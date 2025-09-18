お笑いコンビ「NON STYLE」の石田明（45）が17日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。娘たちと一緒に寝なくなった理由を明かした。

この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。

石田は8歳の双子と5歳の三女と娘3人を育てるパパ。「子供に言われた一言」のトークテーマで「僕ね…いびきが凄いんすよ…」と明かした。

娘たちと一緒に寝ると「小さい頃は全然大丈夫だった」ものの「だんだん大きくなってきて…いびきの被害に悩まされてるのか…」と迷惑をかけていることが分かった。

それは「朝、リビングに行ったら、子供たちが“隣でライオンが寝てるのかと思ったよ”とか“隣で恐竜が寝てるかと思ったよ”って例え合戦が始まってる」と、自身のいびきについて“クレーム”を言っていたという。

さらに「例え合戦が始まってる中、もう何か尽きたのか3人とも黙った。めっちゃ黙って、結構時間がたってからボソッと言ったのが“高速道路のトンネルに窓開けたまま入ったのかと思ったよ”って」と心を折られた。

この言葉により「これをキッカケに一緒に寝るのは良くないのかなと。寝てはくれるんですけど、迷惑かけてんのかなと思って別で寝るようになってる。寝かしつけしてから違うところに行く」と振り返った。