ÁíºÛÁª¸þ¤±ËãÀ¸¡¦´ßÅÄ»á¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¡Ä·èÁªÅêÉ¼¤Ê¤é°Õ¸þ¤¬º¸±¦¡¢¸õÊä¼Ô¤é¡Ö·Ø¤Ç¡×Áê¼¡¤°
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤È´ßÅÄÊ¸Íº¡¦Á°¼óÁê¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤ÏÅÞÆâ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëËãÀ¸ÇÉ¡Ê£´£³¿Í¡Ë¤òÂ«¤Í¡¢´ßÅÄ»á¤¬Î¨¤¤¤¿µì´ßÅÄÇÉ¤â°ìÄê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î¾»á¤Î°Õ¸þ¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ê°¤ÉôÍºÂÀ¡¢²¬ÅÄÎË²ð¡Ë
¥Ù¥Æ¥é¥óÂ¿¤¯
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¤«¤Ä¤Æ´ßÅÄÇÉ¤òÎ¨¤¤¤¿´ßÅÄ»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ë¶á¤¤µÄ°÷Ìó£´£°¿Í¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÇÉ¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÂ¼·ûµ×¡¦¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤äµÜÂôÍÎ°ìÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤é¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡¢²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤éÌó£²£°¿Í¤Ï£±£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Î°ì¼¼¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÍâÆü¤ÎÎ©¸õÊä¤ÎÀµ¼°É½ÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÂÇ¤Á½Ð¤¹À¯ºö¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤Ç¤â¡¢´ßÅÄÆâ³Õ¤òÂ¦¶á¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤äÂ¼°æ±Ñ¼ù¡¦Á°´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤é¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
°Õ¸þ¤¦¤«¤¬¤¦
¡¡ËãÀ¸ÇÉ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËãÀ¸»á¤âº£²ó¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±ÇÉµÄ°÷¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤ä¾®Àô»á¤Ê¤É¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤Æ¡¢³Æ¿Ø±Ä¤ÏËãÀ¸»á¤Î°Õ¸þ¤â¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±ÇÉµÄ°÷¤ò°ú¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ËãÀ¸¡¢´ßÅÄÎ¾»á¤È¤â¤Ë¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ö°ìÄê¤ÎÉ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬ÅÞÆâ¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ò¿ô½½É¼¤Û¤É¤Þ¤È¤á¤¿¾å¤Ç»Ù»ý¸õÊä¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÊÝ»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤À¡£ËãÀ¸ÇÉÃæ·ø¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤òÃæ¿´¤Ç»Ù¤¨¤ë·Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤é¤ß
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¡¢Î¾»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇÉ¼¤òÆ°¤«¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£´ßÅÄ»á¤¬£²°Ì¤À¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Î»Ù»ý¤Ë²ó¤ë¤è¤¦¹æÎá¤ò³Ý¤±¡¢¼óÁê¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ï£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç£±°Ì¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤ËÉ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â·èÁªÅêÉ¼¤ò»ëÌî¤Ë¡¢ËãÀ¸¡¢´ßÅÄÎ¾»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÅö¤Æ¹þ¤à¸õÊä¼Ô¤¬ÀÜ¶á¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢£±£²Æü¤ËÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤È¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£´ßÅÄ»á¤â£¸Æü°Ê¹ß¡¢ÎÓ¡¢¹â»Ô¡¢¾®ÎÓ¤Î£³»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤â£±£¸Æü¡¢ËãÀ¸¡¢´ßÅÄÎ¾»á¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Î¾»á¤È¤â³Æ¸õÊä¤ÎÀ¯ºö¤ä¾ðÀª¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÂÐ±þ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ËÉºÒÄ£¡¦¥³¥áÁý»º¡Ä¾®Àô»á¡Ö¿Ê¤á¤ë¡×¼óÁê¤È²ñÃÌ
¡¡¾®ÀôÇÀÁê¤Ï£±£·Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤ËÀÐÇË¼óÁê¤òË¬¤Í¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢¾®Àô»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¼óÁê¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿ËÉºÒÄ£¤ÎÀßÃÖ¤ä¥³¥áÁý»º¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÀÀ¯²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£³£µÊ¬´Ö¤Î²ñÃÌ¤Ç¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÃÏÊý¤Î¤³¤È¤òÍê¤à¡£¡Ê¥³¥áÀ¯ºö¤¬¡Ë·è¤·¤Æ´¬¤Ìá¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£