タイ料理やベトナム料理でお馴染みのナンプラー。手軽にエスニックな味が楽しめる調味料ですが、「使い方が難しそう…」と、手を出せずにいる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ナンプラーを使ったおすすめレシピ10選をご紹介します。炒め物やサラダ、蒸し料理など、バリエーション豊富。ナンプラー初心者さんでも取り入れやすいレシピばかりなので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

エスニック風味！ オイスターソースの半熟煮卵







【材料】（作りやすい量）



卵 6個

塩 少々

<調味料>

酒 200ml

しょうゆ 100ml

砂糖 大さじ 2

オイスターソース 大さじ 2

ナンプラー 大さじ 1



【下準備】



1、鍋に卵、かぶるくらいの水、塩を入れて、火にかける。中火で11〜12分ゆでたら、流水で冷やし、殻をむく。







【作り方】



1、小鍋に＜調味料＞の材料を入れて火にかけ、沸騰したら卵を入れて弱火にする。2分ほど煮たら火を止め、煮汁ごと保存容器に入れる。







【このレシピのポイント・コツ】



冷蔵庫で4〜5日はもちます。



使うたびに酒を少し加えるともちが良いです。



レンコンのナンプラー炒め







【材料】（2人分）



レンコン 5~6cm(100g)

白ネギ 10cm

赤唐辛子(刻み) 1/2本分

サラダ油 大さじ 1

ハチミツ 小さじ 1

ナンプラー 小さじ 1/2~1



【下準備】



1、レンコンは皮をむき、幅2〜3cmの輪切りにして水に放つ。白ネギは粗みじん切りにする。







【作り方】



1、フライパンにサラダ油と白ネギ、赤唐辛子を入れ、中火にかける。良い香りがしてきたら、水気をきったレンコンを加えて炒める。







2、レンコンが透き通ってきたら、ハチミツとナンプラーを加えてからめ、器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



辛みが苦手な方は、赤唐辛子は入れないでください。



ナンプラーを使って豚肉炒め 意外と簡単に作れる







【材料】（4人分）



豚バラ肉(薄切り) 300g

<下味>

酒 大さじ 1

ナンプラー 小さじ 2

しょうゆ 小さじ 1

片栗粉 大さじ 2

ショウガ 1片

ニンニク 1片

赤唐辛子(刻み) 1本分

水煮タケノコ 1/2~1本

チンゲンサイ 1株

ピーマン 2個

<調味料>

酒 大さじ 1

砂糖 大さじ 1

ナンプラー 大さじ 1

しょうゆ 小さじ 1

塩 少々

ゴマ油 大さじ 2



【下準備】



1、豚バラ肉は食べやすい長さに切って＜下味＞をもみ込み5分置く。







2、ショウガは皮をむいて薄切りにし、ニンニクは薄切りにする。



3、水煮タケノコは食べやすい大きさに切る。



4、チンゲンサイは葉と茎に切り分け、きれいに水洗いして食べやすい大きさに切る。



5、ピーマンは縦4つに切ってヘタと種を取り、ひとくち大の乱切りにする。



【作り方】



1、豚バラ肉に片栗粉をからめる。中華鍋にゴマ油大さじ1.5とショウガ、ニンニク、赤唐辛子を入れて強火にかけ、香りが立ってきたら豚バラ肉を炒めいったん取り出す。







2、中華鍋に残りのゴマ油大さじ1/2を入れて、水煮タケノコ、チンゲンサイ、ピーマンを炒め(1)の豚バラ肉を戻して炒め合わせ、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。







スイートチリソースとナンプラーのエスニック風春雨サラダ

エスニック風タラのレンジ蒸し

気軽にエスニック！ 栄養満点トマトと空芯菜の卵炒め

小松菜と長芋のエスニック炒め

桜エビとブロッコリーのナンプラー蒸し

牛肉の辛いサラダ

エビのナンプラー炒め

■【副菜から主菜まで】ナンプラーを使った人気レシピ3選漬け汁にオイスターソースとナンプラーの旨味が加わり、いつもとはひと味ちがう煮卵が楽しめます。冷蔵庫で数日保存できるので、作り置きにもおすすめ。ご飯のおかずだけでなく、麺類の付け合わせにも使えますよ。箸休めにぴったりな、ピリ辛で香ばしいきんぴらレンコンです。サクサクとしたレンコンの食感と、ナンプラーのコラボがたまらないおいしさ。ハチミツを加えることで調味料がよくからみ、照りが出ます。辛味が苦手な方は、赤唐辛子を省いて作ってくださいね。いつもの豚肉炒めにナンプラーをプラスすると、本格的なアジアンテイストに早変わり。独特の風味が食欲をそそり、ご飯のおかわりが止まりません。中華麺にかけるアレンジも最高です。■【初めてでも大丈夫！】ナンプラーを使ったおすすめレシピ7選シャキシャキの野菜×つるんとした春雨のサラダです。ピリッと甘辛いスイートチリソースに、ナンプラーの風味が合わさって後を引きます。冷蔵庫で少し冷やしてから食べると味がなじみ、おいしさ倍増です。レンジ調理で洗い物が少なく、忙しい日でもササッと作れる一品です。タラは塩を振って時間をおいてから水気を拭き取れば、臭みが取れます。シメジのほか、お好みのキノコを使用してもOKです。バジルとナンプラーが香る炒め物。空芯菜は茎→葉の順に時間差で炒めるのがポイントです。ジューシーなトマトとシャキッとした空心菜、ふんわり卵が絶妙なハーモニーを奏でます。色味がきれいで食卓が華やぐのも、うれしいですね。シャキシャキとした長芋がアクセントになった炒め物です。ちょい足ししたナンプラーはほんのり香る程度なので、ナンプラー初心者さんでも挑戦しやすいですよ。ベーコンの塩気があるため、仕上げの塩コショウは味見をしながら少しずつ振るようにしましょう。小房に分けたブロッコリーに調味料をかけて電子レンジで加熱すれば完成します。桜エビの香ばしさと、ナンプラーの旨みがブロッコリーと見事にマッチ。ついつい箸が進む一品です。お酒のおともにも◎。牛肉と野菜をふんだんに使うボリューム満点なサラダ。牛肉の下味と調味料にナンプラーを使用するため、アジアンテイストを堪能できます。赤唐辛子のピリッとした刺激とレモンの酸味がよく効いていて、口の中で爽やかな辛さが広がりますよ。香ばしく炒めたニンニクにナンプラーの風味がからみ、エビのプリッとした食感を一層引き立てます。仕上げにレモンをキュッと搾れば、爽やかな酸味がアクセントに。パクチーを添えれば、アジアンテイストがグッと深まり、本格的な一皿に仕上がります。■ちょい足しで味変！ いつもの料理が新鮮にナンプラーは、少し加えるだけで料理の味がグッと引き締まる万能調味料。エスニック料理はもちろん、パスタや焼きそば、さらには卵かけごはんなど身近なメニューにもよく合います。少量サイズも販売されているので、まずは気軽に取り入れてみては？ 新たなレパートリーを開拓できますよ。(Lily-bono)