È·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤ÎÃæ¹ñ¡Ö·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×»²²Ã¤Î°Õ³°¤Ê¡Ö¸ú²Ì¡×

À¾Â¦¤Îº£¤Î¾ï¼±¤È¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£9·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯µÇ°¼°Åµ¡×¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Å·°ÂÌç¤Î³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ê¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹²»À¼ÉÕ¤¤ÎÆ°²è¤¬À¤³¦¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡Öº£Æü¤Ç¤Ï70ºÐ¤Ç¤â¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¡×¤È¸ì¤ë¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤ÏÂ¡´ï°Ü¿¢¤ÇÉÔ»à¤µ¤¨Ã£À®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤È¤âÆ±¤¤Ç¯¤Î72ºÐ¤À¡£½¬¶áÊ¿¤Ï¡Ö150ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤¸¤á¤Ë¼õ¤±¤¿¡£²£¤ËÊÂ¤ó¤À41ºÐ¤À¤È¤¤¤¦ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¾Ð´é¤Çð÷¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¡¢1Ê¬´Ö¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤¡Ê»þ´Öº¹¡Ë¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë²èÌÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£ÅÞÃæ±ûÀëÅÁÉô¤Ï¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼ÔÆ±»Î¤¬ÃÌ¾Ð¤·¡¢Ä¹¼÷ÃÌµÄ¤Ç¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤ËÎ®¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£2018Ç¯¤ÎÁ´¿ÍÂå¡ÊÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¾ì¤Ç¡¢´ÇÈÄ½÷Àµ¼Ô¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëµ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÌÜ¤ò¤à¤¤¤Æ¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ç²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢À¾Â¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ç¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏËÌµþ¤ÇÅöÆüÌë¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥¿¥¹ÄÌ¿®µ¼Ô¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥µ¥ô¥£¥Ë¥Õ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÈÉÔ»à¤äÂ¡´ï°Ü¿¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹±ÇÁü¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë150ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ù¥ë¥ë¥¹¥³¡¼¥Ë¸µ¼óÁê¤â¤³¤ÎÏÃ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤ò°ï¤é¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¿·¤Î°åÎÅµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¸·¤·¤¤¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥í¥·¥¢ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥á¥É¥¥¡¼¥µ¤â¡¢¡Ö²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï150ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤¬¡¢È¯¸À¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¥ë¥¹¥³¡¼¥Ë¸µ¼óÁê¤Ï2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤È³°¸ò¤Î¾ì¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢G7¤Ë¥í¥·¥¢¤¬²ÃÌÁ¤·¤ÆG8¤À¤Ã¤¿º£À¤µª½éÆ¬¤ÎÏÃ¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤éÄÌÍÑ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó·¿¡×¼Ò²ñ¹½Â¤
¤À¤¬º£Æü¤Î¾ï¼±¤Ï°ã¤¦¡£À¾Â¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤Ë¤è¤ë¸òÂå¤Î¤Ê¤¤»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤ÎÐþËý¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ±ê¾å¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼º¸À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ÓÞ¾Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤¿¸å¤ÏËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤òÌµ»ë¤Ç¤¤º¡¢ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤º¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Æ°²è¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±½°¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤È¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ°²è¤òÄó¶¡¤·¤¿CCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡¢¥µ¥¤¥È¤ÎÆ°²è¤òºï½ü¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÇÛ¿®¤·¤¿±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤âºï½ü¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
