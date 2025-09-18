電源が入らなくなった2つ折りの携帯電話、いわゆる「ガラケー」を再起動させ、写真やメールなどをよみがえらせるイベントが、福岡県那珂川市で行われました。使えなくなってもなかなか捨てられない「ガラケー」には、それぞれの人生の大切なページが刻まれていました。

福岡県那珂川市で14日に行われた「おもいでケータイ再起動」。使えなくなった「ガラケー」を復活させて、思い出の写真やメールに再会してもらおうというもので、KDDIが全国で行っている取り組みです。

福岡県大野城市から訪れた女性の「ガラケー」には、きれいなデコレーションシールが貼られていました。



■スタッフ

「ご自身で貼られたんですか。」

■訪れた人

「はい。」

■スタッフ

「はやりましたよね、昔。」



およそ20年前、「ガラケー」にラインストーンなどを付けて飾る、いわゆる「デコる」ことが流行していました。

そんな「ガラケー」ですが、現在使えない原因の多くは、バッテリーの充電機能が停止しているためです。専用の機械を使って充電機能を回復させれば「ガラケー」は息を吹き返します。



■訪れた人

「すごいですね。諦めていたのに。」



劣化したバッテリーでは、再起動してもわずかな時間しか電源がもたないため、思い出の写真をプリントしてもらえるサービスもあります。女性が選んだのは孫の写真でした。



■訪れた人

「今、中学2年生になる。何を撮ったか覚えていなかったのですが、写真を見たらいろいろな思い出が。きょう、幸せ感がある。自分も写っているけれど若かったんだって。」

こちらの女性が持ち込んだのは、母が使っていた2台の「ガラケー」です。



■訪れた人

「よく母から借りて私がいろいろな所を撮っていたので、そんな写真が残っていたらうれしいなと。携帯を使っていた頃の実家は取り壊したので、その頃の写真が残っているかもしれないので。」



「敬老の日」に合わせて、母に写真をサプライズでプレゼントしようと考えていました。



■スタッフ

「電池に熱が来ているのですが、エラーになっちゃうね。」



しかし、バッテリーの膨張などが原因で、2台とも電源がつきませんでした。



■訪れた人

「心の中に思い出は残っているので。形にできなくて残念ですが仕方がないですね。」



バッテリーの劣化や本体の故障などで、再起動しない場合もあります。当時の「ガラケー」の生産はすでに終了しているため、部品の交換は難しく、このイベントが最後の頼みの綱でもあります。

山口県からこのイベントのためにやって来たこちらの男性は、「ガラケー」で撮った写真に特別な思いがあるといいます。



■男性

「仕事で悩んでいた時があって。車で日本一周した時の写真がどちらかに入っているので、ちょっと思い出してみたいなと。」

■ガラケー

「ピロピロピロ。」

■男性

「入りました。」

■スタッフ

「出ました？おめでとうございます。」

■男性

「すごい。感動します。直線の道。間違いない、これ北海道ですね。」



よみがえってきたのは、人間関係に悩んでいた20代の頃、リフレッシュのために旅に出たおよそ3か月間の記憶です。この旅が人生のターニングポイントとなり、その後、結婚し2人の子どもにも恵まれました。



■男性

「この先もいろいろ、子育てにしろ悩むと思いますが、この画像を見て、当時を振り返って頑張ってみようかなと思います。」



「ガラケー」に残る大切な思い出は、人の心をも再起動させていました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月15日午後5時すぎ放送