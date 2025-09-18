18日午前5時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。



九州北部地方では、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は19日朝にかけて四国の南まで南下する見込みです。



このため、福岡県では18日昼すぎにかけて、佐賀県では18日昼前にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や、雨雲が同じ所に停滞した場合、警報級の大雨となる恐れがあります。





福岡県と佐賀県では、18日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、18日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。18日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方50ミリ北九州地方50ミリ筑豊地方50ミリ筑後地方50ミリ■佐賀県南部50ミリ北部50ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）滝のように降る・ゴーゴーと降り続く水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険18日午前6時から19日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方100ミリ北九州地方100ミリ筑豊地方100ミリ筑後地方100ミリ■佐賀県南部100ミリ北部100ミリ土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後、発表される警報や注意報、最新の気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。