²¿¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡À¾Â¦¼Ò²ñ¤Ç½¬¶áÊ¿¤é¤¬³ê·Î¤¬¤é¤ì¤ëÈ¿±þ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÌ±½°¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ì±½°¤¬¡¢Åö¶É¤Î¤ï¤º¤«¤Ê´ÉÍý¤ÎÈ´¤±·ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î¹ñ¤Ç¤â¡¢À¯ÉÜ¤Ï°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËÌ±½°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó·¿¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ì±½°¤È»ØÆ³¼Ô¤È¤Î°Õ¼±¤¬ÐªÎ¥¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤À¡£
À¯¼£¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤ÈÌ±½°¡¢Ãæ±û¤Î¹ÄÄë¤ÈÃÏÊý¤È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î²ô¤òºî¤ê¡¢ºÙ¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Íø±×¤ÈÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Ì±½°¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤¤À¯ÉÜ¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï±ó¤¤¡£
¤½¤ÎÌ±½°¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¾Â¦¤ÎÃæ¹ñÈãÈ½¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿»þ¤À¤±¡¢¥Ç¥â¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£Åö¶É¤Ï¸ÀÏÀ¤òÃÆ°µ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÙ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
½Å·Ä»Ô¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ë¶¦»ºÅÞÈãÈ½¤ÎÊ¸»ú
8·î29Æü¤ÎÌë¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤òÈãÈ½¤¹¤ëµðÂç¤ÊÊ¸»ú¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢½Å·Ä»Ô¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î³°ÊÉ¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆ°²è¤¬·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÆü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢9·î5Æü¤Þ¤Ç³È»¶¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ö¶¦»ºÅÞ¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤·¤¤Ãæ¹ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ç¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿Áê¤ò¡£ÅÛÎì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Í³¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎÊÌ¤Î¥Ó¥ë¤«¤éÅê±Æ¤µ¤ì¡¢¼çÈÈ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ÏÃæ¹ñ¤ò½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ç±ó³ÖÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤òºÇ½é¤Ë¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤À¡£Æ±¤¸»þ´ü¤Ë½¬¶áÊ¿¤Î¡Ö150ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬À¾Â¦¤Ç¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢È¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²á¾ê¤Ë¶²¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Æ±¼ï¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤âµ¯¤¤¿¡£¡Ö¥¼¥í¡¦¥³¥í¥Ê¹³µÄ¡×¤Î²£ÃÇËë¤¬¡¢ËÌµþ»ÔÆâ¤ÎÎ¦¶¶¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿¤Î¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØRFA¡Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÊÆ¹ñºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¸µ¶¦»ºÅÞÃæ±ûÅÞ¹»¶µ¼ø¤¬³È»¶¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤¬ÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖÊª¸ì¡×
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ò°Ò°µ¤·¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤òÀú¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ËÌ±½°¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á°²ó¤Î2015Ç¯¤Î¹³Æü¾¡Íø70¼þÇ¯¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÊÆ¹ñ¼°Ãá½ø¤òÊô¤¸¤ë½¸ÃÄ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃæ¹ñ¼°Ãá½ø¤òºî¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶¯¤¤·Ù²ü¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£
