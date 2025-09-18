出戻り長男に、すべてを奪われた…父親の「長男教」で人生が崩壊した「35歳独身女性」の悲劇

今も残る「長男至上主義」の現実

かつて日本では、結婚したら夫の親と同居するのが当たり前でした。家族の形も「個人」ではなく「家」を単位として考える封建的な社会だったからです。こうした「家制度」のもとでは、長男が家督を相続し、ほかの兄弟姉妹とは明確に扱いに差がある価値観が深く根付いていたのです。

しかし1947年の民法改正によって家制度は法的に廃止され、「家」よりも「個人」の権利が尊重される時代が始まりました。これにより「長男がすべて財産を相続する」といった考え方は法律上では過去のものになりました。現行法の下では、すべての子どもに平等に相続権があり、家族内においても法的な優劣は存在しません。

とはいえ、価値観は法律だけでは完全に変わりません。特に外部との交流が少なく、閉鎖的な環境にあればあるほど、古い慣習としての「長男至上主義」が色濃く残っていることも珍しくありません。

この「長男教」とも呼ばれる考え方は、無条件で長男を家の後継者とみなし、他の兄弟姉妹よりも盲目的に優遇するというものです。本来、どんな価値観であれ、それが当人の中だけで完結しているのであれば、個人の自由と言えるでしょう。しかし、それが周囲を巻き込み、誰かを犠牲にしているのであれば、もはや「抑圧」と言わざるを得ません。

今回は、まさに父親の“長男教”という価値観に翻弄され、人生を大きく狂わされた女性の実体験をお伝えします。現代においても古い慣習が残る地域はまだ存在し、それがどういう悲劇を呼ぶのか、最後までお読みいただき、ひとつの教訓として受け取ってもらえれば幸いです。

（個人の特定の防ぐため、内容は一部変更しています）

繰り上って跡継ぎになった三人兄弟の末娘

ふたりの兄がいる兄妹の末っ子として育った立花風香さん（仮名、以下同）は、父親が二代目社長を務める、従業員20名ほどの老舗企業で働く35歳の独身女性です。会社は地元では一定の知名度を誇り、風花さんはそこで「専務」という肩書きを持ちながら、実際には接客を担当していました。

というのも風花さんの父親は、もともと長男に事業を継がせるつもりでしたが、当の長男は高校を卒業してすぐに「バンドで成功する」と言って上京し、そのまま疎遠に。家督相続の意識が強い家庭で育った影響からか、次男も成人後に家をでて、手に職をつけるとそのまま独立。そうしたなかで唯一実家に残った風花さんが、結果的に繰り上げで跡継ぎの立場になったのです。

しかし父親は、それでも諦めきれない思いがあったのでしょう。風花さんに専務のポジションを与えたわりには、経営には一切に関与させず、会社の帳簿や会計も一度も見せたことがなかったといいます。

実家暮らしで年収は300万円。経営権こそ持たないものの、周囲から「専務」と呼ばれれば悪い気はせず、もともと真面目な性格から、任された仕事には誠実に取り組んでいた風花さん。接客現場での人間関係も良好で「毎日が充実していた」と振り返ります。

大学を卒業後すぐに会社入りした当初は、風花さんには肩書や跡継ぎの立場に特別の自覚はなく、さらには明確な夢や人生設計もありませんでした。

以前は父親に言われるままに「そのうち結婚して家を出るんだろう」と漠然と考えていた程度でしたが、専務の肩書で年月を重ねるうちに、少しずつ意識が変わり「いつかは私が会社を継いで、三代目社長としてやっていくんだ」という気持ちに切り替わっていきました。

長男が妻と子どもを連れて出戻ってきた

しかし、風香さんの日常は、ある日突然、終わりを迎えます。長らく音信不通だった長男が妻と3人の息子を連れて突然に家に戻ってきたのです。風花さんも両親も、孫はおろか、長男が結婚していたことさえ知らなかったといいます。さらに驚くことに、長男が早々に「会社は俺が継ぐ」と言い出したのです。

この宣言に風花さんは、「突然、何を言ってるんだろう？」と唖然とするばかりでした。7歳年上の42歳の長男は、いまだバンド活動の面影が強く残る風貌と言葉遣いをしており、経営者どころか会社員すら務まるのかさえ疑わしい状態でした。

おそらく夢に破れて思いつきで出戻ってきただけ…。風花さんはとうてい兄の言葉を真面目に受け止めることはできませんでした。隣にいる妻も、長男に負けず劣らず派手な見た目とふるまいで、とても会社や家庭を支える「内助の功」タイプには見えません。

それにもかかわらず、父親はその宣言を心底喜び、「長男を次期社長にする」と強い口調で言い放ちます。風花さんは耳を疑いましたが、その決定には誰も逆らえず、結局父親は長男を会社の副社長に任命し、従業員の前で時期社長として扱うよう伝えてしまいます。案の定、長男はロクに挨拶もできず、従業員は困惑の表情しか浮かべていなかったそうです。

…つづく、＜実家を「長男の嫁」に乗っ取られ、仕事も財産も奪われた女性の悲劇…父親の「長男教」がすべての元凶だった＞では、さらに風花さんを待ち受けた厳しい現実をお伝えします。

