入れずに今度は超大国アメリカとの死闘「ベトナム戦争」注2の火ぶたが切られ、1975年まで続いた。

●注1：インドシナ戦争（1945〜1954年）

1945年、第2次大戦が終結しベトナムを支配していた日本軍に替わって再植民地化を図るフランスに対し、独立を目指す民族統一組織のベトミンがゲリラ戦を展開。

東西冷戦が進む中、アジアでの共産勢力拡大を憂慮するアメリカは、同盟国のフランスを大規模な軍事支援でテコ入れするが、民心を掴むベトミン軍に仏植民地軍は苦戦。ついに1954年フランスは和平協定（ジュネーブ協定）を受け入れ、インドシナ半島から撤収した。

●注2：ベトナム戦争（1955〜1975年）

インドシナ戦争の結果を憂慮したアメリカは、翌1955年ベトナム南部に傀儡（かいらい：操り人形）国家「ベトナム共和国（南ベトナム）」を成立させ、中ソが支援する北部のベトナム民主共和国（北ベトナム）と対峙した。

1960年代初めには南ベトナムで「北」側と“一心同体”の「南ベトナム解放民族戦線（NLF）」も発足。ゲリラ戦に拍車がかかり、ついに1965年アメリカは地上軍（陸軍や海兵隊）戦闘部隊の本格投入を決意。戦争の主役を買って出る。

投入兵力は最盛期55万人以上に達し、韓国や豪州など同盟国にも参戦を要請。空母やB-52戦略爆撃機、精密誘導兵器など当時の新鋭兵器を惜しげもなく投入した。

だがジャングルを舞台にした「北」側のゲリラ戦に苦戦し、1973年に全面撤退。1975年4月30日「北」軍の戦車が「南」政府の大統領官邸に突入して戦争は終結した。

後世に語り継ぐため大切に保存される「三大戦跡」

30年にわたる戦争の爪痕を実感できる三大戦跡が、「クチ・トンネル」「ベトナム戦争証跡博物館」「統一会堂」である。

【クチ・トンネル】

ホーチミン市北西約70kmにある町・クチのジャングル内に構築された強固な秘密のトンネル要塞。

クチ・トンネル内部。当時使用した現物で想像以上の圧迫感とサウナのような高温多湿に驚かされる。実際に中に入り100mほど潜り抜けることも可能（筆者撮影）

ベトナム戦争時、北ベトナムと連携し、南ベトナム政府軍やアメリカ軍に対し、ゲリラ戦を挑んだ南ベトナム解放民族戦線（NLF）が、まるでアリの巣のように、地下にトンネル網を造り、「南」政府の牙城・旧サイゴン攻撃のための前進拠点とした。

クチ・トンネルは国の特別記念物に指定。解放戦線兵士に扮した現地スタッフが実物のトンネルに隠れる様子を実演（筆者撮影）

要塞後方では、カンボジア・ラオスのジャングル地帯を縦走し、北ベトナムに達する兵站（補給）路「ホーチミン・ルート」と連絡。北ベトナム／NLF側は徒歩や自転車、荷車で武器・弾薬を南ベトナムに輸送し続けた。

【ベトナム戦争証跡博物館】

ホーチミン市中心部にある地上3階建ての展示館。インドシナ戦争、ベトナム戦争に関する資料、写真、使用兵器などを展示している。武器・弾薬の展示数は圧倒的で、屋外には実際に使用された戦車や戦闘機、各種大型爆弾が控える。

ベトナム戦争証跡博物館（筆者撮影）

掲示された戦場写真の数も膨大で、別館には「南」政府が政治犯やNLFゲリラを収容、拷問の限りを尽くしたコンソン島の牢獄を再現した施設もあり、衝撃的だ。

館内展示室の様子。使用火器や当時の写真などが所狭しと展示される。写真右端は米軍が使用した無反動砲（筆者撮影）

屋外にはアメリカが「南」政府軍に多数供与したF-5戦闘機も置かれる（筆者撮影）

【統一会堂】

旧南ベトナム大統領官邸（通称「ホワイトハウス」）。館内には外国要人を迎えるため、豪華な調度品を備えた各種大広間のほか、地階には軍最高指揮官である大統領が、戦況を逐一把握するための作戦指揮所が設置され、多数の通信機器や電話、戦況図が置かれている。

ホーチミン市の中心部にある統一会堂。旧南ベトナムの大統領官邸で通称「ホワイトハウス」（筆者撮影）

1975年4月30日、サイゴン市内に突入した「北」軍は、T-55戦車2台を伴った部隊を同施設に差し向けた。正面の鉄柵を戦車が押し破って敷地内になだれ込み、「南」政府は無条件降伏。ベトナム戦争は終結した。

1975年4月30日、鉄柵を破って突入した北ベトナム軍のT-55戦車と同種の車両を展示（筆者撮影）

戦車突入時のニュース映像は全世界に配信され、実際に突入した車両ではないが同じ種類の実物戦車が今でも玄関脇に2台鎮座する。

＊ ＊ ＊

チャイナプラスワンの最右翼・ベトナムの拠点として注目されるホーチミン市。円安の中、滞在費が安く済む旅行先としても日本人の視線が熱い。

ベトナム国民は平均年齢が約31歳と非常に若く（日本は約48歳）、全人口の約6割を10〜30歳が占める。生産年齢人口（15〜64歳）が従属人口（14歳以下と65歳以上）を上回る人口ボーナスに恵まれるなど、さらなる発展が期待される。

だがその一方で少子高齢化も急速に進行している。2024年には合計特殊出生率が過去最低の1.91をマーク。2.07の数値を割り込むと人口は自然減を迎えるだけに、ベトナム政府に衝撃が走った。

政府は少子化対策の目玉として、2025年6月に幼児教育〜高校の授業料無償化（私立は一部補助）を実施した。国家発展の根幹となる人材、そしてその人材を育む「教育」に照準を合わせた国家戦略でもある。

新たなステージに突入したベトナムをけん引する「東洋のパリ」、ホーチミン市。その真価が試されようとしている。

筆者：深川 孝行