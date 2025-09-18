ラウールに衝撃…！60代バツなしおひとりさま漫画家が『愛の、がっこう。』に沼った理由

「ラウールという人の演技を初めて見たが、すごい演技をするなあと感嘆」

「『愛の、がっこう。』初めてラウールが演技するのみたけど、すごい演技派でびっくりした」

「夫に勧められて、『愛の、がっこう。』をみた。 ラウール演じるカヲルの表情やセリフ（そしてその言い方）、指先、口元、視線、すべてがすごい」

「このドラマ、主演の2人はもちろんだけど、他のキャストの存在感もすごいんだよなぁ…」

フジテレビ系・木曜劇場『愛の、がっこう。』が、9月18日（木）に最終回を迎える。冒頭はSNSで多く寄せられている声の一部だ。特徴としてみられるのが、「Snow Man」のファンでない人からの投稿が多いということ。視聴者の感情を大きく揺さぶっていることがよくわかる。そんなドラマに「キュンとしまくっている！」と言うのが、漫画家・小説家の折原みとさん。ドラマフリークで、毎シーズン、新しいドラマが始まるとチェックを欠かさない。

FRaUwebで連載中の「折原みとの『60代おひとりさまの本音』」では、折原さんが、60代バツなしおひとりさまになるまでと、現在のリアルを綴っている。連載第2回では、今いちばん心をつかまれているという『愛の、がっこう。』について、その魅力を言語化する。

『愛の、がっこう。』にハマってます

最近、ホストにハマってしまいました！！

と、言うとドキッとするかもしれないが、ドラマの話。

フジテレビ系「木曜劇場」にて放送中のテレビドラマ、『愛の、がっこう。』。今期一番ハマっているドラマだ。

主演は、木村文乃さん。相手役は「Snow Man」のラウールくん。

女子校の教師、小川愛実（木村文乃さん）が、ひょんなことから、歌舞伎町のホスト、カヲル（ラウールくん）と出会い、禁断の恋に落ちていく物語。

2人の歳の差は12歳。

お堅い教師が、ひと回りも年下のホストに夢中になって道を踏み外していく、危険で退廃的なラブストーリーか……と、最初はなんとなく流し見ていた。

が、見始めてみると、想像していたのとはちょっと違う。

まず、主人公の愛実は、ただのウブな独身女性というだけではない。

一途さが暴走しすぎて恋人にストーカー行為をし、会社もクビになって自殺未遂をしたこともある。

中流家庭で何不自由なく育ったが、パワハラ、モラハラ気質の父親に溺愛されていて、35歳になっても、自分の足で生きる自信がない。

ストーカー&自殺未遂で、人生失敗した後は、自我を殺して、ただ、そつなく生きている。

父親の勧めで、出身校の教師になったものの、生徒たちの信頼は得られず、これまた父親の言いなりで、エリート銀行員との結婚を考えているところ。

一方のホスト、カヲルは、美貌を武器に女性を手玉に取る、口が上手くて、小ずるくて危ない男……と思いきや、複雑な事情を抱えている。

父親は知らず、子供の頃、母親・奈央（りょうさん）に養育放棄された。

生まれつき文字の読み書きが困難な「発達性ディスレクシア」という障害を持ち、ろくに義務教育も受けていない。

知的能力には問題ないが、その障害のせいで、子供の頃から「バカ」と蔑まれ、自分の名前すらまともに書けないことにコンプレックスを持っている。

そんなふたりが出会い、読み書きの勉強をするという目的で交流するうちに、次第に心を通わせていくのだ。

最初から「恋」ではない。

愛実は、初めて「教師」として教えることの喜びを感じている。

カヲルは、初めは愛実を「太客」として育てるために、「生徒」を演じようとしている。

そのふたりの気持ちが変化していく過程が、もどかしく、繊細に描かれていて、気がつくといつの間にか引き込まれていた。

ラウールに驚嘆

途中まで、ふたりの心は、近づいたり離れたりを繰り返す。

愛実は、カヲルに内心惹かれながらも、「普通の結婚=幸せ」という価値観に縛られて、その安全地帯から踏み出さないように自分を抑えている。

カヲルは、まるで猫のように愛実を振り回す。

母親から愛されなかった生い立ちから、人を信じたり、期待したりすることを恐れているのだろうか。

愛実に心を許しそうになると、いきなりシャッターを下ろして、彼女を突き放すのだ。

それでも、愛実のある言葉が、ついにカヲルの心の壁に穴を開けた！

その瞬間のカヲル……こと、ラウールくんの表情が、とにかく素晴らしいのだ。

こんなに演技の上手い人だったのかと、驚嘆させられた。

が、もしかしたら、「演技」だけじゃなく、この役には、彼の「素」の魅力がにじみ出ているのではないだろうか？

カヲルは口が上手く、一見、軽薄そうに見えるが、時々、子供のように無邪気な顔を見せる。

虚勢を貼ったり、悪ぶったりしているが、本当は純粋で傷つきやすい。

人懐っこく、屈託のない笑顔。ふとしたときに垣間みえる、心根の優しさや素直さ。一途でまっすぐな瞳と、子犬のような愛らしさ……。

そんなカヲルの魅力は、演技を超えたラウールくんの「本質」のようにも感じられる。

役者さんは、いい脚本と、ハマる役に出会ったとき、役と本人との化学反応が起こって「化ける」ものだと思う。

今回のカヲル役は、ラウールくんにとって、そんな特別な役なのではないだろうか。

役者の“本気”が伝わってくるドラマ

木村文乃さんも然りだ。

今まで見たどんな役のときよりも、可愛らしく、生き生きとして見える。

その上、相性とバランスの良さが、お互いの魅力をさらに高めあっているのか、ふたりの恋が、しだいに「本気」に見えてくるのだ。

ドラマや映画を見ていると、「今、この役者さんたちは、本気で恋をしているんじゃないだろうか？」と感じることがある。

例えば、『逃げるは恥だが役に立つ』の、星野源さんとガッキーのように、その共演をキッカケに、本当に結婚してしまうこともあれば、その役を演じている間だけの、「本気の恋」もあるだろう。

