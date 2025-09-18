俳優の城田優が１６日、自身のインスタグラムを更新。同じく俳優の志尊淳との密着ショットを公開した。

城田は志尊のオフィシャルファンクラブイベント「『Ｓ．Ｓ．Ｊ』本日の最終公演にお邪魔してきました」と報告し、顔を寄せ合ったツーショットを公開。「僕なりに、彼が普段ファンの皆様の前ではあまり出さないような、愛おしい弟感溢れるムーブや、悪ふざけばっかりしてる僕と一緒になってふざけて散らかして爆笑している姿（これはいつも通りか笑）をお見せしようと意気込んでいましたが、結果的には彼と、そして彼のファンの皆様と、ただただ楽しく平和な時間を過ごしてしまいました。笑」と振り返った。

続けて、「僕が３０歳の時、サプライズで僕のファンミに登場してくれたあの時から１０年。あの頃はまだ『城田さん』呼びで、めちゃくちゃ敬語だったなぁ笑」と回顧。「あれからこんなにも仲を深め続けてこられたことを心から幸せに思います。」と記した。さらに、「正義感が強く、仕事に対しても家族や仲間、そしてファンの皆様に対しても、真摯に向き合っている彼の心の中にある大きな愛に、僕は何度も救われてきました。淳ちゃん、本当にありがとう」と感謝をつづった。

この投稿にファンからは「最高に素敵なツーショット」「ラブラブ羨ましいです」「ホントの兄弟みたい」などの反応が寄せられた。