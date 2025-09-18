「誰の子？」妊娠検査薬で陽性…35歳不倫妻に突きつけられた残酷な現実｜不倫して夫に親権を取られました#3【ママリ】

前沢里子は、市役所で働く35歳。息子・マモルを出産後、夫・信男のモラハラとワンオペ育児に追い詰められ、不倫へと走ってしまいます。ある日、信男から「お前、不倫してるだろ」と追求された里子は…。ワンオペ育児の苦悩と不倫の代償…そしてそこから立ち直っていく主人公の心の機微を描いた作品。『不倫して夫に親権を取られました』第3話をごらんください。

信男から家を追い出された里子は、生理がきていないことに気づきます。いそいで、妊娠検査薬を使ったところ、陽性反応が…。おなかの子どもは、信男の子か不倫相手の子どもか分からず、途方にくれた里子は…。

そういえば、生理がきていない

「うそ…でしょ」



私は、トイレでそのマークを目にして、ヒザから崩れ落ちた…。



信男に自宅を追い出され、とりあえず、ビジネスホテルに宿泊していた。 すると、突然の吐き気におそわれた。「気持ちの問題かな」と、思っていたが、私はあることを思い出したのだった。



「そういえば、生理がきてない…？」



「 まさか」とは思ったが、急いで薬局で妊娠検査薬を買った。 震える手で検査薬を試すと、くっきりと陽性反応が出た。 妊娠をしていたのだ。



元々、子どもはできにくい体質で、マモルが妊娠した時は不妊治療に通っていたし、その時は体外受精で妊娠した。



油断していたのだ…。不倫相手と関係を持った時、避妊していなかった。正直、おなかの子どもが、信男の子なのか…それとも、不倫相手の子なのか分からなかった。



混乱する頭の片隅で、冷静な自分の声が聞こえた。



「シングルマザーで、2人の子どもを育てるのは無理だ」



「母親が有利」という弁護士の助言が本当なら、私はマモルの親権を得るかもしれない。しかし、おなかの子どもも育てなければならない…。



私一人で、2人の子どもを育てていく自信も、十分な経済力もない…。 私は、マモルの親権を信男…父親にすることに同意し、離婚に応じることにした。

不倫相手からの冷酷な言葉

弁護士を介して信男に連絡すると、信男はあっさりと承諾した。



「俺は、マモルのために生きる。里子は、自分の子どもを育てればいい」



信男はそう言い、おなかの子どもの親権は私が持つことを認めてくれた。頼るつもりはなかったけど…一応、 不倫相手にも連絡をしてみた。



「あの、私、妊娠したみたいで…」



彼は私の話を途中でさえぎり、冷たい声で言った。



「は？知らないよ。お互い、息抜きだっただろ？もう俺に関わらないで」



そう言って、彼は電話を切った。それ以来、彼から連絡はこなかった。



「あはははは」



バカらしくて笑いが込み上げてくる。息抜き…。気の迷い？現実逃避。



わかっていたけど…「不倫相手」なんて、その程度の存在だ。けど、こんな風に突き放されると、改めて、私は自分の過ちのために、かけがえのない日々をうしなったのだと、思い知らされた。

自分で招いた、残酷な現実

離婚が成立した日、私は信男の家に荷物を取りに行った。 マモルは、私を見るとうれしそうに駆け寄ってきてくれた。



「ママ～！お仕事おつかれさま！」



私はマモルを抱きしめた。



「マモル…」



私はマモルを抱きしめながら、涙を流した。



「ママ、どうしたの？おなかいたいの？」



マモルの純粋な問いかけに、私は何も答えることができなかった。信男は、マモルと私を交互に見つめていたが、うんざりしたような声で吐き捨てた。



「もう行けよ」



マモルは、私を見送る信男のうでの中で、ふしぎそうに手を振っていた。



「ママ、またお仕事？いつ帰るの？」



マモルがそう、信男にたずねている…。 もう、後ろを振り返ることもできず、あふれる涙を必死にぬぐいながら、足早にその場を離れた。不倫の代償は、あまりにも大きすぎた。



不倫なんかしなければ…こんなことにはならなかったのに。 私は、マモルをうしなった後悔を胸に、ただ歩き続けた。 気が付くと、橋の上にいた。橋の上から見下ろす川は黒くて、吸い込まれそうになった。



「死にたい」



そう、つぶやいた私のお腹を力強くけったのは、私の中でふくらんでいく、新しい命だった。

あとがき：不倫の代償

信男から家を追い出された、里子。生理がきていないことに気づき、妊娠検査薬を使ったところ、妊娠が発覚します…。



不倫相手には、はっきりと「息抜きだった」と告げられ、さらには、マモルとの決別に直面した里子は、改めて不倫の代償の大きさに絶望するのでした。



物事に直面しないと、「実感ができない」ということは多々ありますよね。ですが、実際に、何かをうしなってからではもう遅い…という現実は、容赦なくおとずれます。マモルとの決別によって、深い後悔を胸に抱く里子の様子が伝わるエピソードでした。



