【コードネームは「Project Ludicrous（バカげた計画）」】…トランプ大統領やソフトバンク孫正義も肝入りの”75兆円”巨大AIインフラ計画「Stargate」が”火の車”で突き進んでいる舞台裏

今年1月、ホワイトハウスでトランプ大統領が得意げに発表した巨大AIインフラの建設計画「Stargate（スターゲート）」。このOpenAI、ソフトバンク、オラクルによる共同プロジェクトは、最大5000億ドル（75兆円前後）という空前の資金規模で衝撃を呼んだ。

その一方で、当初から「本当にそんな大金を調達できるのか？」「大統領の評判や関係各社の株価を上げるためのPR戦略に過ぎないのではないか」など懐疑的な見方も囁かれていたが、実際のインフラ建設は既に始まっている。

同プロジェクトの建設候補地として名前が挙がっているのは、米国のワイオミング、ペンシルベニア、テキサス、ミシガン、そしてニューメキシコ等の各州だ。この中からテキサス州アビリーンが最初の着工地として選ばれ、既にAI用の巨大データセンター建設が急ピッチで進んでいる。

https://www.youtube.com/watch?v=GhIJs4zbH0o&list=TLGGUtbNy5-dWgcxMjA5MjAyNQ&t=48s

現実離れしたスケールとスピード感で進むAIインフラ計画

そこでは約1200エーカー（486万平方メートル、東京ドーム100個分）の敷地に計8棟のデータセンターを建設し、それらの施設内に約40万個のGPU（エヌビディア製の最新AI半導体「Blackwell」）を設置する計画だ（これら大量GPUの調達・設置などは、主にオラクルが担当する予定）。

既にデータセンターの建設現場では、米国の7つの州から集められた約2200人の作業員が週に7日、1日24時間体制で働いている。その現場には計155台の重機が投入され、中には象100頭分の重量を持ち上げることのできる「600トン吊りのクレーン」も含まれるという。

これら巨大なAIインフラは2026年半ばの完成を目指しているが、あまりの建設規模とスピード感から、その開発コードネームは関係者の間で「Project Ludicrous（バカげた計画）」と呼ばれているほどだ。

このように現実離れした建設計画が実行に移される背景には、昨今のChatGPTをはじめ生成AIの開発・運用に必要な計算能力の爆発的な需要増加がある。

ChatGPTの利用者数は今年8月に7億人を突破したが、それと前後してOpenAIがジブリ風の描画機能をChatGPTに追加した際には、同社のサム・アルトマンCEOが「GPUが溶けている」と表現するほど世界中から利用者が殺到した。

こうした生成AIの急激な需要増に対応すべく、OpenAIを筆頭にグーグルやマイクロソフト、メタ、アマゾン、さらに（イーロン・マスク氏の）xAIなどが先を争うように巨大データセンターなどAIインフラの建設を進めている。

さらにその先には「夢のAGI（汎用人工知能）を実現する」という世紀の大目標が控えており、これらが相まってStargateのような途方もない建設計画を後押ししているのだ。

OpenAIのアルトマンCEOはこのStargate計画を1950年代アメリカの「州間ハイウェイ構想」になぞらえて「知性のための高速道路網。新たな産業を生み出す基盤になる」と売り込む一方で、「その先にどんな社会が生まれるか？どんな仕事が（AIに）奪われ、どんな仕事が新たに生まれるか？これらは全て誰にもわからない」と（する旨を）率直に認めている。

データセンターの電力消費は75万世帯分に相当

このように途方もない夢と野心が前面に押し出される一方で、Stargate計画のような巨大データセンターは膨大な電力と水などの資源を消費することから、環境への悪影響や電力網など地域社会への負担を懸念する声も聞かれる。

前述のデータセンターが完成して稼働を開始した暁には、約1.2ギガワットの電力を消費する予定だが、これは一般家庭75万戸分の電力に相当する。日本にあてはめれば、埼玉県の川口市や所沢市などいわゆるベッドタウン2つ分程度の電力が、たった一か所にあるデータセンターで消費されてしまう計算になる。

このテキサス州アビリーンで実際にデータセンターの建設・監督を担当するのは「クルーソー（Crusoe）」というスタートアップ企業だ。同社の創業者・CEOであるチェース・ロックミラー氏は元々金融業界の出身で、いわゆる「クォンツ」と呼ばれるアルゴリズム・トレーダーを務めていた。

創業当初のクルーソーは石油採掘の副産物である天然ガス（による電力）を利用して、データセンターでビットコインなどの暗号資産をマイニング（採掘＝暗号資産の創出・発行）する事業で注目を浴びた。

つまり同社は電力などのエネルギーを無駄なく使って、データセンターを効率的に運営した経験を過去に有している。これらのノウハウによって、（暗号資産のマイニングと同じく）効率的な電力活用が求められるStargate計画の建設・監督業者として選ばれたようだ。

