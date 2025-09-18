◆第３７回日本少年野球東日本選抜大会群馬県支部予選 ▽決勝 前橋桜ボーイズ９―２高崎ボーイズ＝６回コールド＝（９月７日、伊勢崎・セブンナッツスタジアム）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の各支部予選が行われている。群馬では前橋桜ボーイズが優勝。準優勝・高崎ボーイズ、３位の藤岡ボーイズと３チームが出場権を獲得した。

※ ※ ※

前橋桜は投打がかみ合い、２年連続の東日本選抜大会出場を優勝で飾った。「今は守りの野球ができている」と瀧澤敦史監督（５７）の言葉通り、投手陣がチームを引っ張った。先発左腕の阿久津は３回まで無失点投球。４回は「暑さと疲れで球が浮いた」と１死満塁のピンチに６番打者に２点タイムリーを許すも冷静にピンチを絶つ。５回からは右腕・齋藤央にスイッチ。「ストレートで押せた」と２回をぴしゃり。

打線は３回に９番・松井、１番・栗原の連続二塁打で先制。「（松井を）絶対にかえそうと思いっきり振りました」と栗原。４回無死一、二塁から小菅の送りバントが敵失を誘い、中継プレーも乱れ、打者走者・小菅も一気に生還。さらに２死一、二塁から河野が右中間へ２点三塁打で５点のビッグイニング。その後も加点し６回コールド勝ちだ。

６年ぶりに出場した昨年の本戦は２回戦敗退も、その経験を生かして１１年ぶりの春季全国出場につなげた。「東日本選抜大会では強豪と戦えるのが楽しみ」と指揮官。昨年、先輩たちが歩んだ“全国ロード”のさらなる高みを目指して。東日本選抜大会での上位進出が目標だ。

【前橋桜ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 栗原瑛、齋藤央侑、青木暖和、松井翔太、小川叶翔、瀬沼蒼史、北爪煌士、河野粋、齋賀孝一郎、阿久津塁気、岡龍弥、小菅珠輝、田中陽仁、橋本遼哉、齋藤知樹、渡辺悠月、齋藤琉衣、飯田彩翔、小澤一輝、多賀裕次郎

▽１年生 金子塁、上武彪斗、高橋湊、佐々木皇虎、野村琉汰