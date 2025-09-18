意外と知らない？ サッポロビールの「★」マークの起源とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

サッポロビールの「★」マークの起源

低温での発酵・熟成に最適な気候

「サッポロビール」の起源は、その名のとおり札幌にあります。

きっかけは明治４年（1871）、お雇い外国人だった米国の化学者、鉱山技師のトーマス・アンチセルが北海道で野生のホップを発見し、開拓使にホップ栽培を提案したことでした。

その後、開拓使は麦酒醸造所を東京に建設する計画を進めていましたが、開拓使官吏の村橋久成は、ビール造りには低温で発酵・熟成させる必要があることを知り、「氷雪が豊かな北海道こそビール造りに適している」と主張。これが認められ、明治９年（1876）、札幌に開拓使麦酒醸造所が設立されました。

そして明治10年（1877）北海道初のビール、冷製「札幌ビール」が東京で発売。サッポロビールのシンボルである星のマークは、開拓使が掲げていた「北辰旗」に描かれていた五稜星を受け継いだものです。この五稜星は、北極星（北辰）をモチーフにしたもので、創業当初からラベルに使用されてきました。

その後、明治15年（1882）の開拓使廃止にともない、開拓使麦酒醸造所は農商務省の所管となり「札幌麦酒醸造所」と改称。さらに明治19年（1886）に大倉喜八郎に払い下げられ、その翌年に、前出の大倉、渋沢栄一、浅野総一郎ら当時を代表する実業家が参画し、現在のサッポロビールの前身「札幌麦酒会社」が設立されました。

酒造りに適した北海道の気候と風土

北海道の寒冷な気候と、豊富で良質な水資源や農産物は酒造りに適しており、ビールのほかウイスキーやワイン、日本酒などの生産も盛んです。

ビール

サッポロビールのほか、アサヒビールやキリンビールも北海道に工場を構えています。また、平成6年（1994）の酒税法改正にともない誕生した日本初のクラフトビールの一つは、北見市の「オホーツクビール」でした。

●昭和62年（1987）に開館したサッポロビール博物館（札幌市）。建物は明治23年（1890）の竣工。

日本酒

北海道の冷涼な気候は日本酒造りに適しており、清涼な水や酒造好適米にも恵まれていることから多くの蔵元があります。「上川大雪」「三千櫻」「千歳鶴」「国士無双」「男山」「國稀」など人気ブランドも多数。

●日本最北端の酒「國稀」で知られる、明治15年（1882）創業の国稀酒造（増毛町）。

ウイスキー

「日本のウイスキーの父」と称される竹鶴政孝が、寿屋（現在のサントリー）から独立してニッカウヰスキーの拠点としたのが余市町でした。道内にはほかにも、サッポロウイスキーや馬追蒸溜所など多くの蒸溜所があります。

●ニッカウヰスキー余市蒸溜所。蒸溜塔ほか10建造物が国の有形文化財・北海道遺産に登録されている。

ワイン

北海道の気候はワインの原料となるブドウの栽培にも適しているため、ワイン造りが盛ん。2000年代以降、北海道ではワイナリーが年々増えており、2025年2月時点で71カ所と、10年前の約3倍にまで増加しています。

●池田町ブドウ・ブドウ酒研究所（いけだワイン城）。研究所は昭和37年（1962）に日本初の自治体ワイナリーとして設立された。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修：和田 哲