´Ú¹ñ¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤ËÊÑ²½¤â¡Ä¥³¥¹¥á¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥½¥¦¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ÖÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
ÈþÍÆ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¤ÎÌÜÍø¤¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤Î¹â¤¤¿¹»³ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ëè·î¤Î¤ªÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Ø¤Î°î¤ì½Ð¤ë°¦¤È¤È¤â¤ËÎáÏÂ¤Î¿·Ì¾ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£Ï¢ºÜ¡£Âè39²ó¤Ï¡¢ÀèÆüË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÌ¾ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª ÃíÌÜ¤ÎK-Beauty¥¢¥¤¥Æ¥à
7·îËö¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜÆ±ÍÍ¤Ëµ¤²¹¤Ï37¡î¤ÈÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â!? ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀµÄ¾ÆüËÜ¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤Ã¤ÆÏ¢¤ìµ¢¤ë¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºòº£¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á»ö¾ð¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ð¤¦´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼È¯¥³¥¹¥á
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎHEIDA¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥á¡Øtooq¡Ê¥È¥¥¡¼¥¯¡Ë¡Ù¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Èº£Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é2024Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë´Ú¹ñ¤Î¤É¥á¥¸¥ã¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡õ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ä¥ó¥°¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌÜ·â¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨»ä¤ÎÃæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¤³¤Îº¸¤Î¥Á¡¼¥¯¡£Íî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤ÇÎý¤ê¥¿¥¤¥×¤¬³ä¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Å¤á¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¼è¤ê²á¤®¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤ÈÄø¤è¤¯¥µ¥é¥Ã¤È¼Á´¶¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª È±¤¬¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÉÕ¤¤¤Á¤ã¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤¬¥Õ¥ï¥ê¤È¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£¿ô¿§¤¢¤ëÃæ¤ÇÀÄ¤ß¤¬Äø¤è¤¤07ÈÖ¤Ï¡¢ÇòÉâ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹û¤ì¤Æ¹ØÆþ¡£¤µ¤é¤ËÌÜ¸µ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÌÜ¸µ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï±¦¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏHEMEKO¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡£ÌÀÆ¶¤ä¹°Âç¤Ê¤É¤Ë¿ôÅ¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÈþÍÆ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º·ÏK-Beauty¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸¤á¤¿ÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ä¥ó¤Ë¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª ¤¯¤¹¤ó¤À¥â¡¼¥ô¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥à¡¼¥¹¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶¤ÇÅÉ¤ë¤À¤±¤ÇÎØ³Ô¤Þ¤Ç¥Õ¥ï¥Ã¤È¤Ü¤ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤âÍ¥½¨¤À¤·¡¢´¥Áç¤â¤·¤Ë¤¯¤¯¤Æ²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¥¡¼¥×¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÃíÌÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñDAISO¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¥Û¥¯¥í¥á¡¼¥«¡¼
²¤ÊÆ¤À¤È¥½¥Ð¥«¥¹¤òÉÁ¤¯¥Ú¥ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅÏ´Ú»þ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥¯¥í¤òÉÁ¤¯¥Ú¥ó¥·¥ë¡£¤³¤ì¡¢´Ú¹ñ¤ÎDAISO¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¥³¥¹¥á¤¬Âç½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê300±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¼Â¤Ï1ÈÖ¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤â¡ª
¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤Ç¤Ï¥Û¥¯¥í¤¬´é¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏNG¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ç¤â¥Û¥¯¥í¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎÌÜ¿¬²¼¤Î¥Û¥¯¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤Î³µÇ°¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡ª ¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Û¥¯¥í¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¥·¡¼¥ë¤¬ºòÇ¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥¯¥í¤ò¥¿¥È¥¥¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ü½Ñ¤Þ¤Ç¾®¤µ¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡£DAISO¤Ë¥Û¥¯¥í¤òÉÁ¤¯¥Ú¥ó¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤«¤Ê¤êÇ§¼±¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¤³¤Á¤é¥Æ¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´°Á´¤Ë¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡ª ÀèÃ¼¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥¯¥í¤òÉÁ¤¤¿¤¤½ê¤Ë¥Á¥ç¥ó¡ª ¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·Ú¤¯»Ø¤Ç¿¨¤ì¤ÆÇö¤¯¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¾®¤µ¤¯½Å¤Í¤ÆÇ»Ã¸¤òºî¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤Î¾å¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¥Þ¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤ÇÞú¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¨¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÌë¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤¯°ÌÃÖ¤Ç´é¤Î°õ¾Ý¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤ÆÍ§¿Í¤äÀèÇÚ¤Î´é¤Ë¤âÉÁ¤¤¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¤â¡£¤Þ¤µ¤Ë°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¿·¥á¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ë¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡¦hetras.¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