どちらにしても、役者さんたちの「本気」が画面から伝わってきたとき、見る者の心は震える。

『愛の、がっこう。』は、そんなドラマだ。

特に、ファンの間で「神回」とも呼ばれている第６話（8月14日放送）。

惹かれあいながらも、住む世界の違いから別れを決意したふたりが、最初で最後のデートに行くエピソード。

三浦海岸での「お別れ遠足」の回は、まるで1本の映画のようだった。

カヲルの白いシャツとパンツ、愛実の山吹色のワンピース、青い海とのコントラストが美しい。

今日が最後と覚悟しつつ、無邪気にはしゃぎ、笑い合い、ありもしないふたりの未来を語る。

別れ際のカヲルの切ない表情に、ぎゅっと胸を掴まれてしまった。

最初は、教師とホストの「いけない色モノ系ラブストーリー」だと思っていたドラマは、この辺から、純愛一直線で目が離せなくなっていく……！

脇役も魅力的！

ところで、主役ふたりのハマり具合もさることながら、このドラマは、脇のキャラクターたちも魅力的だ。

なんといっても、愛実の婚約者、川原役の中島歩さん。

最近では、NHKの朝ドラ『あんぱん』で、ヒロインの最初の夫役を演じていた役者さんだ。

『あんぱん』では、包容力のある良き夫の役だったが、この方、長身低音ボイスのイケメンにもかかわらず、クセ強で、ちょっとおかしな役を演じたら天下一品！

この川原という男も、一見、人当たりの良いスマートなエリート銀行員なのだが、実は人妻と不倫している、自己中で自己愛の強い男。

愛実との結婚も、当初は、銀行員としての社会的信用を得るためだったが、そのうち独占欲が芽生えてストーカーまがいのことをするようになる。

キモい！ 酷い！ でも、なんか可愛くて憎めない！！ 巷では、川原ファン急増中だ。

しっかり者の愛実の親友、百々子は、愛実を守ろうとあれこれおせっかいを焼くが、愛実に対する行き過ぎた干渉には、友情以上の何かを感じなくもない。

演じているのは、田中みな実さん。

元アナウンサーの田中みな実さんは、演技への評価も含めて注目されがちだが、今や立派なバイプレイヤーだ。

その他にも、愛実のモラハラ父・誠治（酒向芳さん）、夫に口ごたえできずにストレスを溜め込み、ハーブの香りを嗅いで怒りを鎮める母親・早苗（筒井真理子さん）。

歳は上だが、カヲルを兄貴分のように慕う、後輩ホストの竹千代（坂口涼太郎さん）。

愛実のクラスの副担任で、実は女性に興味が持てないという好青年、佐倉先生（味方良介さん）などなど、どのキャラクターも個性的だ。

単なる脇役ではなく、それぞれが、それぞれの事情や思いを抱え、迷いながら、もがきながら生きている。

「本当の愛」って？

35歳になるまで自立できなかった主人公、愛実は、カヲルと出会い、恋をしたことで、ようやく父親の支配を断ち切り、自分の足で歩き始めた。

『愛の、がっこう。』は、ただのラブストーリーではなく、ひとりの女性の「自立の物語」でもあったのだ。

ビルの屋上で始まった「読み書き教室」がキッカケで、ふたりは「愛すること」を学び、人として成長していく。

そして、そのふたりの成長とひたむきな姿が、やがて周囲の人たちの心にも変化をもたらしていく。

「支配しようとする愛」「執着する愛」「依存する愛」「お金で買う愛」……。世の中には、様々な愛の形がある。

じゃあ、正解は何なのだろう？

「本当の愛」とは、どういうものなのだろう？

『愛の、がっこう。』は、そんなことを問いかけているドラマなのかもしれない。

もしかすると、私たち視聴者すべてが、この「がっこう」の生徒だったのかも……？

ところで、回を追うごとに沼る人を増やしているこのドラマだが、ホストをキラキラ美化して見せてしまうことは問題……と、一部では危惧する声もあるらしい。

確かに、このドラマに出てくるカヲルや、ナンバーワンホストのつばさはキラキラと美しいが、その輝きはフィクションならではかもしれない。

さすがに、ドラマと現実を混同してホストクラブ通いをする人はいないと思うが、ハマるのは、無料で楽しめるドラマだけにしておいたほうがいい。

『愛の、がっこう。』は、いよいよ今夜、9月18日が最終回！

多くのハードルを乗り越えて、ようやく一緒に生きていく覚悟を決めたふたりのクライマックスは……？

「教師と生徒の禁断のラブストーリー」というと、昔から悲劇的なラストになるパターンが多いのだが、ふたりには、希望のある結末を迎えて欲しい。

「チワワ先生」と「鷹森大雅くん」が、どうか幸せになりますように！！

そう、切に祈ってしまうくらいに、このドラマに沼っている。