ÂæÏÑ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â°Û¤Ê¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÈÆâÀï¤â¶¨ÎÏ¤â·Ð¸³¤·¤¿¹ñÌ±ÅÞ¤«¤é¡¢ÆÈÎ©»Ö¸þ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤¬·Ù²ü¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¸£À©¤¹¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÂæÏÑ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢·ÐºÑÉÔ¶·¤Ë¶ì¤·¤àÌ±½°¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¿Æü¤Î¥¿¥¬¤ò´Ë¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡ØÆîµþ¼Ì¿¿´Û¡Ù¤ä¡Ø731¡Ù¤Ê¤ÉÈ¿Æü±Ç²è¤ÎÁê¼¡¤°¸ø³«¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¡¢È¿´ú¤òËÝ¤¹¤Ê¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¼°Ãá½ø¤òºî¤ë¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤ä¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Çëð¤¦ÆÈ¼«¤ÎÃá½øÍýÇ°¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡×¡ÖBRICS¡Ê¼çÍ×¿·¶½¹ñ¡Ë¡×¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ë¡¢º²¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤âÀ¾Â¦¤«¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äÃæÅì¤ÎÏÂÊ¿¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÊÆ¹ñ¤ÈÆ±Åù¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿®Íê¤âÂº·É¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ò°µ¤«¤é¡¢¶²ÉÝ¿´¤Ð¤«¤ê¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î¹³Æü¾¡Íø80¼þÇ¯¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÇº¤ß¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î½¬¶áÊ¿±éÀâ¤ËÊÑ²½
¤½¤â¤½¤âÊÆ¹ñ¼°Ãá½ø¤â¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤ò·Ð¤ÆÄ«Á¯¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢ÃæÅìÏÑ´ß¤Ç¤ÎÀïÁè¤òÀï¤¤È´¤¯°ìÊý¡¢ÎäÀï»þÂå¤ËÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾¤ï¤µ¤ì¤¿¹ñ¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¶¦Í¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤ì¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤â¤Ê¤¤¡£Àè¤ÎÂçÀï¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢ÆüÃæÀïÁè¡¢¤½¤·¤ÆÂçÅì°¡ÀïÁè¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÀï¤Ã¤¿¹³ÆüÀïÁè¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¹³ÆüÀïÁè¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Ìò³ä¤òÀ¤³¦¤ËÁÊ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¼°Åµ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹³Æü¡×¤¬ÉÕ¤¯¡£9·î3Æü¤Î½ÅÍ×±éÀâ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2015Ç¯9·î¤Î70¼þÇ¯¤â¡¢½¬¶áÊ¿¤¬Å·°ÂÌç¤Ç±éÀâ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¼Ô¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢Ì±Â²Åª¶þ¿«¤ò¿¡¤¤µî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÆüËÜ¡×¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ñÎÏ¤Î¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¡×¤ò´°Á´¤Ë¹îÉþ¤·¤¿¼«¿®¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯¤Î½¬¶áÊ¿±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¡×¤Î¹ñÌ¾¤â¡Ö¶þ¿«¡×¤È¤¤¤¦ÈÜ¶þ¤Ê¥ï¡¼¥É¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¶áÂå°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ³°Íè¤Î¿¯Î¬¤ËÂÐ¤·´°Á´¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦³°Íè¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ø¥óÀïÁè°ÊÍèÃæ¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¤¿Îó¶¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊäº´Ìò¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ê¤Î¤À¡£Ã±ÆÈ¤ÎÆüËÜ¤Ï´ãÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2015Ç¯¤Ç¤Ï¡Ö¹³ÆüÀïÁè¡×¤È¡ÖÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤ÏÊ»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯±éÀâ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö¹³ÆüÀïÁè¤ÏÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ò¼¨¤·¤¿Ê¸¸À¤ËÂå¤ï¤ê¡¢²¤½£ÀïÀþ¤â´Þ¤á¤¿À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÌò³ä¤¬¶¨Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤Î¡ÖÉ´ÃÄÂçÀï¡×»ë»¡
