「70万円」も安いトヨタ「“新”クラウン」に注目！ 全長4.7mちょうどいい「ハリアー」サイズの“スポーツタイプ”に「超お手頃」仕様が魅力！ 十分すぎる「新クラウンスポーツG」何が違う？

70万円も安い「G」 これで十分でしょ

トヨタは「クラウン」シリーズのうち、ミドルサイズSUV「クラウン スポーツ」は、シリーズ中もっともスポーティなデザインと、爽快な走りが特徴です。

このうち7月末には買い得な新グレードとして「G」が設定されました。どのようなモデルで、上級グレードとはどう違うのでしょうか。

「クラウンスポーツ」の手頃な「G」とは

【画像】超カッコイイ！ これが70万円も安い新「クラウンスポーツ」です！ 画像で見る（30枚以上）

2025年に登場70周年を迎えたクラウンシリーズは、現行型で通算16代目。クラウンの伝統を残しつつも、グローバルで展開されるモデルとなったほか、新たに4つのボディタイプを設定し、幅広いラインナップを誇ります。

このうちクラウンスポーツは、2023年11月に発売。「クラウンクロスオーバー」に続く16代目の第2弾モデルとして登場。「スポーツ」の名称の通り、シリーズ中ひときわスポーティなデザインとダイナミックな走行性能を持たせています。

ボディは5ドアミドルサイズSUVで、サイズは全長4720mm×全幅1880mm×全高1565mmで、ホイールベースは2770mm。トヨタ「ハリアー」と近いサイズを持ちます。

エクステリアには、最新の「ハンマーヘッド」モチーフのフロントフェイスに、抑揚のあるフェンダー造形を採用。リアはクラウンシリーズ共通の真一文字テールランプはあえて採用せず、かつての「クラウンアスリート」のような4灯式を備え、スポーティさを際立たせています。

足元は21インチの大径アルミホイールを備え、ダイナミックな走行性能を予感させます。

インテリアはクラウンシリーズに共通する、各機能を島のようにまとめた「アイランドアーキテクチャー」を採用。操作性と先進感を与えています。また上級モデルではレッド×ブラックのカラーリングを設定。スポーティさを引き立たせています。

パワートレインは、2.5リッターのガソリンハイブリッド（HEV）と、2.5リッターガソリンエンジンの高性能プラグインハイブリッド（PHEV）を用意。PHEVでは306馬力を発揮します。駆動方式は全車電動4WD「E-Four」です。

走行性能ではクラウンスポーツ専用の味付けとし、DRS（ダイナミックリアステアリング）やサスペンションを専用チューニング。接地感とレスポンスにこだわり、スポーツの名にふさわしい走りを実現しました。

先進安全装備としては、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を全車に標準装備。

衝突回避支援や車線逸脱警報、レーダークルーズコントロール、パーキングサポートブレーキ（PKSB）や運転状況の先読みアシスト「プロアクティブドライビングアシスト（PDA）」なども設定。

さらに高度運転支援の「トヨタチームメイト」も搭載。渋滞時支援やアドバンストパークなどで、運転の負荷低減を実現しました。

クラウンスポーツの価格（消費税込）は、HEVの「Z」が590万円から、PHEV「RS」が765万円からです。

2025年7月30日には、全ドアのスマートエントリー化や内装色の追加などを行った一部改良を実施するとともに、HEVの新グレード「G」が登場しました。

Zの下位モデルとなるGの価格は520万円で、Zよりも70万円よりも安価に設定され、非常に買い得感のあるモデルとなっています。

エクステリアはZと同等で、特に識別点はありません。

唯一ヘッドライトが異なり、Zではオートレベリング機能が装備されますが、Gではダイヤル調整のマニュアル式となるほか、ハイビーム時に照射範囲を切り替えるアダプティブハイビームが非搭載。通常のオートハイビームとなります。

ただし、これに伴うデザインの変更はありません。

いっぽう、インテリアはいくつか異なります、シート自体はZと共通のスポーツタイプですが、表皮を本革からファブリック×合成皮革のコンビシートに変更。フルレザーではないものの、質感の高いものとなっています。

また、助手席は手動調整式となり、シートのメモリー機能が省かれています。

インフォテイメントは12.3インチのディスプレイオーディオが備わるのは同一ですが、スピーカーが10個から6個に減少し、車載ナビ機能が省略。ただし、Apple CarPlayやAndroid Autoには対応し、スマホ連携でナビを使えます。

このほか、前席シートヒーター／クーラー、ステアリングヒーター、バックドアの電動機能、デジタルインナーミラーが装備されません。

先進機能はトヨタセーフティセンスで同一ですが、トヨタチームメイトは削除され、オプションでも選択できません。

カラーバリエーションも上級モデルと変わりありませんが、インテリアカラーはブラックのみとなります。

※ ※ ※

上級グレードと比較すると、やや各種装備はシンプルになっていますが、スポーティなデザインや走りなど基本的な部分は同じで、必要十分な内容です。

レザーシートではなくファブリックシートが好みな人や、先進機能は特に不要だという人にとっては、70万円の差は大きなメリットで、クラウンスポーツの走りを手頃に楽しみたいのであれば、十分良い選択肢になりそうです。