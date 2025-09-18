塩多雅矢さん推奨…「逆スクワット」で得られる“地に足がつく感覚”

打撃や投球時に体が伸び上がり、力が十分に伝わらない――。多くの球児が抱える悩みだろう。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「重力に合わせて体を整えながら動くことは、パフォーマンスを発揮する上で非常に大切」と強調する。

どれだけ筋力があっても、動き出す際に力が逃げてしまうと意味がない。野球では体重移動が重要で、地面に足をしっかりつけて踏み込む力が打球や投球の威力を左右していく。

そこで、塩多さんは「逆スクワット」というトレーニングを推奨する。長座の姿勢を取り、サポート役に足首を固定してもらう。「この引っかかったロック（固定した足首）に向かって、（膝を曲げて）ぐーっと体を寄せていくのが逆スクワットです」と説明。ポイントは足首を固定する「引っ掛け」をしっかり作ること。この支点に向かって上体を近づける動作を繰り返していく。

このトレーニングでは脛や腿の付け根のあたりが刺激され、張りを感じることもある。だが、この部位が弱いと、打撃や投球時に体が伸び上がってしまう状態になりやすい。「地に足がつく」という言葉があるように足をしっかり地面につけることで、パワーを逃さずに体全体の力を発揮できる。

この感覚が身につけば、スイング時の踏み込みや投球時の軸足の使い方が変わり、パフォーマンスは格段に向上していく。「逆スクワット」は10回1セットを目安に取り組むことを勧めている。足元からの力の伝達が改善されれば打撃での飛距離、投球時の制球力と球速アップに向上につながっていく。（First-Pitch編集部）