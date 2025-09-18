タレントの若槻千夏（41）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。芸能界で一番ファンな俳優を明かした。

この日のゲストで俳優の小泉小太郎が、キュンとしたことはあるか？と聞かれ「若槻千夏ちゃんが、“あ、孝太郎さんに会えた、うれしい！”って言って、ぱっとエレベーターに乗ってきたんですね。それはキュンとしましたね」と語った。

それを聞いた若槻は「え〜、やってる！」と笑顔を見せた。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「それ言った記憶あるの？」と聞かれた若槻は「めちゃくちゃあります」とし「私、芸能界でお会いした中で、一番ファンなのが孝太郎さん」とし「だから、孝太郎さんと会いたくてバラエティーやっているんです」と明かした。

この日小泉は、映画館デートの途中で苦手なジャンルだと途中で出てきてしまうとか、ディズニーランドでは「並ぶのが嫌」と、別行動で台本を読んでいるなど、女性陣から批判の声が上がったが、若槻は「バラエティー的には“ないですね”って言って欲しいんだと思うけど、本当に孝太郎さんがそれならそれでいいんです、私は。本当に素敵」と、全面的に受け入れると宣言すると、小泉も「うれしい」と答えていた。