井上清華アナ“忘れられない旅行”明かす「高校の卒業旅行。女の子4人で行ったけど…」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、9月18日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“忘れられない旅行”について語った。



この日、小山内鈴奈アナから「井上さんは“忘れられない旅行”ってありますか？」と聞かれた井上アナは「私は、高校の卒業旅行。沖縄に、仲の良い女の子4人で行ったんですけど…」と答える。



その卒業旅行は「まず、旅行の手配を初めて自分たちでするわけですよ。お互いイライラして、ケンカして、『やってよ！』『なんでやらないの！？』とか言って」と、準備の段階で揉めたそう。



それでも「仲直りして行ったら、3日間ともずっと雨で。ダイビングも雨で…。写真全部傘でしたけど…なんかそれがすっごく面白くて、爆笑してました」と、逆に忘れられない青春の思い出になったと語った。