²¤½£¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1939Ç¯¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î¹³ÆüÀïÁè¤Îµ¯ÅÀ¤Ï1931Ç¯¤ÎÌø¾ò¸Ð»ö·ï¤Ç¡¢1945Ç¯¤Þ¤Ç14Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¤È¸Õ¶ÓÅóÀ¯¸¢¤Î»þÂå¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¾·ÂÔµÒ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î½¬¶áÊ¿±éÀâ¤Ë¡Ö14Ç¯´ÖÀï¤Ã¤¿¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ¹ñ¤ÏÊÆ±Ñ¤è¤ê¤âÄ¹¤¯Àï¤¤¡¢¤½¤Î¾¡Íø¡¢Àï¸å¤Î¿·Ãá½ø¹½ÃÛ¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ò·ú¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î1949Ç¯¤À¡£¹³ÆüÀïÁè¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅÞÆÈºÛ¤À¤Ã¤¿Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤Î¹ñÌ±ÅÞ·³¤È¶¦»ºÅÞ·³¤¬ÆâÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¿¯¹¶¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¡£¶¦»ºÅÞ·³¤Ï¹ñ¶¦¹çºî¤Ë¤è¤ê¹ñÌ±ÅÞ·³¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¡¢¡ÖÈ¬Ï©·³¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£
ÀµÌÌ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ñÌ±ÅÞ·³¤À¡£¶¦»ºÅÞ·³¤â¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÓÂôÅì¤¬¡Ö¹³ÆüÀïÁè¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¤è¤¤¡£¤½¤ì¤è¤êÆâÀï¤Î½àÈ÷¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤»¤è¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÊý¤Ï¡¢Î×»þ¼óÅÔ¡¦½Å·Ä¤Ø¤Î¶õÇú¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¹¶·â¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶þÉú¤Ë¤è¤ëÏÂÊ¿°Æ¤Ë·¹¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ì±½°¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¶¦»ºÅÞ¤Î·³Ââ¤¬É½¤Ë½Ð¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤ÎÈ¬Ï©·³¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÆüËÜ·³¤Ë´ñ½±¤ò¤«¤±¡¢Àï²Ì¤òµó¤²¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏÀïÆ®¤¬¡¢1940Ç¯¤Î¡ÖÉ´ÃÄÂçÀï¡×¤À¡£1941Ç¯¤Î¿¿¼îÏÑ¹¶·â°Ê¹ß¤Ï¡¢ÊÆ±Ñ¤Ê¤É¤ÎÏ¢¹ç¹ñ·³¤â»Ù±ç¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÀï¤¤»Ï¤á¤¿¡£¹ñÌ±ÅÞ·³¤Ï¡¢ÊÆ±Ñ¤Î½õ¤±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1945Ç¯¤Î½ªÀï°Ê¹ß¡¢¹ñ¶¦¤ÎÆâÀï¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÏÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ò·ú¹ñ¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¹ñÌ±ÅÞ¤òÂæÏÑ¤ËÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀ¯¸¢¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹×¸¥¤òÁÊ¤¨¤ë¾å¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦Ãá½ø·ÁÀ®¤òÁÀ¤¦Ãæ¹ñ
10Ç¯Á°¡¢2015Ç¯¤Ë¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¼°Åµ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Åö»þ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤âÃæÂæ´Ø·¸¤Ë¤âÍ»ÏÂÅª¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÍ»ÏÂÅª¤Ê¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÇÏ±Ñ¶åÀ¯¸¢¤À¡£·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¹ñÌ±ÅÞ·³¤ÎÂàÌò·³¿Í¤ä¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÅö»þ¤ÎÁ°¼çÀÊ¡¦Ï¢Àï¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÀµÌÌÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¤¤¤È¡¢¶¦»ºÅÞ·³¤Î¸åÊý¤Î¥²¥ê¥éÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¹×¸¥¤ò¡¢Æ±Îó¤ËÉ¾²Á¤·¾Î¤¨¤¿¡£±Ç²è¤Î¡ØÉ´ÃÄÂçÀï¡Ù¤Ï2015Ç¯¤ËÉõÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤¬¹ÎÄêÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤ÏÆÈÎ©»Ö¸þ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÍêÀ¶ÆÁ¤¬½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹³ÆüÀïÁè¤ÏÃæ²ÚÌ±¹ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÀïÁè¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÀèÎ©¤Ä7·î7Æü¡¢ÆüÃæÀïÁèËÖÈ¯¤Îâº¹Â¶¶»ö·ïµÇ°Æü¤Ë¡¢¡ÖÉ´ÃÄÂçÀï¡×¤Î»³À¾¾Ê¤Ë¤¢¤ëµÇ°´Û¤ò¡¢½¬¶áÊ¿¤ÏË¬¤ì¤¿¡£½¬¶áÊ¿¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤³¤½¤¬¹³ÆüÀïÁè¤Î»ÙÃì¡ÊÃæÎ®ÅÖÃì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ´ÃÄÂçÀï¤Ç¤³¤½ÅÞ¤È¿ÍÌ±¤ÏÆüËÜ·³¤ÈÀï¤¦ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÄ°½°¤ÎÁ°¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ÌÀïÎ¬¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦Ãá½ø¤Î·ÁÀ®¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯9·î3Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢26¥õ¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÊÆ±Ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥¤¥é¥ó¤ò¡ÖÂçÊÑÆ°¤Î¿õ¼´¡ÊAxis of Upheaval¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¿õ¼´¹ñ¡ÊAxis powers¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀïÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»°¥õ¹ñ¤¬Æ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤ÀÅö»þ¡¢Ì¾¾è¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¡Ö¿õ¼´¡×¤ÏÊÆ¹ñ¤Ê¤ÉÏ¢¹ç¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¶Á¤¯¡£2002Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤¬Å¨ÂÐ»ë¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¤ò¡Ö°¤Î¿õ¼´¡Êaxis of evil¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¥ì¥Ã¥Æ¥ëÄ¥¤ê¤·¤¿¡£
