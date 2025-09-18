新婚当初の思い出を、Ｘに投稿した「ゴリアテの母」（@BJhYyGzcGOyK3pT）さんのポストが話題になっています。



【写真】妻の返しは？伝説のすべらない話

ーーー



新婚の時



夫「結婚したし、お互いの呼び方変えない？』

妻「…どんな？」

夫「俺、『お前』って呼びたいんだよね。漢って感じするじゃん？」

妻「…慣れるかな」

夫「大丈夫だって。先は長いんだし」

妻「わかった。オイ、お前早く風呂入れや」

夫「待てよ」



これ、姉妹で集まった時に姉達にせがまれる滑らない話



ーーー



「お互いの呼び方変えない？」と、旦那さんは言っているので、ゴリアテの母さんは何も間違っていないと、思わず吹き出した人多数で、ポストは１１００万回以上表示されて、８.９万を超える「いいね」がつきました。



「お前」呼びをしようとする人は多いのか、同じように撃退？した人たちからのコメントも集まっています。



「うちの夫は、お前呼びを間違えて『お前さま』と言ってしまい、『戦国か！』と秒で返され、以後、○○殿&○○の方で5年通しました。(○○は地名)」



「うちも初めて『お前』と言われた日から夫を『お前』と呼ぶようにしました 同い年だし」



「うちもお前って言われるから、お前って呼び返したら『誰に言ってんの？』って言われたから『お前だよ』って言ったらキレ散らかしてた。

なんでお前が私のこと呼ぶ時は良くて、私がお前を呼んだらいけないの？何が違うの？って真顔で聞いてから、お前って呼んでも切れなくなった。そうじゃない」



「それな お前と呼ばれる覚悟がないやつがお前呼びするんじゃねぇぞ？っていうやつね！」



「夫婦対等だからこれが正解なんだよね笑」



「うちの旦那も新婚の頃、何度か私を嬉しそうに『お前』て呼んだなぁ

旦那は大変聞き分けがいいので、その後2度と呼ぶことはなくなりましたが

あの『お前呼び』憧れ感なんなん」



ゴリアテの母さんは旦那さんとのやり取りのあと、どうなったのでしょうか。お話を聞きました。



──「待てよ」のあとは、どうなったのですか？



とりあえず「相手を敬えなくなったら、関係はどちらかの我慢の上に成り立ってしまうよ」と話し、お互いに違和感のないそれまでの呼び方に戻しました。



──平和な解決でよかったです！ 私もポストを読むたびに笑ってしまうのですが、ご姉妹に何回話してもウケるのですね。



うちは４姉妹なのですが、毎年の正月、お盆、芋掘り、あとは誰かの葬式で集まった時にかれこれ１０年くらい、姉妹に「すべらない話」を披露していますが、私だけではなく各々話を持っているのでお互いの定番からとっておきを出し合っては満足して解散します。



──ご姉妹で楽しいネタをお持ちなのですね（笑）。普段から、おもしろい話をＸで共有されています。



私は人が笑ってくれるのが大好きなんですよね。職場でもスタッフ一人一人に1日1笑いでもして欲しくて、笑かしながら働いています。それがスタッフの精神的な部分の支えになり、患者様に対して心からの笑顔を備えた対応のベースになり、パフォーマンスを向上させる事に繋がると思っています。

（※ゴリアテの母さんは師長さんです）



──なるほど。Ｘでも１笑いを目指されている？



ありがたい事にたくさんの方々にポストを見ていただき、その方々の「笑ったよ」「お茶吹きました」「コーヒー吹きました」「鼻水出ました」というリプをいただきます。その中にはその日良いことだけじゃなかった方もいると思いますが、おこがましいながらも少しは気持ちを上に引っ張り上げるお手伝いになったかなと嬉しくなります。



──ゴリアテの母さんも、楽しい話で気持ちをあげているのですか？



自分の中のモヤモヤや嫌な気持ちになった事があれば、それを笑いに変えてポストします。みんなが笑い飛ばしてくれる事もあり、毎日強い気持ちで前を向けるように、支えていただいている気持ちです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子）