クルーソー社がアビリーンを最初の着工地に選んだ理由は、安価でクリーンな風力エネルギーが豊富で、なおかつ地元の電力需要が比較的少ないことにある。この風力発電をデータセンターの主力エネルギーとする一方で、そのバックアップ用に天然ガスを利用する火力発電所も建設する計画だ。

また、データセンターの冷却システムでは、水を効率的に活用する「クローズド・ループ・システム」を採用している。このシステムでは最初に約100万ガロン（380万リットル）の冷却水を設備に充填しておけば、以降はそれを循環的に利用するので新たに水を追加する必要がない。

つまり風力のような自然エネルギーや水を効率的に活用して、地域社会になるべく負担をかけないクリーンなAIインフラの実現を目指すという。

これに対し、Stargate計画を誘致した地元アビリーン市の住民の間では期待と不安が入り混じっている。ここは1881年に鉄道の拠点として創設された比較的古い都市だが、最近は経済が停滞して税収が伸び悩んでいる。

そんな中、Stargate計画によって雇用や税収が増加し地域経済が活性化されるという期待が膨らむ一方で、（前出の）1.2ギガ・ワットという膨大な電力消費が地域の電力網にどんな悪影響を及ぼすかなど不安の声も聞かれる。

「Stargate計画」はAIバブルの象徴か？

このStargate計画に代表されるAIブームに乗って、アメリカや日本の株式市場が連日のように最高値を更新する中、それを取り巻く市場関係者の間ではAIバブルへの懸念が囁かれている。

実際今年に入ってから、マイクロソフトがAIバブルを危惧して、新規データセンター建設への追加投資を控えた。また、中国ディープシークが（通常、数万個は必要と言われる中）僅か2000個余りのGPUでChatGPTなど先端製品と同等性能のAIを開発・運営する可能性を示唆した。

これらの経緯から「（Stargate計画のような）巨大AIプロジェクトは結局、過剰投資に終わるのではないか」との見方が生じている。

さらに（Stargate計画に必要な）最大5000億ドル（75兆円前後）という巨額資金を本当に調達できるのか、という財務面の懸念も根強く聞かれる。

これについて、最近のウォールストリート・ジャーナル（WSJ）の報道によれば、OpenAIはオラクルに対し今後5年間で総額3000億ドル（45兆前後）のクラウド利用を発注したが、この契約はStargate計画の一環であるという。

つまり最大で総額5000億ドルというStargate資金の約6割に当たる3000億ドルは、実質的にOpenAIが負担するということだろう。確かに巨大データセンターの建設や膨大な数のGPUの調達などは、（クルーソーを建設・監督業者として雇った）オラクルが担当するが、それらに要する巨額の初期費用をOpenAIが今後5年間をかけて支払う、ないしは（事実上）返済していくようなイメージだ。

つまりStargate計画に要する巨費は当初、OpenAI、ソフトバンク、オラクルの3社が共同で調達するが、そうした巨額投資を回収する最終責任は（当然ながら）ChatGPTなどの生成AIを開発・商品化してお金を稼ぐOpenAIに任されるようだ。

OpenAIの台所事情は火の車

が、このOpenAIの財政状態が市場関係者の間で不安視されている。

同じくWSJの報道によれば、ChatGPTの好調に支えられてOpenAIの売上は2025年通年で約130億ドル（2兆円前後）に達する見通しだ。が、その一方でこうした生成AIの開発・運用に必要なクラウド・サービスの利用コストなどが嵩（かさ）むことから、2025年のキャッシュバーン（支出超過額、赤字）は約80億ドル（1兆2000億円前後）に達する見通しという。

こうした赤字体質は今後とも続きそうだ。昨年秋のOpenAIの発表によれば、同社は2029年までの今後5年間で総額440億ドル（6兆6000億円前後）の累積損失を計上する見通しという。

またThe Informationの報道によれば、最近のOpenAIによる株主への通知では、その赤字額は大幅に膨らんで、今後5年間で実に1150億ドル（17兆円前後）に達する見通しという。

もしかしたら、こうした巨額の損失は同社が今後オラクルに支払う経費3000億ドルを織り込み済みかもしれないが、それにしても言わば「火の車」とも言えるような財政状態で、本当に巨大なStargate計画を完遂できるのかは正直不安視されても仕方がないだろう。

本稿冒頭で紹介したブルームバーグの動画から見て取れるように、このStargate計画自体は既に建設作業が進行中のリアルなプロジェクトだ。が、本来それを根底から支えるはずのOpenAIをはじめ関係各社の資金調達など財務プランは本当にリアルと言えるのか？この不安が市場関係者の頭にこびりついて離れないようだ。

