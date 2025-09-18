ACLE開幕！優勝候補アル・ヒラルは「昨季リヴァプールFW」と「昨季ミランDF」のゴールで逆転勝利

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）が開幕。

9月15日から17日にかけてリーグフェーズの12試合が各地で行われた。結果は以下の通り。

アル・シャルジャー(UAE) 4-3 アル・ガラファ(QAT)

アル・ワハダ(UAE) 2-1 アル・イティハド(KSA)

アル・アハリ(KSA) 4-2 ナサフ・カルシ(UZB)

アル・ショルタ(IRQ) 1-1 アル・サッド(QAT)

メルボルン・シティ(AUS) 0-2 サンフレッチェ広島(JPN)

江原FC(KOR) 2-1 上海申花(CHN)

FC町田ゼルビア 1-1 FCソウル(KOR)

ブリーラム・ユナイテッド(THA) 2-1 ジョホール・ダルル・タジム(MAS)

シャバブ・アル・アハリ(UAE) 1-1 トラクターSC(IRN)

アル・ヒラル(KSA) 2-1 アル・ドゥハイル(QAT)

蔚山HD(KOR) 2-1 成都蓉城(CHN)

上海海港(CHN) 0-3 ヴィッセル神戸(JPN)

日本のJリーグ勢は、サンフレッチェ広島とヴィッセル神戸がそれぞれメルボルン・シティと上海海港にアウェイで快勝。白星スタートを飾った一方、ACL初挑戦のFC町田ゼルビアは難敵FCソウルとホームで引き分けている。

サウジアラビア勢のいる西地区では、前回王者アル・アハリがウズベキスタン王者ナサフ・カルシに4-2と逆転勝ち。パリ五輪のフランス代表として活躍し、昨季シュトゥットガルトで大活躍した注目の23歳MFエンゾ・ミローが10番を背にさっそく2ゴールを記録した。

今夏のクラブワールドカップでアジア最高位のベスト8に入った優勝候補アル・ヒラルは、昨季リヴァプールのウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスと、昨季ミランのフランス代表DFテオ・エルナンデスのゴールでアル・ドゥハイルにこちらも逆転勝利を収めている。

アジアの頂点をかけたACLEは、9月29日から10月1日にかけてリーグフェーズの第2節が開催される。