ムード歌謡グループ・純烈のリーダー・酒井一圭が１７日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・ＴＨＥ ＡＬＦＥＥの高見沢俊彦からの衝撃プレゼントを披露した。

酒井は「放送終了後、高見沢さんが私に

高・酒井くん！

酒・お疲れ様でした！

高・渡したいものがあるんだ

酒・マジですか！？

けど先輩（観覧の皆さんに）純烈これからもう一曲あるんです

スタッフを向かわせます

高・渡しておくよ

酒・ありがとうございます！」と経緯を説明。「新宮さんが受け取ったプレゼントがこちら」と記し、ウルトラマン風の衣装に身を包んだ高見沢が大きく描かれた、１５年に発売された特撮ショートムービー「激闘バトル！ウルトラマンタカミー」のパッケージを公開した。

「ウルトラの超能力を授けられた勇者『タカミー』が変身する光の巨人、『ウルトラマンタカミー』が地球の平和を守る！」という内容の本作。酒井は「キター！！ウルトラマンタカミー！！先輩、ありがとうございます」と感謝していた。この投稿にファンからは「名作なので是非見てください（笑）」「感想楽しみにしてます」などの反応が寄せられている。