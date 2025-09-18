家で手軽に炭酸水を‼【ソーダスパークル】の炭酸水メーカーがAmazonで好評販売中！ワインやジュースも簡単に炭酸にできる‼
家で美味しい炭酸水を‼【ソーダスパークル】の炭酸水メーカーがAmazonで好評販売中！作ってそのまま冷蔵庫に入れられるコンパクトサイズ！
ソーダスパークルから、水（1リットル）だけでなくジュースやお酒（650ミリリットル）もスパークリングできる炭酸水メーカーが登場！ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。冷蔵庫でそのまま冷やせるスリムボディだ。暑い夏は爽快炭酸水の季節だ！
「【ソーダスパークル】「マルチスパークルII」スターターキットイージーモデル ホワイト MS2-1-W」はいつでもどこでも炭酸水が楽しめるソーダメーカーだ。ボトルは食器洗い乾燥機（低温モード）対応で片付けもラクラク。
飲用だけでなく料理にも。煮込み時間の短縮も可能に。パーティやご家庭で楽しめるアレンジレシピ付きで、料理の幅が広がる！
スライド式ボタンでカートリッジの取り外しも簡単に可能！水の場合とそれ以外の飲料で使い方が異なるため、注意が必要だ。
カラーはパールホワイト、パールピンク、パールブルーの3色。お気に入りを見つけて、この夏を爽やか炭酸水で乗り切ろう‼
