下越では１８日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。



１８日午前７時現在、以下で警報が発表中です。

＜大雨・洪水警報＞

新潟市、村上市、新発田市、胎内市、聖籠町



＜大雨警報＞

関川村・三条市



新潟県では１８日夜のはじめ頃にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。



新潟地方気象台が１８日午前５時３４分に発表した「大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報」によりますと、１８日は前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。





前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、新潟県では１８日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。下越では警報級の大雨となっている所があります。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる地域が広がる可能性があります。■雨の予想１８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ５０ミリ中越 ４０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ４０ミリ１９日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １００ミリ中越 １００ミリ上越 １００ミリ佐渡 １００ミリ新潟県では１８日夜のはじめ頃にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。