◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打達成から一夜明け、３年連続本塁打王に向けてリーグトップのシュワバーと直接対決第３ラウンドに臨む。

前日１６日（同１７日）の同戦では「投手兼ＤＨ」で二刀流出場。初回に初対戦のシュワバーに対して初球からメジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）直球を投げ込み、最後はスライダーで見逃し三振に斬った。続くハーパーに四球を与えたが、結局５回まで投げて許した走者はこの１人だけ。予定の５イニングを無安打無失点、６８球で投げ切った。

投手として圧巻の投球を見せると、今後は打者でも魅せた。リリーフ陣が逆転を許し、２点を追う展開となった８回先頭。ロバートソンのカットボールを捉えると、打球速度１１３・４マイル（約１８２・５キロ）、打球角度３７度で高々と舞い上がった白球は飛距離４３０フィート（約１３１・１メートル）で右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。リアル二刀流では今季４本目のアーチ。３戦ぶりの５０号ソロで、２年連続となる大台到達。Ｂ・ルース（ヤンキース）らに肩を並べた。５４奪三振と合わせて、「５０―５０」（５０発＆５０Ｋ）を史上初めて成し遂げた選手になった。

チームは９回に３失点で敗れ、フィリーズに連敗となったが、キング争いでは１５日（同１６日）の今カード初戦で５３号を放ったシュワバーに再び３本差に迫った大谷。この日を含めて、レギュラーシーズンは残り１１試合。逆転できない差ではないだろう。

フィリーズ先発はＪ・ルサルド投手（２７）。今季１４勝を挙げている左腕で、大谷は試合前の時点で通算１０打数１安打の打率１割、１本塁打、１打点、５三振となっている。エンゼルス時代の２１年に本塁打を放っているが、それ以降は分が悪い。３連敗を阻止するためにも何とか攻略を狙う。

ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同２位のパドレスとは２ゲーム差で、地区優勝マジックは「９」となっている。このままでは地区優勝してポストシーズンに進出しても、リーグ全体では勝率３位のためワイルドカードシリーズからの参戦となる。東地区２連覇を決め、勝率リーグ２位のフィリーズにこれ以上離されるわけにはいかない。