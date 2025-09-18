大谷翔平の降板にフリーマンがまさかの“ツッコミ

【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手の降板には“ドラマ”があった。16日（日本時間17日）の本拠地・フィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。5回無安打無失点の投球だったが、6回のマウンドに上がることはなかった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式インスタグラムに「フィリーズ相手に5回無安打に抑えたショウヘイ・オオタニに対し、デーブ・ロバーツ監督は（大谷が）続投したいか状態を確認した。オオタニはロバーツ監督の判断に従うと言った。フレディはストレスを感じているように見えるデーブを見て、煽った（笑）」と綴っている。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキリステン・ワトソンさんによれば「ロバーツ監督は『状態はどう？ まだ投げたい？』と聞くと、ショウヘイは『任せるよ！』という感じの反応をしていたので面白かったです！」と説明されている。

さらに、ワトソンさんは「彼（ロバーツ監督）は『でも（実際の）状態はどうなの？』と聞くと『（調子は）いい』と答えていました。でも最終的には継投に移ることになりそうです！」と笑顔で話していた。

その会話を聞いていたフリーマンの様子も紹介。「（指揮官と）笑いながら会話をしていました。すると、フレディは彼（ロバーツ監督）に対して『でも、この決断に（内心）ストレスを感じているね！』と、からかっていましたよ！ でも最終的にはショウヘイが5回を投げ切ることが最重要なことでした！」と、ベンチの様子をリポートしていた。（Full-Count編集部）