「ぐへっ！」猫写真家が捉えた「強烈パンチをくらう猫」衝撃的な瞬間

「今まで見たことない」「見ていて笑っちゃう」――あの糸井重里さんや黒柳徹子さん、藤あや子さんらも絶賛のベストセラー猫写真集『必死すぎるネコ』シリーズをはじめ、コミカルで愛おしい猫たちの決定的瞬間を収めた猫写真集を多く世に出し、話題を集めている猫写真家・沖昌之さん。

「カメラを持った人間がウロウロしているなんて、猫にとっては不自然極まりないこと」

怖がらせたり不安な気持ちにさせないようにと“猫中心”の配慮を欠かさない沖さんだからこそ、その撮影された写真には、厳しい環境下で暮らしていることから警戒心の強い外猫たちのイメージが大きく覆されるような、躍動感やユーモア溢れる生き生きとした猫たちの姿が映っています。

そんな沖さん、2025年9月19日〜9月24日までの間、北海道の富士フイルムフォトサロン 札幌にて【沖 昌之写真展「これネコ それネコ？」】を開催！

そこでFRaU webでは、昨年話題を集めた【沖昌之写真展「ネコなんです。」】で多くの猫好きの心をキュンとさせた、経緯深い猫たちの写真とそのエピソードをインタビューのうえ、お届けします。

顎に一撃！ 仔猫のナイスパンチの瞬間

「これでもくらえ！」

「ぐへっ！」

この写真は香川県の佐柳島（さなぎじま）という猫島で撮影した1枚。ちょうど恋の季節で、メスの仔猫がオスをパンチしている瞬間を捉えたものです。

この日は、まだ1歳にもなっていないのかな？という幼いメスの後ろを、3〜4歳くらいのオスが交尾したい、とずっとついて回っていたのですが、このメスがまだ幼すぎてオスの目的をよく分かっていない様子で。

遊んでくれてんのかな？ と思ったらそうでもないし……じゃあちょっと離れよう、って感じやったんでしょうね。

オスが近づいてきて少しじゃれ合ったかと思ったら、「何か違うな……」みたいな感じでメスがタタタタ……ってどこかに行くんです。それでもずっとこのオスは諦めずにメスの後ろをついて行っていて。

途中でメスが毛づくろいしたりするんですけど、その時もオスはじっと待っていたりして、なかなか紳士なんですよね（笑）。

近づいては離れてを繰り返すそんな2匹の様子を、「あぁ、恋の季節やなぁ」と思いながら僕は一日中眺めていました。

「何か起こったら面白いのになあ」と思いつつ、そんなことはなかなか起こらず、「もうさすがに何も無いか……」とカメラも下に降ろして、ただただ2匹を見ていたんです。

そうしたら、しばらくしてオスが何だか“ただならぬ気配”でメスの方に近づき始めたんです。

直感で「あ、これはなんかある！」と思って、もうカメラを構える余裕もなく、ノールックで「この辺かな？」というあたりに向けてシャッターを切ったら、ちょうどパンチが……（笑）。オスがいざ飛びつこう！としたところをメスが嫌がって左手でカウンターパンチをくらわせている瞬間でした。

改めて後から見返してみたら、メスからのパンチをくらってオスの舌がペロッと出ているんですよね（笑）。ちょうど三角形のように佐柳島から見える有名な小島を背景に、「本当に綺麗にパンチが入ったんやね……」という躍動的な1枚が撮れて良かったな、と記憶に残っています。