ÆüÆÈ°Ë¤Î»°¥õ¹ñ¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¶¯¸¢»ØÆ³¼Ô¤Î²¼¤Ç¥Õ¥¡¥·¥º¥à¡ÊÁ´ÂÎ¼çµÁ¡ËÂÎÀ©¤òÁªÂò¤·¡¢Æ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤À¡£À¤³¦·ÐºÑÉÔ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ÑÊÆ¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê¶¯¹ñ¤¬ÊÝ¸î¼çµÁ¤ËÁö¤ëÃæ¡¢¿¢Ì±ÃÏ¤â»ñ¸»¤â¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢±ÑÊÆ¤ËÊï¡Ê¤Ê¤é¡Ë¤Ã¤Æ¸¢±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¹ñ¤Ë¿¯Î¬¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼çÆ³¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ë¤¢¤ë±ÑÊÆ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤ò²òÊü¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¤â¤Î¤Ë¼è¤êÌá¤¹ÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¨ØÁ¡Ê¤Æ¤¤¬¤¤¡Ë¿´¤òÊú¤¤¤¿ÊÆ±ÑÃæ¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÉõº¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤À¡£
È·»³¸µ¼óÁê¤Î¡Ö·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×»²²Ã
¡ÖÂçÊÑÆ°¤Î¿õ¼´¡ÊAxis of Upheaval¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤â¡¢À¾Â¦¤È¤Î¹Â¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢È¯¸À¸¢¤òµá¤á¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢¿ô½½Ç¯¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÂÐÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¸µÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÈ·»³Í³µªÉ×»á¤¬¡¢¤³¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²Îó¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ÖÇä¹ñ¹Ô°Ù¡×¤Ë±Ç¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢È·»³¤òÄÌ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¹ÎÄêÅªÉôÊ¬¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë»È¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸«Êý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼Ò²ñ¤ÏÈ¿Æü´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÇÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸µÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË¬Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÃæ¹ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó·¿¡×¤À¡£
¹³ÆüÀïÁè¤Î´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸À¤¦ÐúÑ´À¯¸¢¤òÆüËÜ¤Ï¡ÖËþ½£¹ñ¡×°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«ºî¤Ã¤¿¡£¾Õ²ðÀÐ¤È¤¿¤â¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿ÝêÀº±Ò¤Ï¡¢¡ÖÆîµþ¹ñÌ±À¯ÉÜ¡×¤òºî¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤òÃæ¹ñ¤ÎÀµÅý¤ÊÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÝêÀº±Ò¤òÅìµþ³«ºÅ¤ÎÂçÅì°¡¶¦±É·÷¹½ÁÛ¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
·³È¶¤Ç¤â¡¢ÃÊã²¿ð¡Ê°Âµ«ÇÉ¡Ë¡¢¸âÐÐÕÕ¡ÊÄ¾ÎìÇÉ¡Ë¡¢Ä¥ºîðÃ¡ÊÊôÅ·ÇÉ¡Ë¡¢ïå¼â»³¡Ê»³À¾·³È¶¡Ë¤éÆüËÜ¤òÍê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£ÝêÀº±Ò¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÇä¹ñÅÛ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¹¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤¬¡¢¿ôÇ¯Ã±°Ì¤ÇÊÑÅ¾¤¹¤ë¡£¾ï¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÇ°¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¾ÍèËÖ¶½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¹½¿Þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢½ÅÁØÅª¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«
¡Ø¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ù¤ÎÄêÅÀ´ÑÂ¬¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢ºÇÂç¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¡×
