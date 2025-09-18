黒柳徹子「すごいわね、怖い…」想像を超える自然現象に騒然！気象予報士・石原良純タジタジの質問も

本日9月18日（木）、『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』が放送される。

MCは大の衝撃映像好きの黒柳徹子に加え、高田純次＆石原良純コンビ。超異色な3人が、世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑いの連続に。

ゲストには、ウエンツ瑛士、藤本美貴、池田美優（みちょぱ）を迎えて大盛り上がりの3時間半。今回は「秋の異常気象・交通安全スペシャル」と題し、世界中から集められた衝撃映像に加え、徹子が大好きな動物たちの映像もたっぷり紹介する。

◆世界中の衝撃映像にスタジオ大爆笑！

世界中の衝撃映像が200連発。スリル満点の瞬間や、交通事故や自然災害、しゃべる動物の決定的瞬間などが一挙紹介される。

藤本が「山がなくなる勢い…」と驚いた土砂崩れや、徹子が「すごいわね、怖い…」と思わずつぶやいた大型竜巻など、想像を超える自然現象の数々にスタジオは騒然。

さらに、前触れのない落雷に関する衝撃映像に、気象予報士である良純が解説するも、「スマホに雷が落ちてきたらどうするの？」という徹子の鋭い質問にタジタジ。

“ドジすぎる泥棒”や“怖すぎてジェットコースターで失神”など、ちょっとおバカな衝撃映像も登場し、みちょぱは「衝撃映像だけじゃ心臓が持たないから、くだらない映像嬉しい」「心配になるけどおもしろくて笑っちゃう」と大笑いする。

恒例の“牛の出現”や、徹子が「ピノキオみたいよね」とコメントした鯨の丸呑みシーンなど、動物の衝撃映像も盛りだくさんだ。

そして徹子によるマル秘エピソードトークも。電車に乗るときに切符の買い方がわからず、話しかけた女子高生に言われた衝撃的な一言とは？

さらに、生放送の演技中に起きたハプニングを聞いて、「恐怖ですよね」とウエンツも驚き。「今考えるとおバカだったな」という回転寿司で起こしたエピソードでは、一同大爆笑で大盛り上がりに。

◆可愛い動物たちの衝撃映像も！

賢すぎて癒される動物たちの“笑撃映像”には、徹子もご満悦の様子だ。

犬におすわりを教える犬に、徹子は「可愛い」を連発し、徹子のためにしゃべる動物の映像も大集結。さらに、忍び足で鳩に近づく猫の意外な行動に、徹子は「どういうこと？」「両方ともカメラ目線」と唖然とする。

徹子は映像を振り返り、「ハラハラドキドキするっていうのは人間の変なところ」「どういうことが起こるかわからないっていうのが好き」とコメント。

過去の衝撃映像を振り返り「気をつけないとね」と心配する純次に対しては「いいですよ、あなたに心配していただかなくて」と冗談を放ち、スタジオは大爆笑となる。

最後にウエンツは「（御三方の想像を）超えてくる映像を用意されているスタッフさんがすごい」と大絶賛することに。