陰陽のバランスを整える！ 薬膳初心者でも取り入れやすい食材とは【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

「薬膳」を初めてとり入れる人におすすめの食材

とろろ料理でお手軽薬膳

胃と腸の健康に欠かせない食材や食事法などを紹介します。まずは薬膳料理です。薬膳とは東洋医学の『薬食同源』の考えに基づき、食材の薬効を生かしながら健康維持や病気の予防・改善をめざす料理のこと。個人の体質や体調、季節に合わせた、食材選びや調理法を工夫する点も特徴です。

薬膳では体を冷やす食べ物を「陰性」、あたためる食べ物を「陽性」としています。体に熱がこもりやすいときは「陰性の食材」、冷え性の傾向がある方は「陽性の食材」をとることで体をニュートラルな状態に保てるのです。

胃や腸の調子を整える食材としては、

● 消化を助ける（大根、しょうが、白身魚など）

● 胃腸を温める（にら、かぼちゃ、クミンなど）

● 胃粘膜の保護（アスパラガス、キャベツなど）

といった視点で、それぞれに適した食材が挙げられています。さらに詳細な食材に関しては、この後の本章で紹介しますが、私がよくおすすめするのは胃腸の万能薬である「長いも（とろろ）」です。「とろろ蕎麦」「麦とろご飯」「お好み焼き」など、メニューも豊富で手軽に味わえるものばかり。これも立派な薬膳料理といえるでしょう。

こうして日々の食事に１品でも２品でも、胃と腸にやさしい食材を意識して取り入れる。そんな一歩から薬膳をはじめてみてはいかがでしょうか。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話』著：福原 真一郎