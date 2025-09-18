◆米大リーグ パイレーツ４―８カブス（１７日・米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

カブスが１７日（日本時間１８日）、敵地のパイレーツ戦に勝利して、ダルビッシュ有投手が所属していた２０２０年以来５年ぶりのポストシーズン進出を決めた。８８勝６４敗となってワイルドカード４位のダイヤモンドバックスが追いつけなくなったため。

投手の今永昇太投手は５月に負傷し約１か月半休んだもののローテーションの柱として２３試合に登板し９勝７敗、防御率３・２９。鈴木誠也は自己最多の２７本塁打、９１打点をたたき出している。

日本人選手が同一チームで投打の主軸としてポストシーズンに進出するのは珍しく２００１年抑えで４５セーブを挙げた佐々木主浩投手と首位打者＆盗塁王に輝いたイチロー外野手の所属していたマリナーズ。

２０１２年１６勝を挙げた右腕エースの黒田博樹投手、打率２割８分３厘、５５打点をマークしたイチロー外野手のヤンキースくらいしか見当たらない。

ともにリーグ優勝決定シリーズで姿を消しているだけに今永、鈴木の大舞台での活躍に期待したい。なお、山本、大谷がそろうドジャースもポストシーズン進出決定を間近に控えている。