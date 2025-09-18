【手軽にエスニック】ナンプラーを使ったおすすめレシピ10選〜初心者でも試しやすい料理が揃う
タイ料理やベトナム料理でお馴染みのナンプラー。手軽にエスニックな味が楽しめる調味料ですが、「使い方が難しそう…」と、手を出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ナンプラーを使ったおすすめレシピ10選をご紹介します。
炒め物やサラダ、蒸し料理など、バリエーション豊富。ナンプラー初心者さんでも取り入れやすいレシピばかりなので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
■【副菜から主菜まで】ナンプラーを使った人気レシピ3選
漬け汁にオイスターソースとナンプラーの旨味が加わり、いつもとはひと味ちがう煮卵が楽しめます。冷蔵庫で数日保存できるので、作り置きにもおすすめ。ご飯のおかずだけでなく、麺類の付け合わせにも使えますよ。
箸休めにぴったりな、ピリ辛で香ばしいきんぴらレンコンです。サクサクとしたレンコンの食感と、ナンプラーのコラボがたまらないおいしさ。ハチミツを加えることで調味料がよくからみ、照りが出ます。辛味が苦手な方は、赤唐辛子を省いて作ってくださいね。
いつもの豚肉炒めにナンプラーをプラスすると、本格的なアジアンテイストに早変わり。独特の風味が食欲をそそり、ご飯のおかわりが止まりません。中華麺にかけるアレンジも最高です。
■【初めてでも大丈夫！】ナンプラーを使ったおすすめレシピ7選
シャキシャキの野菜×つるんとした春雨のサラダです。ピリッと甘辛いスイートチリソースに、ナンプラーの風味が合わさって後を引きます。冷蔵庫で少し冷やしてから食べると味がなじみ、おいしさ倍増です。
レンジ調理で洗い物が少なく、忙しい日でもササッと作れる一品です。タラは塩を振って時間をおいてから水気を拭き取れば、臭みが取れます。シメジのほか、お好みのキノコを使用してもOKです。
バジルとナンプラーが香る炒め物。空芯菜は茎→葉の順に時間差で炒めるのがポイントです。ジューシーなトマトとシャキッとした空心菜、ふんわり卵が絶妙なハーモニーを奏でます。色味がきれいで食卓が華やぐのも、うれしいですね。
シャキシャキとした長芋がアクセントになった炒め物です。ちょい足ししたナンプラーはほんのり香る程度なので、ナンプラー初心者さんでも挑戦しやすいですよ。ベーコンの塩気があるため、仕上げの塩コショウは味見をしながら少しずつ振るようにしましょう。
小房に分けたブロッコリーに調味料をかけて電子レンジで加熱すれば完成します。桜エビの香ばしさと、ナンプラーの旨みがブロッコリーと見事にマッチ。ついつい箸が進む一品です。お酒のおともにも◎。
牛肉と野菜をふんだんに使うボリューム満点なサラダ。牛肉の下味と調味料にナンプラーを使用するため、アジアンテイストを堪能できます。赤唐辛子のピリッとした刺激とレモンの酸味がよく効いていて、口の中で爽やかな辛さが広がりますよ。
香ばしく炒めたニンニクにナンプラーの風味がからみ、エビのプリッとした食感を一層引き立てます。仕上げにレモンをキュッと搾れば、爽やかな酸味がアクセントに。パクチーを添えれば、アジアンテイストがグッと深まり、本格的な一皿に仕上がります。
■ちょい足しで味変！ いつもの料理が新鮮に
ナンプラーは、少し加えるだけで料理の味がグッと引き締まる万能調味料。エスニック料理はもちろん、パスタや焼きそば、さらには卵かけごはんなど身近なメニューにもよく合います。
少量サイズも販売されているので、まずは気軽に取り入れてみては？ 新たなレパートリーを開拓できますよ。
(Lily-bono)
■【初めてでも大丈夫！】ナンプラーを使ったおすすめレシピ7選
スイートチリソースとナンプラーのエスニック風春雨サラダ
シャキシャキの野菜×つるんとした春雨のサラダです。ピリッと甘辛いスイートチリソースに、ナンプラーの風味が合わさって後を引きます。冷蔵庫で少し冷やしてから食べると味がなじみ、おいしさ倍増です。
エスニック風タラのレンジ蒸し
レンジ調理で洗い物が少なく、忙しい日でもササッと作れる一品です。タラは塩を振って時間をおいてから水気を拭き取れば、臭みが取れます。シメジのほか、お好みのキノコを使用してもOKです。
気軽にエスニック！ 栄養満点トマトと空芯菜の卵炒め
バジルとナンプラーが香る炒め物。空芯菜は茎→葉の順に時間差で炒めるのがポイントです。ジューシーなトマトとシャキッとした空心菜、ふんわり卵が絶妙なハーモニーを奏でます。色味がきれいで食卓が華やぐのも、うれしいですね。
小松菜と長芋のエスニック炒め
シャキシャキとした長芋がアクセントになった炒め物です。ちょい足ししたナンプラーはほんのり香る程度なので、ナンプラー初心者さんでも挑戦しやすいですよ。ベーコンの塩気があるため、仕上げの塩コショウは味見をしながら少しずつ振るようにしましょう。
桜エビとブロッコリーのナンプラー蒸し
小房に分けたブロッコリーに調味料をかけて電子レンジで加熱すれば完成します。桜エビの香ばしさと、ナンプラーの旨みがブロッコリーと見事にマッチ。ついつい箸が進む一品です。お酒のおともにも◎。
牛肉の辛いサラダ
牛肉と野菜をふんだんに使うボリューム満点なサラダ。牛肉の下味と調味料にナンプラーを使用するため、アジアンテイストを堪能できます。赤唐辛子のピリッとした刺激とレモンの酸味がよく効いていて、口の中で爽やかな辛さが広がりますよ。
エビのナンプラー炒め
香ばしく炒めたニンニクにナンプラーの風味がからみ、エビのプリッとした食感を一層引き立てます。仕上げにレモンをキュッと搾れば、爽やかな酸味がアクセントに。パクチーを添えれば、アジアンテイストがグッと深まり、本格的な一皿に仕上がります。
■ちょい足しで味変！ いつもの料理が新鮮に
ナンプラーは、少し加えるだけで料理の味がグッと引き締まる万能調味料。エスニック料理はもちろん、パスタや焼きそば、さらには卵かけごはんなど身近なメニューにもよく合います。
少量サイズも販売されているので、まずは気軽に取り入れてみては？ 新たなレパートリーを開拓できますよ。
