「9月1日に取り調べを受けたあと、『女の子を触った』というのは母親の私にも白状しました。『神に誓って最後まではしてない』とも……」──憔悴した様子で記者にこう打ち明けるのは9月14日、不同意わいせつの疑いで逮捕された石田親一容疑者（45）の母親だ──。【前後半の前編】

男は犯行当時、”やる気スイッチ”のCMなどで広く知られる学習塾「スクールIE」の教室長だった。キー局社会部記者が解説する。

「容疑者はことし3月と5月、東京都内の教室内で女子生徒の胸を下着の上から触るなどした疑いがもたれています。捜査関係者によると、この塾は1対1、もしくは1対2の個別指導の形式で授業を行なっており、当時容疑者は他の講師や生徒がいない状況で女子生徒を担当していた。

取り調べに対し、『下着の上からは触っていない』と容疑を一部否認していますが、『生徒がなにも言わなかったのでエスカレートした。3月頃から10回ほど行為を繰り返した』とも話しています」

男は「スクールIE」に20年以上勤めるベテラン講師だった。塾の公式サイトでは、微笑む容疑者の顔写真とともに、自身の教育方針について「お子さまのやる気を引き出し伸ばすこと」などと語っていたことも確認できた（現在は削除済み）。

“教室長”という役職もついたベテラン講師が逮捕されたことを受け、塾の運営会社も対応に追われている。男が勤めていた「やる気スイッチグループ」の広報に電話で問い合わせると、動揺した様子で「重大な事態と受け止めており、被害に遭われた生徒と保護者、そして通っている生徒と保護者のみなさまに深くおわび申し上げます」と回答があった。

行為のきっかけについては「授業をしていたら、たまたま胸に手が当たった」（前出・キー局記者）とも供述している容疑者。なぜこのような事件を起こしたのか──。

9月16日、NEWSポストセブンは容疑者の自宅へと向かった。インターホンを鳴らすと、玄関先に現れたのは冒頭の母親。初めは言葉少なだったが、次第にその胸の内を明かし始めた。

母親が語る逮捕までの一幕

容疑者の母親は記者に、「私が親一の母です。どうぞ中に入ってください」と自宅へ招き入れてくれた。

「事件を知ったのは、今月に入ってからです。それまでは何も聞かされていません。9月1日の朝、私も息子も寝ていたんだけど、突然警察が3〜4人来て。2階にある息子の部屋をガサガサあさり始めて、『これはただごとじゃない』と思いました。警察はもちろんなにも教えてくれないし、息子に問い詰めても黙りこくったままで。

30分くらいして捜索が終わると、息子は取り調べのため、警察署に連れて行かれました。帰ってきたのは15時くらいですね。『仕事があります』と警察に伝えたら、帰してくれたそうです」

その後、事情を知った母親は息子を問い詰めたという。

「『お前、婦女暴行したの？』って聞いたら、『そんなことしないよ』って。それで、『塾終わりに（生徒を）つけ回したのか』とも尋ねたら、『しないよ。22時まで働いているし、そんなことするわけない』と。

ですが、手を触ったり太ももを触ったりというのは、私にも白状しました。やったのは1人だけみたい。問い詰めると、『普段から仲良いから。本人も嫌がらなかったしやっちゃった』と答えたんで、私は『バカもの！』と叱ったの。あと、『神に誓って最後まではやってない』とも言い訳していたわ」

容疑者は母親と2人暮らしだった。父親はすでに他界し、6年前に脳の病気を患った母親を助けながら実家で生活していたようだ。

「私は買い物には行けないから、買い出しはいつも行ってくれています。たまには料理も作ってくれていました。息子は仕事をして、買い物をして帰ってくるという生活をずっとしていた。

本当に子どもが好きで、（生徒の）お願いがあれば休みの日曜日でも指導をするような子でした。親が言うのもなんですが、人間的にはすごく子どもが好きで優しい子なの。だから、事件について聞いた時は腰が抜けるほどビックリしました」

終始、申し訳なさそうな様子で話す母親。事件についての質問を終えると、「実は結婚しようとしていた時期があって……」と漏らすのだ。

