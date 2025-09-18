執着のターゲットは、私で2人目だった。暴走ママ友の、繰り返される異常行動【ママリ】

「歴史は繰り返す」…過去にあったお気に入りママへの執着

この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。主人公のナナちゃんママが幼稚園で出会ったママ友との関係に悩みながらも、最終的に自分との価値観の違いを伝え、距離を置くまでを描いています。 自分が気に入っている物に「すてきね」と声を掛けられるのはうれしいですが、値段やどこで売っていたか、どんな有名人が同じものを持っていたか…など根掘り葉掘り聞いてこられるとちょっと気持ちが引いてしまいますよね。そうした「教えてちゃん」への質問を上手にかわす方法はあるのでしょうか？

主人公のナナちゃんママは、子どもが同じ幼稚園に通うジロウくんママからストーカーかと思うほど執着され、最近気持ちがお落ち込み気味です。一方、ナナちゃんママをロックオンしているジロウくんママには過去にも他のママに執着したことがあると分かります。





それはジロウくんのお姉ちゃんであるいち子ちゃんが幼稚園に通っているころの話。ジロウくんママが「いち子ちゃんママ」と呼ばれていたころのことです。当時、彼女はAさんというママがお気に入りになり、Aさんにしつこく話かけていくのですが…？

©abekawa.zunda

当時はいち子ちゃんママと呼ばれていたジロウくんママ。お姉ちゃんのいち子ちゃんが幼稚園のころにも、相変わらず他のママをロックオンして近づいていたようですね。自分のお気に入りや持ち物を褒められるのはうれしいですが、Bママが注意したように、あまり不躾にいろいろなことを聞くのはちょっと失礼にあたる場合もあるでしょう。



他人との距離の近づき方にはタイミングや話し方など気を付けるポイントがさまざまありますが、できればお互いに気まずくならないよう、上手に人間関係を築いていけると良いですね。そのためには相手に嫌な思いをさせないというのはとても大切な点なのではないでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）