º£²óÉ¬¤ºË¬¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Îhetras.¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÎÉ¤¤¹á¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆSNS¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¥º¤ò¤Ï¤¸¤á´Ú¹ñ¤Î¹á¤ê¤â¤Î¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤ê¤ÈºÇ¶á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È2022Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤êµîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤ËÂç¤¤¯¥Ð¥º¥Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¡£ ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÅ¹ÊÞ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀÆ¶¤Ë¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê°Ê¹ß´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÀÆ¶¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÅ¹¤â³èµ¤¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¡¦¿Í¡¦¿Í¡£¥ì¥¸¤âÂç¹ÔÎó¤Ç»ÅÆþ¤ì¡© ¤È»×¤¦¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£¹á¿å¤ä¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ê¤É³Æ¼ï¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯²Á³Ê¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë!? ¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¤ª¼ê·Ú¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª ¤«¤Ê¤êµðÂç¤Ê¥Ü¥È¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤¬9900¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000±ß¤Û¤É¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¡£¤¨¡© ¤ÈÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¹á¤êÊÌ¤ËÊ¸»ú¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÇÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡ª ¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯½á¤¦¤Î¤ËÂ®¹¶¤Ç¤µ¤é¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤â¿¨¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹!! ¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Î¹á¤ê¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£°áÎà¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¹á¤ê¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¾å¤ËËÜÅö¤Ë¾¯ÎÌ¤ÇOK¤Ê¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¡£¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤à¤¯¤ß¼è¤ê¡õÈ±¤Îº¬ËÜ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÎ©¤Á¾å¤²¤ë¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ
º£²ó¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥Ä¡¼¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡ª º¸¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â!? ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤ÎÈþÍÆËÜ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤à¤¯¤ß¼è¤ì¤ë¤è¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´û¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º£¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥ß¥ê¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ä¥ó¥°¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¥¸¥§¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿¶¤ë¤ÈÎä¤¿¤µ¤¬²óÉü¤·¤ÆÌó2Ê¬´Ö¤Û¤É¤Ò¤ó¤ä¤ê¤¬»ýÂ³¡ª ¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¾å¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÈ©¤Î¾å¤ò³ê¤é¤»¤ë¤È¡¢Îä¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¾å¤Ë´é¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê!! ½ë²á¤®¤ÆÏÓ¤È¤«ÂÀ¤â¤â¤È¤«¤â¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îä¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¼ê·Ú¤µ¤â¡¢À¶·é¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï±¦¤Î¥Ô¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òºî¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£HAUM¡Ê¥Ï¥¦¥à¡Ë¤È¤¤¤¦àÀ²ªÄâ¤Ë¤¢¤ë¥»¥ì¥Ö¸æÍÑÃ£¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤â¤Î¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Æ°²è¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þº¬ËÜ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºÙ¤¤¥í¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤«¤é¼è¤ê¤è¤»¤ò¤·¤¿¤Û¤É¡£¤³¤ì¤ÏÈ±¤Îº¬ËÜ¤ò¶´¤ó¤Ç¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®ÅÁÆ³¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶´¤à¢ªÇ®¤ò½¼¤Æ¤ë¢ªÎä¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¥È¥Ã¥×¤¬´°À®¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿HEMEKO¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª ¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤³¤½´Ú¹ñ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤ÎÂé¸ïÌ£¡ª ¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡£
¡ü¾ðÊó¤Ï¡¢FRaU 2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤ó¤À¶â³Û¤Ç¤¹¡£
Photo¡§Kevin Chan¡¡Composition¡õText¡§Kazuko Moriyama
¥á¥ê¥Ï¥êÀ¹¤ì²¼ÃÏ¡¢½á¤¤¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡Ä¥³¥¹¥á¥Þ¥Ë¥¢´¶Æ°¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
Åìµþ,
²ð¸î,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ä¹Ìî