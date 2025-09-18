ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Î¶È¤ò½ËÊ¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¿¥ï¡¼¤Ë¡×¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤âÅþÃ£¤·¤¿¡ÈÂçÂæ¡É¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿ô¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÂçÃ«¤¬5²ó¥Î¡¼¥Î¡¼¡õ2Ç¯Ï¢Â³50¹æ¤ÎÌöÆ°
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 9¡¼6 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡1Ëç¡¢1Ëç¡¢ÀÑ¤ß½Å¤ÍÂ³¤±¤¿¡È¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë50Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë50¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤â¡ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡É¤ÇÂçÃ«¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î2µåÌÜ¤òÂª¤¨±¦ÍãÀÊ¤Ë¹ë²÷50¹æ¤òÆÏ¤±¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î50¹æÃ£À®¤Ï¡¢MLB»Ë¾å23Ç¯¤Ö¤ê6¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥430¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ37ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤ËËÜµòÃÏ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿50¹æ¤«¤éÌó8Ê¬¸å¡¢ÂçÃ«¤È¹¹ð½Ð±é·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¤Ï¡Ö2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢50¹æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡É¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¾Æ¤Â³¤±¤¿Ã´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀáÌÜ¤ÎÂçÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢Æ±¤¸¿ô¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿²èÁü¤òºÜ¤»¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ë¡ÖSHO-TOWER¡×¤òº£µ¨¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯À¨¤¤¡×¡ÖÌ¡²èÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤¢¤È²¿ËçÀÑ¤á¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö1Ç¯¤Ç¤³¤ó¤ÊµðÂç¤Ê¥¿¥ï¡¼¤Ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿ô¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÂçË»¤·¤À¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÂçÃ«¤Ïº£µ¨13ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¤¢¤¬¤ê¡¢5²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÀË¤·¤¯¤â2¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬2²ó°Ê¹ß¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë